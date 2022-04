Projektil im Bauch: Wer hat in Birr auf Kater Jack geschossen?

Birr «Wenn so etwas passiert, macht man sich viele Gedanken»: Wer hat auf Kater Jack geschossen? In Birr musste bei einem Kater ein Projektil eines Luftgewehrs entfernt werden. Die Besitzerfamilie will allen Leuten Mut machen, Vorfälle solcher Art konsequent zur Anzeige zu bringen. Michael Hunziker Jetzt kommentieren 15.04.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Sein Leben hing an einem seidenen Faden, mittlerweile hat sich der siebenjährige Kater Jack erholt. zvg

Es war ein wunderschöner Samstag Ende März. Der siebenjährige Kater einer Familie aus Birr kehrte mehrere Stunden später als gewohnt von seinem nächtlichen Streifzug zurück. Die Besitzer, die im Gebiet Lätten- und Kestenbergstrasse wohnen, dachten sich zu Beginn nichts dabei.

In der Folge allerdings bemerkten sie, dass mit dem Tier etwas nicht in Ordnung ist. Der Kater mit Namen Jack schien krank, war geschwächt, jammerte. Der Tierarzt diagnostizierte eine entzündete Wunde, versorgte diese, verschrieb Antibiotika und Schmerzmittel – und entliess den Vierbeiner zur Besitzerfamilie nach Hause.

Der Zustand des Tiers verschlechterte sich

Eine merkliche Besserung trat indes nicht ein, im Gegenteil. Eine Woche später verschlechterte sich der Gesundheitszustand des Katers dramatisch. Es folgte ein weiterer Besuch beim Tierarzt. Beim Röntgen erkannte dieser, dass ein Projektil im Bauch des Vierbeiners steckt.

Auf dem Röntgenbild ist das Projektil zu erkennen, das im Bauch des Vierbeiners steckte und von einem Luftgewehr stammt. zvg

Wegen der starken Bauchfellentzündung und der Verletzung des Darms musste das angeschlagene Tier erst stabilisiert werden. Tags darauf – es war mittlerweile der Dienstag, 5. April – konnte es dann operiert werden. Dabei wurde das Projektil erfolgreich entfernt. Dieses stammte, zeigte sich, von einem Luftgewehr.

Nach einigen Tagen durfte Jack zur Besitzerfamilie zurückkehren. Diese Woche konnten nun die Fäden gezogen werden.

Mit Flyern und Plakaten auf Vorfall hingewiesen

Das Tier sei noch immer sehr schwach, sagt die Besitzerin am Telefon. «Wir haben uns grosse Sorgen gemacht.» Ihr Schmusetiger sei ein Familienmitglied, bedeute ihnen sehr viel. «Wenn so etwas passiert, macht man sich viele Gedanken und überlegt, wer so etwas tut. Jugendstreich oder Katzenhasser?», fragt die Frau. Namentlich genannt werden will sie nicht, da der Täter noch immer gesucht werde und sie einen weiteren Vorfall verhindern möchte.

Die Besitzerfamilie hat Anzeige erstattet bei der Kantonspolizei, hat im Quartier Flyer verteilt und Plakate aufgehängt, um auf die Vorkommnisse aufmerksam zu machen und allenfalls auch Hinweise zum Täter zu erhalten. Sie wolle allen Leuten Mut machen, Vorfälle solcher Art konsequent zur Anzeige zu bringen, damit die Verursacher zur Verantwortung gezogen werden können, sagt die Frau.

Ihren Kater hat sie nun mit einem Tracker versehen, der Angaben zur Laufroute liefert. Sie sei sehr froh, dass er überlebt und sich so gut erholt habe.

Es ist übrigens nicht das erste Mal, dass in Birr auf eine Katze geschossen worden ist. Schon vor rund fünf Jahren und vor neun Jahren hatten es Tierquäler auf Vierbeiner abgesehen. Ein Büsi musste nach zwei Wochen von seinen Leiden erlöst werden.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen