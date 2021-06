Birr Schikane und Verzögerungstaktik? Sozialhilfeempfängerinnen erheben Vorwürfe gegen Gemeinde: «Sie spielt mit Worten und Zeit» Zwei Sozialhilfeempfängerinnen erzählen, warum sie sich im Stich gelassen fühlen von der Gemeinde Birr. Diese wiederum versichert, sämtliche Personen würden stets gleich behandelt. Eine Spurensuche im Eigenamt – ohne Schuldzuweisungen. Michael Hunziker 09.06.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Alina und Clara (beide Namen geändert) studieren am Stubentisch den – umfangreichen – Briefwechsel mit den Sozialen Diensten der Gemeinde Birr. mhu

Sie sind verzweifelt, frustriert und wütend. Die 36-jährige Clara und die 26-jährige Alina (beide Namen geändert) haben die Unterlagen der Sozialen Dienste der Gemeinde Birr vor sich auf dem Tisch ausgebreitet. In den Schreiben geht es um materielle Hilfe und Alimentenbevorschussungen. Die Mütter von schulpflichtigen Kindern sprechen von einer Schikane, von einer Verzögerungstaktik. «Das muss aufhören.»

Weil ihnen die Leistungen gekürzt, die Gelder entweder gar nicht oder zu spät ausbezahlt würden, hätten sie grösste Mühe, über die Runden zu kommen. Sie seien mit der Miete im Rückstand, könnten nicht alle Rechnungen begleichen und müssten beim Essen sparen. «Es ist extrem schwierig.» Sie fühlen sich hilflos und ungerecht behandelt:

«Dieser Umgang ist nicht korrekt.»

Die Gemeinde, erklären sie, ver­lange immer wieder nach neuen Dokumenten. Seien diese eingereicht, würden ein paar Wochen später zusätzliche Angaben gefordert. Dieses Vorgehen wiederhole sich – statt einmal konkret zu sagen, was genau benötigt werde. Die Gemeinde spiele mit Worten und Zeit, sagt Clara. «Sie wollen einmal dies, einmal jenes.»

Der Arbeitsvertrag wurde mündlich abgeschlossen

Clara lebt seit rund fünf Jahren in Birr. Ihre schlichte, ordentliche Wohnung befindet sich in einem unscheinbaren Mehrfamilienhaus in einem ruhigen Wohnquartier an einer verkehrsberuhigten Strasse. Die 36-Jährige arbeitet in einem 60-Prozent-Pensum bei einem Reinigungsunternehmen. Seit mehreren Monaten fehlen ihr die Alimente, etwas mehr als 1000 Franken monatlich. «Das ist sehr viel Geld für mich.»

Sie habe mehrmals interveniert bei der Gemeinde. Verlangt worden seien als Beispiel Lohnabrechnungen, die Rechtskraft- oder Vollstreckbarkeitsbescheinigung oder die Kopie ihres Arbeitsvertrags. Dieser aber sei mündlich abgeschlossen worden, etwas Schriftliches habe sie lange nicht gehabt. Telefongespräche seien geführt worden, E-Mails und Briefe hin- und hergegangen. Sie werde hingehalten, während Monaten schon. Viele könnten nicht verstehen, dass sie als Schweizerin in der Schweiz in eine solche Situation kommen konnte. Es wäre doch die Aufgabe der Gemeinde, den Ärmsten zu helfen, sagt sie. Und sie befinde sich aktuell in einer Notlage.

Clara gibt unumwunden zu, dass sie einst schwarzgearbeitet habe, um den Lebensunterhalt mit ihren Kindern bestreiten zu können. Aber: «Ich habe nichts zu verbergen, meine Türe ist offen», sagt sie und zeigt auf die Möbel in ihrem Wohnzimmer. «Ich besitze keinen Luxus, fahre nie in die Ferien.»

Beschwerdestelle Entscheide können angefochten werden An wen können sich Personen wenden, die sich ungerecht behandelt fühlen? Über den Anspruch auf eine Leistung entscheidet die Sozialbehörde der Gemeinde, antwortet Michel Hassler, Sprecher beim kantonalen Departement Gesundheit und Soziales. Angefochten werden können Entscheide mittels Beschwerde bei der kantonalen Beschwerdestelle SPG. Diese nimmt im Auftrag des Departements Gesundheit und Soziales die Aufgabe als untere Aufsichtsbehörde im Bereich des Sozialhilferechts wahr. Verzögert eine Sozialbehörde einen Entscheid über Gebühr oder verweigert sie gar einen solchen, obwohl er gefordert wurde, kann dies ebenfalls mittels Beschwerde bei der Beschwerdestelle SPG geltend gemacht werden. Die Beschwerde muss einen Antrag und eine Begründung enthalten. Soweit es sich nicht um eine Beschwerde wegen Rechtsverweigerung oder Rechtsverzögerung handelt, ist anzugeben, gegen welchen Entscheid sich die Beschwerde richtet. Beschwerdeverfahren sind grundsätzlich kostenpflichtig, es kann jedoch ein Gesuch um unentgeltliche Rechtspflege gestellt werden. Der Kanton empfiehlt Personen, mit ihren Anliegen – bei Themen wie materieller Hilfe, Alimentenbevorschussung oder Elternschaftsbeihilfe – grundsätzlich an den Sozialdienst der Wohngemeinde zu gelangen, erklärt Hassler. Ausserdem werden die Betroffenen darauf hingewiesen, dass sie sich für allgemeine Auskünfte an die Caritas Aargau, den Beobachter, die unabhängige Fachstelle für Sozialhilferecht (Zürich) sowie die unentgeltliche Rechtsauskunft wenden können. Weiter besteht die Möglichkeit, sich im Handbuch Soziales des Kantonalen Sozialdiensts zu informieren. (mhu)

Die rund zehn Jahre jüngere Alina ist zu Besuch an diesem Nachmittag. Sie erhält seit August 2020 Sozialhilfe. Gegen Ende des vergangenen Jahres sei sie mehr und mehr gedrückt worden. Auch von ihr würden wiederholt Unterlagen verlangt, sei es der Kontoauszug ihres Partners oder der Nachweis, dass sie zehn Bewerbungen geschrieben habe. Sie wisse zu 100 Prozent, dass sie alles komplett eingereicht habe. Behauptet worden sei zudem, sie habe verschwiegen, dass ihre Tochter zu 50 Prozent beim Vater lebe. Das habe sie der Gemeinde aber – mündlich – mitgeteilt.

Vorgeworfen werde ihr ebenfalls Arbeitsverweigerung. Sie habe eine Stelle allerdings nicht antreten können wegen ihres Gesundheitszustands und ihrer Allergien. Gedroht worden sei ihr mit Kürzungen der Leistungen. Sie habe das Glück, hilfsbereite Familienmitglieder und Bekannte zu haben, die ihr vielleicht auch einmal eine gefüllte Einkaufstasche vor die Türe stellen. Alina hat eine Beschwerde eingereicht beim Kanton, die noch hängig ist.

Sie wollen auf ihr Schicksal aufmerksam machen

An die Aargauer Zeitung gelangt sind die beiden Frauen, um auf ihr Schicksal aufmerksam zu machen, denjenigen eine Stimme zu geben, die den Mut dazu nicht haben oder die deutsche Sprache nicht beherrschen. Sie seien nicht die Einzigen, die in einer solchen Situation stecken, sagt Clara und fügt – nun energisch – an:

«Viele haben Probleme mit der Gemeinde Birr. Viele leiden, machen ähnliche Erfahrungen, wissen aber nicht, wo sie Hilfe holen können.»

Sie wolle aufstehen, kein Blatt vor den Mund nehmen. «Es ist genug.»

Mehrere Familien hätten Birr schon verlassen wegen der unfreundlichen Behandlung auf der Verwaltung. Auch sie hätten schon mit dem Gedanken eines Wegzugs gespielt, sagen Clara und Alina. Sie hätten aber ihr Umfeld hier, mit den Leuten im Dorf hätten sie es gut. Ein Wohnortwechsel würde in erster Linie ihren Kindern schaden.

