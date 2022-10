Birr/Lupfig: Förster Micha Plüss spielt am Bäderfest in Baden

Birr-Lupfig/Untersiggenthal «Das gibt einen Knacks in der Seele»: Eine Verletzung liess den Traum dieses Försters platzen – zum Glück blieb ihm die Musik Schon als Zehnjähriger begann Micha Plüss aus Untersiggenthal sich selbst Gitarrespielen beizubringen und dazu zu singen. Inzwischen hat der Leiter des Forstbetriebs Birr-Lupfig diverse Konzerte gegeben und tritt auch am Bäderfest auf. Dies, obwohl seine «wahre» Stärke lange im Sport gelegen habe. Maja Reznicek Jetzt kommentieren 06.10.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Förster Micha Plüss schreibt auch eigene Songs. Inspirieren lässt er sich dafür unter anderem von seinen zahlreichen Reisen um die Welt. Sandra Ardizzone

Wenn man Micha Plüss im Wald trifft, erlebt man einen Menschen in seiner natürlichen Umgebung. Bereits als Kind sei er extrem naturverbunden gewesen, erinnert sich der Förster. Seit über 30 Jahren arbeitet Plüss in dem Metier, 2019 übernahm er die Leitung des Forstbetriebs Birr-Lupfig.

Den Spaziergang zwischen den Bäumen bezeichnet der 53-Jährige bis heute als «kleine Freiheit». Dass er aber noch eine «zweite Natur» hat, zeigt sich spätestens beim Besuch im Bandraum, rund zehn Kilometer von Birr und Lupfig entfernt.

2019 hat Micha Plüss die Leitung des Forstbetriebs von seinem Onkel Richard Plüss übernommen. Alex Spichale

In der «Musikschüür14» in Untersiggenthal steht an jeder Wand ein anderes Instrument, vom Piano bis zu Akustikgitarre. Regelmässig proben hier verschiedenste Musikerinnen und Musiker aus der Region, erklärt der zweifache Vater – unter anderem auch Plüss selbst.

Als Gegensatz zu seinem Hauptberuf sieht der Initiator der Veranstaltungsreihe «Live im Chäller» seine Leidenschaft nicht:

«Mein persönlicher Traum ist es, am Lagerfeuer im Wald zu spielen und zu singen.»

Nichtsdestotrotz steht Plüss regelmässig vor Publikum. 25 Konzerte gibt er jährlich – allein oder mit Band.

Unter neun Geschwistern widmete er sich als Einziger intensiv der Musik

Musik begleitet Micha Plüss schon seit seiner frühen Kindheit. Plüss sagt: «Unser Haus war immer offen für Musikerinnen und Musiker.» Seine Eltern – beide Lehrpersonen – seien Anhänger der 68er-Bewegung gewesen. Mit sechs Jahren zogen er und die Familie von Olten nach Untersiggenthal. Hier rief das Ehepaar den Kulturkreis 1978, den heutigen Verein Kulturkreis Untersiggenthal, ins Leben.

In der «Musikschüür14» findet sich eine Bandbreite an Instrumenten. Sandra Ardizzone

Plüss begann seine musikalische Karriere zuerst klassisch mit der Blockflöte. Dann, als Zehnjähriger, begann er, sich selbst Gitarre beizubringen. Er ergänzt:

«Für mich war das Instrument schon immer eine Begleitung zur Stimme.»

Obwohl Plüss insgesamt sechs Schwestern und zwei Brüder hat, war er der Einzige der Familie, der sich intensiv der Musik widmete: «Alle hatten Zugang, ich war aber der Einzige, der sie weiterverfolgt hat.» Lange sei seine «wahre» Stärke aber im Sport gelegen. Hatte es mit Leichtathletik begonnen, setzte Plüss später alles auf die Karte Handball. Ein Aufstieg in die Nati B sei der grosse Traum gewesen.

Plüss ist auch Initiator der Veranstaltungsreihe «Live im Chäller». Chris Iseli (18. Oktober 2016)

Doch kurz bevor er dieses Ziel erreichen konnte, nahm seine Sportkarriere ein abruptes Ende. «Ich bin endgültig kaputtgegangen», erinnert sich Plüss. Eine schwere Knieverletzung verunmöglichte dem damals 35-Jährigen die Rückkehr zum Handball:

«Das gibt schon einen Knacks in der Seele. Lange konnte ich an keiner Sporthalle vorbeigehen.»

Glücklicherweise sei ihm noch die Musik geblieben. Denn: Obwohl Plüss zuvor viel Zeit für das Handballtraining investiert hatte, war seine zweite Leidenschaft nie untergegangen: «Zu Hause konnte ich stundenlang in die Musik abtauchen.» Dass er den Schritt vom stillen Kämmerlein auf eine öffentliche Bühne wagte, sei einer spontanen Idee zu verdanken.

