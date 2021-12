Birrfeld: Aero-Club informiert über Wechsel bei Fliegerschule

Birrfeld Flugplatzverantwortliche: «Funktionäre und Mitarbeitende sollen sich besser verstehen» Der Vorstand des Aero-Club Aargau hat die Angestellten auf dem Flugplatz Birrfeld über den Leitungswechsel der Fliegerschule informiert. Claudia Meier 22.12.2021, 05.00 Uhr

Der Flugplatz Birrfeld wurde 1937 gegründet und liegt auf Lupfiger Boden. Claudia Meier

(29. Juli 2021)

Der bekannte Regionalflugplatz in Lupfig will sich bekanntlich neu ausrichten. In diesem Zusammenhang kam es im März dieses Jahres zu einem Paukenschlag auf dem Birrfeld. Der siebenköpfige Vorstand des Aero-Club Aargau (AeCA) wählte sich an einer Universalversammlung der Aktiengesellschaft der Fliegerschule Birrfeld (FSB) per sofort ad interim selber in den Verwaltungsrat der FSB. Interimistischer Geschäftsführer wurde am 1. April der Mann, der den Flugplatz Birrfeld seit Anfang 2021 als externe Fachperson im Auftrag des AeCA-Vorstands analysiert hatte.