Der Liegenschaftsbesitzer muss Einbussen in Kauf nehmen

Auch er habe sich schon gewundert über den Umgangston auf der Verwaltung, sagt der Besitzer der Liegenschaft, in der Clara wohnt. Er erzählt von einem schwer krebskranken Einwohner. Der Mann sei zu schwach gewesen, um sich um seine Angelegenheiten kümmern zu können. Er habe aber keine Unter­stützung erhalten, habe die Miete nicht mehr zahlen und sich die Medikamente nicht mehr leisten können, habe von einer Rente der IV leben müssen. Der Liegenschaftsbesitzer fährt fort:

«Es war traurig, dass es so weit kommen musste, dass niemand Herz gezeigt hat. Dem Mann wurde nicht geholfen, er wurde einfach seinem Schicksal überlassen. Er hätte einen Beistand gebraucht.»

Es gebe verschiedene Familien, bei denen die Zahlungen eingestellt wurden, sagt der Liegenschaftsbesitzer. Auch er selber müsse finanzielle Einbussen in Kauf nehmen, weil gewisse Leute die Miete nicht mehr bezahlen könnten. In einem solchen Fall suche er das Gespräch mit den Betroffenen. Der Liegenschaftsbesitzer appelliert an die Gemeindeverwaltung, fair zu bleiben, die Leute nicht zu schikanieren. Er ist sich bewusst, dass sich nicht alle Sozialhilfeempfänger immer korrekt verhalten. Eine Gemeinde müsse dafür aber ein Gespür haben und nicht einfach auf Formulare verweisen und Zahlungen einstellen, so seine Ansicht.

In einer Nachbargemeinde, ergänzt er, gebe es keine Probleme. Hier bekämen diejenigen Personen, die wirklich Hilfe benötigten und genug Lasten zu tragen hätten, die Beratung und Unterstützung, die sie verdienten.

Sozialhilfeempfänger müssen Einnahmen und Vermögen nachweisen

In Birr werden sämtliche Personen, ob Sozialhilfeempfänger oder nicht, stets gleich behandelt, führt die Gemeinde auf Anfrage aus:

«Wir leben unser Leitbild, in dem festgehalten ist, dass die Verwaltung ein auf die Bedürfnisse der Kunden orientierter, moderner Dienstleistungsbetrieb ist.»

Ein Konfliktpotenzial könne «aufgrund der Umstände» aber bestehen, räumt die Gemeinde ein. Es komme vor, dass Sozialhilfeempfänger mit Anwalt, Kanton oder Medien drohen. Da ein solches Vorgehen grundsätzlich immer eine Datenschutzfreigabe respektive eine Befreiung des Amtsgeheimnisses mit sich ziehe, könnten in der Folge jeweils die – subjektiven – Angaben relativiert werden. «Die Zusammenarbeit wird im Nachhinein meist besser.» Die Klienten verstehen dann oft, so die Gemeinde, dass es sich nicht um eine «persönliche Sache», sondern nur um die Anwendung einer für alle gedachten Vorschrift handle.

Insgesamt 118 Personen sind im Jahr 2020 finanziell unterstützt worden.

mhu

Probleme können auftauchen nach Kürzungen aufgrund von Falschangaben, unrechtmässigem Bezug oder Weigerung der Arbeitssuche, weiss die Gemeinde. Festgehalten seien die Anspruchsvoraussetzungen in den sozialhilferechtlichen Regelungen.

Fehlen Unterlagen, wird das den Klienten schriftlich mitgeteilt

Die gesuchsstellende Person habe diejenigen Dokumente einzureichen, die den behaupteten Anspruch nachweisen. Immer nachzuweisen sind Einnahmen und Vermögen, stellt die Gemeinde klar. Gewisse Konstellationen – beispielsweise unregelmässiges Einkommen, Wohnen mit Nichtunterstützten – könnten die Einreichung zusätzlicher Unterlagen erfordern. Fehlende Unterlagen würden den Klienten stets schriftlich mitgeteilt, hält die Gemeinde weiter fest. Ebenfalls würden die Klienten darauf hingewiesen, wo und wie diese Unterlagen eingeholt werden können.

Die Sozialkommission habe als Sozialhilfebehörde der Gemeinde keine Anreize, «auf Zeit zu spielen», lautet die Antwort auf den Vorwurf, Sozialhilfeempfänger würden hingehalten. Und:

«Da Ansprüche immer rückwirkend ausbezahlt werden, würde ein solches Verhalten keinen Sinn machen.»

Soweit aber zur Berechnung notwendige Unterlagen nicht eingereicht werden, könne zum Beispiel eine Bevorschussung von Unterhaltszahlungen gar nicht erst berechnet werden, so die Gemeinde. Auf ein solches Gesuch könne nicht eingetreten werden. Bei Glaubhaftmachung der Bedürftigkeit werde Nothilfe ausbezahlt, bis die notwendigen Unterlagen eingereicht werden.

Aber: Fehlen die zur Berechnung der Sozialhilfe notwendigen Unterlagen und kann die behauptete Bedürftigkeit nicht glaubhaft gemacht werden, fehlt es an einer Anspruchsvoraussetzung, fährt die Gemeinde fort. Dann bestehe kein Anspruch auf Sozialhilfe. Als Beispiel nennt die Gemeinde verlangte Kontoauszüge, die nicht eingereicht werden, obwohl sie einholbar sind. Klar sei ebenfalls, dass die Sozialkommission widerrechtliches Verhalten stets mit den hierfür rechtlich vorgesehenen Massnahmen sanktioniere.

Bei Konflikten suchen die Mitarbeitenden das Gespräch

Die Rückmeldungen aus der Bevölkerung zeigen gesamtheitlich ein zufriedenes Bild von der Arbeit der Verwaltung, stellt die Gemeinde fest. Bei Konflikten seien alle Mitarbeitenden bemüht, das Gespräch zu suchen. Aber jede Gemeinde habe einen kleinen Anteil an unzufriedenen Klienten. Hätten diese Probleme mit den Mitarbeitern der Sozialen Dienste, könnten sie – nach dem Gespräch mit dem Sachbearbeiter und in einem nächsten Schritt mit dem Leiter der Sozialen Dienste – verlangen, von der Sozialkommission angehört zu werden. Da es sich um ein subjektives Ungerechtigkeitsempfinden handeln kann, hilft es gemäss Gemeinde oft, wenn die Sozialhilfebehörde miteinbezogen wird.

In der Vergangenheit habe sich zudem der Kirchlich Regionale Sozialdienst der Caritas als neutrale Institution als hilfreich gezeigt bei der Lösung von Unstimmigkeiten oder Unzufriedenheiten.

Dank Integrationsprogramm den Weg in Arbeitsmarkt gefunden

Im Jahr 2020 konnten in Birr 60 Dossiers gezählt werden. Insgesamt 118 Personen wurden finanziell unterstützt. Die Gemeinde bietet seit 2014 ein Arbeitsintegrationsprogramm an. Dank diesem fanden einige Familien und Einzelpersonen den Weg zurück in den Arbeitsmarkt und konnten ganz oder teilweise von der Sozialhilfe abgelöst werden. Seither sinken laut Gemeinde die Fallzahlen.

Bisher sind in Birr aufgrund der Coronapandemie noch keine signifikanten materiellen Einflüsse ersichtlich – dank der Hilfsmassnahmen des Bundes und des Kantons. Allerdings hätten die Anfragen verunsicherter Bürger im Bereich immaterielle Hilfe stark zugenommen. Die tatsächlichen Ausmasse werden erst in den Folgejahren ersichtlich, sofern sich die Wirtschaft bis dahin nicht vollends erholen kann, ist sich die Gemeinde bewusst.