Von einer einfachen Coverband unterscheiden sie sich klar

2006 habe seine Schwester geheiratet und das Apéro in der Badener Musikbar Inox geplant. Micha Plüss sagt: «Als ich das hörte, dachte ich: Du kannst doch nicht in einem der renommiertesten Musiklokale ohne Musik feiern.» Plüss und zwei Kollegen – Sigi Nikitscher und Markus «Schlagi» Rahm – beschlossen, diesen Part zu übernehmen.

Ausgerüstet mit einem Repertoire an Coversongs, begeisterten sie die Hochzeitsgesellschaft. Der erste Auftritt erwies sich als grosser Erfolg:

«Das ist derart gut angekommen, dass die Leute gefragt haben, ob ich auch für sie spiele.»

Im gleichen Jahr lancierte Plüss dann «The Sundowner» (Deutsch: Feierabendbier oder Landstreicher).

2006 rief Micha Plüss das Projekt «The Sundowner» ins Leben. Auf dem Bild von links: Micha Plüss, Ivan Mangia, André Gärtner und Matz Canzani. zvg

Eigentlich als Projekt gedacht, bei dem Musiker sich kreativ austoben und austauschen können, hat sich daraus inzwischen eine mehr oder weniger feste Formation herauskristallisiert: Zusammen mit Bandleader Plüss (Gesang und Akustikgitarre) spielen aktuell André Gärtner (Bass), Ivan Mangia (E-Gitarre) und Matz Canzani (Schlagzeug) zusammen.

Der Untersiggenthaler sagt: «Wir sind komplett unterschiedliche Typen, die ihre eigenen Musikstile mitbringen.» Deshalb reiche ihr Repertoire von Folk über Pop bis Rock. Auf der Bühne bieten die vier eine Mischung aus selbst geschriebenen Songs und Neuinterpretationen von Stücken anderer Kunstschaffenden. Von einer einfachen Coverband unterscheide sich The Sundowner aber klar:

«Wir spielen die Lieder so, wie wir sie gut finden.»

Das nächste Mal zu hören sein wird die Band am Badener Bäderfest sein: Am Samstag, 29. Oktober, tritt sie im Club Joy zwischen 18 und 21 Uhr auf.

The Sundowner wird auch Ende Oktober in Baden zu hören sein. zvg

Gemeinsam mit Canzani, Mangia und Gärtner hat Plüss auch ein erstes Album veröffentlicht: «Sans frontière». 100 Prozent eigene Songs seien im Zug des Projekts «Point Nemo» entstanden. Bis zur fertigen CD sei es ein langer Prozess über eineinhalb Jahre gewesen, erinnert sich der Förster. Alle Bandmitglieder hätten selbst geschriebene Lieder mitgebracht, die anschliessend gemeinsam arrangiert worden seien.

Woher nahm Plüss seine Ideen für die Songs? Viel Inspiration hätten ihm seine vielzähligen Reisen gebracht.

Im Oktober 2017 wurde das erste Album veröffentlicht

Bevor Micha Plüss nämlich die Leitung des Forstbetriebs Birr-Lupfig von seinem Onkel Richard Plüss übernahm, war er 15 Jahre lang beim Schweizerischen Landesforstinventar, das Daten zum Zustand und zu Veränderungen des Schweizer Waldes erfasst, angestellt gewesen.

Von März bis November arbeitete Plüss jeweils durch, die restlichen Monate nutzte er für Trips rund um die Welt. So sei er genauso in Japan gewesen wie in Südamerika und Australien.

The Sundowner zelebriert die Plattentaufe von «Sans frontière». zvg

Als dann im Oktober 2017 endlich das Album veröffentlicht wurde, sei die «Luft draussen gewesen» für die Band.

Neben den grossen Bemühungen, das nötige Geld für die CD-Produktion aufzubringen – unter anderem sammelten die vier per Crowdfunding 10’000 Franken, was «bei weitem nicht gereicht habe» –, seien die eigentlichen Aufnahmen im Studio ein aufreibender Prozess gewesen. Micha Plüss ergänzt:

«Uns hat nach der Veröffentlichung die Kraft gefehlt, noch das nötige Marketing zu machen und auch eine Tour aufzuziehen.»

Obwohl The Sundowner es seither ruhiger angehen lässt, ist für Plüss musikalisch kein Schlusspunkt in Sicht. Er sagt: «Aufzuhören war nie eine Option für mich.» Inzwischen hat er mit «2Michaels» bereits das nächste Projekt in der Pipeline.

Das neue Projekt hat sich von «2Michaels» Richtung «2Michaels Ballet» entwickelt. zvg

Zwei Akustikgitarren und zwei Stimmen bringen Plüss und Michael Hedderich, einen der «Masterminds» der Schweizer Steve Whitney Band, dabei zusammen. Mittlerweile sind vier weitere Musikschaffende dazu gekommen. Erste Auftritte der neuen Formation gab es schon – viele weitere sind in Planung.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen