Birrfeld: Aero-Club Aargau steht ohne Vorstand und Präsident da

Birrfeld «Das war praktisch ein Überfall»: Der Aero-Club Aargau ist ab sofort handlungsunfähig Nach der turbulenten Generalversammlung des Aero-Clubs Aargau steht der Regionalverband ohne Vorstand da. Nun nimmt der bisherige Präsident Werner Neuhaus zu diesem Paukenschlag Stellung. Claudia Meier 3 Kommentare 25.05.2022, 05.00 Uhr

Die 88. ordentliche Generalversammlung des Aero-Clubs Aargau (AeCA) wird in die Geschichte eingehen. Dies nicht nur, weil sie am letzten Freitagabend im Gasthof Ochsen in Lupfig bis um 1.30 Uhr dauerte und keine Medien oder Gäste zugelassen waren, sondern weil der Regionalverband Aargau des Aero-Clubs der Schweiz mit seinen rund 1300 Mitgliedern seither ohne Vorstand ist.

Der 1937 gegründete Flugplatz Birrfeld ist der bedeutendste Luftverkehrsbetrieb im Aargau. Claudia Meier

«Das war praktisch ein Überfall», sagt der bisherige AeCA-Präsident Werner Neuhaus am Dienstagmorgen am Telefon. Die Versammlung, bei der über 200 Mitglieder anwesend waren, habe sich im Lauf des Abends mit der Behandlung von Anträgen turbulent entwickelt.

Werner Neuhaus war bis zur GV Präsident des Aero-Clubs Aargau. Claudio Thoma (21. Mai 2019)

Von den sieben bisherigen Vorstandsmitgliedern schaffte unter Traktandum 15 bei der geheimen Stimmabgabe keines die Wiederwahl für ein weiteres Amtsjahr, so wie es die Statuten vorsehen. Auch Neuhaus nicht, der seit mehr als 20 Jahren im Vorstand sitzt. Er hätte zwar die Wiederwahl als Präsident erreicht, was aber aufgrund der fehlenden Stimmen für den Vorstandssitz hinfällig sei, berichtet er, ohne die Frage nach der Stimmenzahl zu beantworten.

Oppositionsgruppe hat viele Mitglieder mobilisiert

Fakt ist, dass die Oppositionsgruppe, die vor einem Jahr mit einer eigenen Kandidatenliste die schriftliche Vorstandswahl aufmischte, viele Mitglieder zur Versammlungsteilnahme im «Ochsen» motivieren konnte. Doch anders als in der Vergangenheit wurden diesmal laut Werner Neuhaus keine neuen Vorstandsmitglieder vorgeschlagen und somit auch niemand gewählt. Deshalb ist momentan kein Vorstand im Amt und der AeCA nicht handlungsfähig. Neuhaus ergänzt:

«Was dies bedeutet und für Folgen hat, wird aktuell rechtlich abgeklärt.»

Seitens des Vorstands sei man überrascht gewesen, «da sich die Situation mit den eingeleiteten Massnahmen im vergangenen Jahr stabilisiert hatte». Neuhaus hält fest: «Wir fragen uns auch, ob das Resultat der Haltung der Mehrheit der Mitglieder entspricht.» Aber selbstverständlich respektiere der bisherige Vorstand die Resultate der GV. Der scheidende Präsident spricht von einer demokratischen Wahl. Jedes Mitglied hätte es in der Hand gehabt, von seinem Stimmrecht Gebrauch zu machen.

Aero-Club Aargau ist allein Aktionär der Fliegerschule

Wiedergewählt wurde hingegen die Revisionsgesellschaft, die Firma IT Inter-Trust Ltd von Roland Neuenschwander aus Aarau. Doch für den AeCA ist die Situation verzwickt. Im Rahmen der juristischen Abklärungen wird derzeit auch geprüft, ob ein Sachwalter oder die Revisionsgesellschaft den AeCA vertreten kann, beispielsweise an der Generalversammlung der Fliegerschule Birrfeld AG (FSB), bei welcher der Regionalverband alleiniger Aktionär ist.

