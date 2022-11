Werkhof Birrfeld: KMU Region Brugg stört sich an Berner Holzbauer

Birrfeld Holzbauer aus dem Kanton Bern: KMU Region Brugg kritisiert Vergabepolitik für den Bau des Werkhofs Einheimische Arbeitgeber, die in der Region Arbeitsplätze bieten, Lernende ausbilden und Steuern zahlen, seien leer ausgegangen, lautet die Kritik. Das sagt die Projektleitung zu den Vorwürfen. Claudia Meier Jetzt kommentieren 26.11.2022, 05.00 Uhr

Der Bau des Werkhofs Birrfeld befindet sich im Terminplan. Claudia Meier

Ende August erfolgte der Spatenstich für den neuen Werkhof Birrfeld. Seither hat die zukünftige Basis der Bauämter der Gemeinden Birr und Lupfig sowie des gemeinsamen Forstbetriebs schon sichtbar Form angenommen. Michèle Bächli, Projektleiterin Umsetzung und ehemalige Gemeindeschreiberin von Lupfig, sagt auf Nachfrage der AZ:

«Wir befinden uns mit den Arbeiten im vorgesehenen Bauterminplan. Bis Ende Jahr werden die Baumeisterarbeiten zu einem grossen Teil abgeschlossen sein.»

Die Verantwortlichen rechnen mit Fertigstellung des gesamten Baus bis im Herbst 2023.

Weniger Freude am Vorhaben hat die Organisation KMU Region Brugg, die aus fünf lokalen Gewerbevereinen besteht und Netzwerkanlässe wie den beliebten Martini-Treff organisiert. In einer Mitteilung bedauert KMU Region Brugg die Vergabepolitik beim Werkhof Birr-Lupfig und kritisiert, dass eine Firma aus Langenthal den Zuschlag für den Holzbau bekam.

Der Kanton hat die Vergabekriterien angepasst

«Es ist eine vertane Chance», so Hansjörg Steiner, CEO der Schäfer Holzbautechnik AG in Dottikon. Und:

«Man hätte Holz im eigenen Wald, Firmen aus der Region hätten den Holzbau besorgt und der eigene Forstbetrieb hätte sogar noch Geld verdient – aber man vergibt den Auftrag ausserkantonal.»

An der Ausschreibung für die Holzbauarbeiten habe auch eine Arbeitsgemeinschaft zweier KMU-Firmen aus der Region teilgenommen: Holzbau Bühlmann AG aus Mönthal und Schäfer Holzbautechnik AG. Steiner ist auch Präsident von Holzbau Schweiz sowie Vorstandsmitglied im Schweizerischen Gewerbeverband.

Die Visualisierung zeigt, wie sich der Werkhof Birrfeld präsentieren wird. zvg

Ausschlaggebend für die Auftragsvergabe an ein Unternehmen aus Langenthal BE sei zu einem grossen Teil der Preis gewesen. «Parameter wie Nachhaltigkeit, Regionalität oder Lehrlingsausbildung wurden kaum oder zu wenig berücksichtigt», so Felix Bühlmann, Inhaber und Senior-Chef der Holzbau Bühlmann AG.

Besonders auf Gemeindeebene scheine man die neuen Vergabekriterien für das öffentliche Beschaffungswesen kaum zu kennen, fügt KMU Region Brugg an. Damit Behörden nicht mehr zwingend die günstigste Offerte berücksichtigen müssen, hat der Kanton die Zuschlagskriterien angepasst: Die revidierte Interkantonale Vereinbarung über das öffentliche Beschaffungswesen sowie ein neues Dekret über das Beschaffungswesen sind im März 2021 vom Grossen Rat fast einstimmig verabschiedet worden.

Wie das Innere des künftigen Werkhofs Birrfeld aussehen soll, zeigt diese Visualisierung. zvg

Im Kanton Aargau ist das neue Beschaffungsrecht seit dem 1. Juli 2021 in Kraft. Dies bedeute, fährt KMU Region Brugg fort, dass bei öffentlichen Ausschreibungen nicht mehr das «wirtschaftlich günstigste» Angebot den Zuschlag erhalten soll, sondern das «vorteilhafteste» Angebot. So erhalte Qualität im Verhältnis zum Preis mehr Gewicht. Bei der Bewertung der Offerte können Kriterien wie Nachhaltigkeit oder Innovation einfliessen.

Vier Eingaben für den Holzbau sind eingegangen

Die neuen Richtlinien gelten für kantonale Ausschreibungen. Dario Abbatiello, Präsident vom KMU Region Brugg, erklärt:

«Aus Sicht der Wirtschaft und der KMU-Betriebe wäre es aber wünschenswert, dass diese neuen Parameter auch auf Gemeindeebene berücksichtigt werden.»

Denn es sei schade, wenn wegen ein paar wenigen zehntausend Franken Preisunterschied ein Grossprojekt ausserkantonal vergeben werde.

Zum Zuschlag für die Holzbauarbeiten am Werkhof Birrfeld nimmt Projektleiterin Michèle Bächli Stellung. Fristgerecht seien vier Eingaben von zwei kantonalen und zwei ausserkantonalen Anbietern eingereicht worden. Bächli ergänzt:

«Die Bernhard Partner AG aus Langenthal hat sämtliche von uns in der Ausschreibung verlangten Eignungskriterien erfüllt und hat ein Angebot eingereicht, das preislich deutlich unter den Angeboten der anderen Anbieter liegt.»

Zudem arbeitet die Bernhard Partner AG mit der Hüsser AG aus Bremgarten zusammen. Diese fabriziere das gesamte Dachtragewerk (Primär- und Sekundärträger). Ein Grossteil der Wertschöpfung bleibe somit im Kanton Aargau.

Michèle Bächli ist für den neuen Werkhof Projektleiterin Umsetzung. Sandra Ardizzone

Das Angebot der erstplatzierten Bernhard Partner AG liegt laut Bächli rund 50'000 Franken unter dem Angebot der zweitplatzierten Schäfer Holzbautechnik AG – und deutlich über 200'000 Franken unter den restlichen Anbietern. Der Zuschlag wurde allen Anbietern schriftlich mit Rechtsmittel eröffnet. Dagegen sind keine Beschwerden eingegangen.

Der Preis wurde mit 65 Prozent gewichtet

Die Zuschlagskriterien für den Werkhof wurden, so Bächli, wie in den Unterlagen genannt, gewichtet: 65 Prozent für den Preis, 30 Prozent für die Qualität und 5 Prozent für Lernende. Die Projektleiterin Umsetzung erklärt:

«Der Kostenvoranschlag für den Werkhof Birrfeld wurde aufgrund der langen Vorbereitungszeit vor drei bis vier Jahren erstellt und von vier Gemeindeversammlungen genehmigt.»

Die Beteiligten sind sehr bemüht, diesen einzuhalten, wobei die allgemeinen Preiserhöhungen auch dieses Projekt betreffen.

Die Arbeitsvergaben sind laut Bächli nach bestem Wissen und Gewissen vorgenommen worden. Man habe sich an die Vorgaben des öffentlichen Beschaffungswesens gehalten. Von den 13 bisherigen Vergaben (Aushub, Baumeister, Installateure, Elektro, Sanitär, Lüftung, Heizung, Holzarbeiten usw.) seien zwölf im Kanton Aargau erfolgt – sieben davon im Bezirk Brugg. «Die Holzarbeiten sind bislang die einzigen Arbeiten, die ausserkantonal vergeben wurden, wobei auch da ein Aargauer Unternehmen involviert ist», hält Bächli abschliessend fest.

