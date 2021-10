Autoposer in Birrfeld: Flugpiste wird nachts abgesperrt

Birrfeld Die Flugpiste wird jetzt nachts mit einer Kette abgesperrt – aus Angst vor «Auto-Posern» In der «Birrfelder Flugpost» macht ein Artikel darauf aufmerksam, dass am Hangar 1 bei Betriebsschluss die Zufahrt gesperrt wird. Dies, damit keine ungebetenen Gäste auf die Piste kommen. Dominic Kobelt 06.10.2021, 16.45 Uhr

Autoposer auf der Flugpiste – dies befürchtet der Aero-Club. Bisher sind die Fahrzeuge aber nicht auf's Gelände gekommen. Toni Widmer / Shutterstock

Der Aero-Club Aargau macht sich Sorgen: Immer öfter diene die Piste auf dem Flugplatz Birrfeld «für improvisierte Treffen einer grossen Anzahl von ‹Auto-Posern› (breite Reifen, grosse Lautsprecher etc.) – meistens dann, wenn sie am Wochenende von der Polizei von der Autobahnraststätte Würenlos weggewiesen werden.» So heisst es in einem Artikel in der «Birrfelder Flugpost».