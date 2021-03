Birrfeld Eklat in Fliegerschule: Alle Verwaltungsräte und der Geschäftsführer werfen das Handtuch Personelle Missstände, schlechtes Klima: Der Ruf nach Veränderungen auf dem Flugplatz Birrfeld ist seit Monaten laut. Nach dem Eklat im Verwaltungsrat der Fliegerschule will der Vorstand des Aero-Club Aargau am Mittwoch die Angestellten über das weitere Vorgehen informieren. Claudia Meier 24.03.2021, 05.00 Uhr

Die Maintenance der Fliegerschule Birrfeld wurde 1940 gegründet und kürzlich erneuert.

Bild: zvg

In den letzten Tagen überstürzten sich die Ereignisse auf dem Flugplatz Birrfeld, der auf Lupfiger Gemeindegebiet liegt: Am Donnerstag, 18. März, wurden die Mitarbeitenden darüber informiert, dass drei der fünf Verwaltungsratsmitglieder der Fliegerschule Birrfeld (FSB) AG per sofort aus dem Verwaltungsrat ausgetreten sind. Zwei Personen waren langjährige Mitglieder.