Gegen 230 Motor- und Segelflugzeuge, vom Oldtimer bis zum modernsten Schulflugzeug, haben ihre Basis im Birrfeld. Claudia Meier

Ein Datum für die ordentliche GV der FSB steht laut Werner Neuhaus jedoch noch nicht fest. Der Verwaltungsrat der FSB setzt sich bis auf eine Person aus den bisherigen Vorstandsmitgliedern des AeCA zusammen. In der letzten «Birrfelder Flugpost» wurde mitgeteilt, dass an der am 12. April einberufenen ausserordentlichen GV der FSB Andreas Marti neu in den Verwaltungsrat gewählt wurde; gleichzeitig trat René Dubs aus dem Gremium aus.

Für die GV der FSB war geplant gewesen, die Zahl der Mitglieder im Verwaltungsrat der FSB von sieben auf fünf zu reduzieren, mit zunächst noch drei AeCA-Vorstandsmitgliedern. So rasch wie möglich soll die Mehrheit des Verwaltungsrats jedoch aus Nicht-AeCA-Vorstandsmitgliedern bestehen. Diese Massnahme leitet sich vom Ziel ab, dass sich der FSB-Verwaltungsrat und der AeCA mit der Zeit personell unterscheiden, sagt Werner Neuhaus dazu.

Die Situation wurde für den Vorstand stets belastender

Für die Neubesetzung des AeCA-Vorstands muss demnächst eine ausserordentliche GV einberufen werden. Doch solange die rechtlichen Abklärungen noch laufen, sei man blockiert. Werner Neuhaus erwartet, dass die Oppositionsgruppe, «für welche die Rechnung aufgegangen ist», Rechenschaft darüber ablegt, wie es weitergehen soll.

Die denkwürdige Generalversammlung des Aero-Clubs Aargau fand unter Ausschluss von Medien und Gästen im Gasthof Ochsen in Lupfig statt. Claudia Meier

In Bezug auf seine persönliche Situation spricht der über 70-jährige, bisherige AeCA-Präsident von einem Befreiungsschlag, da die Situation für ihn und seine Vorstandskollegen immer belastender geworden sei.

Von all diesen Turbulenzen hinter den Kulissen nicht betroffen seien der Betrieb auf dem Regionalflugplatz Birrfeld sowie die Vereinsaktivitäten, betont Werner Neuhaus. Carlo Ferrari stehe weiterhin als Flugplatz-Chef im Einsatz.

Für die neu zu besetzende Stelle des Geschäftsleiters der FSB wurde das Auswahlverfahren nach dem Eingang zahlreicher Bewerbungen abgeschlossen. Mit Thomas Güttinger, der anlässlich der GV vorgestellt wurde, konnte laut Neuhaus ein kompetenter Geschäftsleiter per 1. September eingestellt werden.

3 Kommentare Reto Musterle vor einem Tag 2 Empfehlungen Es ist Zeit für einen Neuanfang, von einem "Überfall" kann keine Rede sein - Kommentar dazu gehört aber nicht online. Viele Mitarbeiter enthielten sich bei offenen Abstimmungen der Stimme, erst die geheimen Wahlen zeigten nach sehr emotionalen Voten das wahre Bild. Es braucht klarere Strukturen, eine Entflechtung von Verein und Flugschulaufgaben. Es ist zu hoffen, dass nun lösungsoffen ein Neustart erfolgen kann. 2 Empfehlungen dschei Thschei vor einem Tag 2 Empfehlungen „Bist Du nicht Teil der Lösung, bist Du Teil des Problems.“ Ich denke, dass es nun korrekt ist, die Pferde zu wechseln und einen lösungsorientierten Neuanfang zu machen, denn es wurde beziehungsmässig sehr viel Geschirr zerschlagen . Der alte Vorstand ist nun weg und es gibt nun endlich Platz für Neues, sofern nicht wieder irgendwelche, juristischen Winkelzüge erfolgen….Sehr vorsichtig sollte man jedoch damit sein, die Opponenten zu wählen, denn diese haben mit ihrer nicht ganz ritterlichen Art , auch sehr viel Geschirr zerschlagen.Wenn das Ziel wirklich ein rigoroser Neuanfang sein soll, sollten beide Lager keine Kandidaten aufstellen ! 2 Empfehlungen Alle Kommentare anzeigen