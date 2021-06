Feldlerche gefährdet: Projekt im Aargauer Birrfeld soll helfen

Birrfeld «Die Feldlerche ist hart im Nehmen»: Trotzdem könnte der Singvogel bald verstummen – ein Projekt soll helfen Die Abteilung Landschaft und Gewässer des Kantons Aargau will die Bestände der Bodenbrüterin erhalten und fördern. Das Projekt, für das unter anderem das Birrfeld ausgesucht wurde, richtet sich insbesondere an Landwirte. Aber auch Privatpersonen können ihren Beitrag leisten. Maja Reznicek 24.06.2021, 05.00 Uhr

Ihren minutenlangen, fröhlich-trillernden Gesang tragen die männlichen Feldlerchen in der Luft vor. Bild: zvg/Markus Jenny

Wenn man sich sein Zuhause anschaut, dann wird klar: Dieser Vogel ist zäh. Im Birrfeld lebt die gut spatzengrosse Feldlerche – wie für die Art typisch – statt im geschützten Walddickicht auf der grossen offenen Ackerfläche. Dort brütet das Tier am Boden mitten in den Feldern. Rundherum befinden sich befahrene Strassen und kein Steinwurf entfernt der Flugplatz Birrfeld.

«Die Feldlerche ist hart im Nehmen», sagt die Ornithologin Judith Zellweger-Fischer aus Windisch. Nichtsdestotrotz hat sich die Anzahl Brutpaare in der Schweiz vielerorts drastisch verringert.

Vor knapp zehn Jahren schätzte man etwa im Kanton Aargau 350 bis 450 Reviere, wie die Mitarbeiterin der Schweizerischen Vogelwarte Sempach erklärt. Seither habe sich diese Zahl wahrscheinlich nochmals halbiert. Über den früher in der Schweiz häufigen Brutvogel sagt Zellweger-Fischer besorgt:

«Wenn sogar die Feldlerche aufhört zu singen, dann wird es bei uns still auf dem Feld.»

Die zwei grössten Populationen gebe es noch im Birrfeld und Ruckfeld (zwischen Würenlingen und Tegerfelden).

Ganz in der Nähe zum Feldlerchengebiet: der Flugplatz Birrfeld. Bild: Maja Reznicek

Hier sowie in Schupfart und im Suhrental setzt darum auch das kantonale Förderprojekt der Abteilung Landschaft und Gewässer an, das die Ornithologin als wissenschaftliche Begleiterin mitbetreut. Ziel sei es, die gegenwärtigen Feldlerchenbestände in den «ausgewählten Vorzugsgebieten» zu erhalten und ihren Bruterfolg zu erhöhen.

Für Landwirte bestehen zwei Ansätze zur Förderung

Aber warum verschwindet die Feldlerche überhaupt? Sie verliere in der Schweiz immer mehr an Terrain, erklärt Zellweger-Fischer und fügt an: «Im Aargau fehlt zunehmend der offene Raum, es hat fast keinen Platz für die Tiere.» Als ursprünglicher Steppenbewohner favorisiere der Vogel offene Landschaftsräume und eine niedrige, lückige Vegetation.

Weil die Feldlerche am Boden brütet, sei sie zudem sehr stark Nesträubern, nasskaltem Wetter oder landwirtschaftlichen Aktivitäten ausgesetzt. Gerade die Intensivierung der Landwirtschaft stellt ein grosses Problem dar:

«Die Bewirtschaftungseinheiten werden grösser, die Pflanzbestände schnell dicht und hoch. Sichere Brutorte und gut zugängliche Nahrungssuchorte sind deshalb rar.»

Ein Feldlerchengelege mit fünf Eiern im Sommerweizen. Bild: zvg/Judith Zellweger-Fischer

Mit dem Förderungsprojekt sollen deshalb im Zeitraum von 2020 bis 2024 insbesondere Landwirtinnen und Landwirte angesprochen werden. Man wolle diese motivieren, «ihre Spielräume bei der normalen Bewirtschaftung besser zu nutzen, um feldlerchenfreundliche Strukturen zu belassen und neue zu schaffen».

Im Prinzip gebe es dafür zwei Ansätze: die Schaffung von Biodiversitätsförderflächen (beispielsweise Buntbrachen oder Wildblumenstreifen) oder spezielle Massnahmen auf den Produktionsflächen (wie etwa die weite Saat von Weizen).

Eine Biodiversitätsförderfläche im Birrfeld. Bild: Maja Reznicek

«Ideal wäre ein Grundgerüst an Biodiversitätsförderflächen kombiniert mit Massnahmen auf Produktionsflächen, um so bessere Brutbedingungen zu schaffen», sagt die Mitarbeiterin der Vogelwarte Sempach dazu. In landwirtschaftlichen Gunstlagen seien solche Massnahmen aber nicht immer einfach umzusetzen, da sie «in Konkurrenz zur Kalorienproduktion stehen».

Aktuell nehmen zehn Landwirte an der regionalen Aktion im Birrfeld teil. Für die Förderung der Feldlerche gebe es viele Möglichkeiten, ein Massnahmenkatalog liefert auf der Website des Kantons Inspiration. Zellweger-Fischer stellt aber klar:

Judith Zellweger-Fischer, Mitarbeiterin bei der Vogelwarte Sempach. Bild: Maja Reznicek

«Die Landwirte können selbst entscheiden, welche Massnahmen zu ihrem Betrieb passen.»

Zusätzlich steht im Aargau die Agrofutura AG in Brugg den Projektteilnehmenden beratend zur Seite. Speziell ist, dass die Prämierung der Bemühungen «erfolgsbasiert» abläuft. Grob gesagt: Für die Flächen, wo sich Feldlerchen ansiedeln, wird eine Prämie bezahlt.

An der Aktion dürfen sich laut der Ornithologin gerne noch mehr Landwirte beteiligen. Teilnahmeberechtigt sind alle Betriebe, die Kulturen innerhalb eines der vier Feldlerchen-Fördergebiete bewirtschaften.

«Eine Art zu erhalten, ist viel einfacher, als sie wieder anzusiedeln»

Neben der landwirtschaftlichen Nutzung können auch Freizeitaktivitäten die Feldlerche in einem Gebiet stören oder vertreiben. Nicht optimal ist in diesem Kontext – wegen des grossen Betriebs – das ebenfalls im Birrfeld stattfindende Argovia Fäscht.

Sorgt nicht bei allen für Freude: das Argovia Fäscht 2018.

Bild: Andre Albrecht

(9. Juni 2018)

Die Feldlerche werde mitten in ihrer Brutsaison empfindlich gestört. Durch die Pandemie hat sich die Situation aber verändert, wie Zellweger-Fischer sagt:

«Da das Fest zwei Jahre nacheinander ausgefallen ist, gibt es nun in diesem Bereich wieder mehr Reviere.»

Gleichzeitig habe man gespürt, dass viele Leute während Corona das Bedürfnis gehabt hätten, nach draussen zu gehen. Problematisch für die Feldlerche sei dies, wenn Personen und Hunde die Feldwege verlassen, in die Felder eindringen oder während der Brutzeit von April bis Ende Juli Flugobjekte (wie Drohnen oder Lenkdrachen) fliegen lassen.

Auf diese Themen macht seit neuestem eine Informationstafel gegenüber dem Flugplatz Birrfeld aufmerksam. Weitere Tafeln seien in den anderen Fördergebieten ebenfalls geplant.

Im Birrfeld wurden Informationstafeln zur Sensibilisierung der Bevölkerung aufgestellt. Bild: Maja Reznicek

Wer der Feldlerche also unter die Flügel greifen will, verzichtet gemäss Zellweger-Fischer während der Brutzeit auf die genannten Verhaltensweisen. «Wir möchten Bewusstsein schaffen für diese aktuell stark gefährdete Art.»

Ebenso ginge es darum gegenüber den Landwirten, die sich für die Feldlerche einsetzen, Wertschätzung zu zeigen. Ihr Einsatz wird für den Vogel entscheidend sein, sagt die Ornithologin. Denn auch für die Feldlerche gilt dasselbe wie für die meisten wildlebenden Tiere: «Eine Art zu erhalten, ist viel einfacher, als sie wieder anzusiedeln.»