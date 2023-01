Birr: Gemeinde hat Bevölkerung zum Neijahrsbrunch eingeladen

Birr Jahresauftakt mit Blick auf das Notkraftwerk: «Die Funktionstests sind abgeschlossen, die Anlage könnte laufen» Am Sonntagmorgen hat der Gemeinderat die Bevölkerung bereits zum sechsten Mal zum Neujahrsbrunch eingeladen. In seiner Begrüssung spricht Gemeindeammann René Grütter über Lärm, Chilbi, den Kauf eines Fussballplatzes und eine ausserordentliche Gmeind. Claudia Meier 08.01.2023, 14.30 Uhr

Rund 60 Personen sind zum Neujahrsbrunch in die Mehrzweckhalle Birr gekommen. Claudia Meier

Mit viel Liebe zum Detail haben die engagierten Frauen der Tanzgruppe Sliding Boots sowie Gemeindeangestellte den Neujahrsbrunch in der Mehrzweckhalle Birr vorbereitet. «Wir. Birr.» lautet nicht nur der Slogan der Eigenämter Gemeinde, sondern dieser Schriftzug ziert auch die Servietten und die bereitgestellten Zuckersticks auf den mit Primeli geschmückten Tischen.

Gemeindeammann René Grütter weist auf wichtige Themen im 2023 hin. Claudia Meier

Beim Blick aus dem Fenster, ist das Notkraftwerk nicht zu übersehen, das derzeit in einem Rekordtempo auf dem Betriebsgelände der General Electric realisiert wird, Noch bevor sich die grossen und kleinen Gäste am Buffet mit Broten, Konfitüre, Fleisch, Käse oder Birchermüsli eindecken, erfahren sie bei einem Glas Orangensaft oder einer Tasse Kaffee von Gemeindeammann René Grütter, wie es um die schweizweit bekannte Baustelle steht.

Der Bau der 20 Meter hohen und etwa 200 Meter langen Lärmschutzwand für das Reservekraftwerk in Birr wird in den nächsten Tagen abgeschlossen. Claudia Meier

Die im Dezember angekündigten Funktionstests am Reservekraftwerk seien abgeschlossen, die Anlage könnte laufen. Es sei weniger Lärm verursacht worden als erwartet, erklärt Grütter. In den kommenden zwei Wochen werde die 20 Meter hohe und etwa 200 lange Lärmschutzwand fertig gestellt. Dabei würden vor allem die Schlosserarbeiten zu hören sein. Im Februar werde der Bau abgeschlossen.

Der Gemeindeammann dankt allen für das Verständnis im Zusammenhang mit diesem speziellen Bauwerk. Und fügt an:

«Wir wissen nicht, wie viele Einsätze es bei einer Strommangellage brauchen wird.»

Für das Lärmmonitoring kommen am Schulhaus, bei der Wohnüberbauung Wyde sowie im Dorfzentrum verschiedene Mikrofone zum Einsatz. Grütter pflegt ausserdem einen engen Kontakt zu den Kraftwerkverantwortlichen.

Entscheid zur Bau- und Nutzungsordnung steht an

Weil das Brötliexamen im Eigenamt dieses Jahr neu am ersten Juli-Wochenende – zum Abschluss des Schuljahrs – durchgeführt wird, wird es am früheren Brötliexamen-Termin am ersten Mai-Wochenende eine Chilbi mit Lunapark und Festbeiz geben.

Gemeindeammann René Grütter überreicht den Helferinnen, die den Brunch organisiert haben, eine Rose. Claudia Meier

An der nächsten Gemeindeversammlung im Sommer wird das Stimmvolk unter anderem über einen Kredit für weitere Abklärungen im Hinblick auf eine Gemeindefusion von Birr, Birrhard, Lupfig und Mülligen abstimmen. Auch der Kauf eines bestehenden Fussballplatzes, welcher sich auf einer Parzelle der ABB Schweiz befindet, wird traktandiert.

Um die Revision der Bau- und Nutzungsordnung (BNO) endlich abzuschliessen ist für Ende August eine ausserordentliche Gmeind angedacht. Ein anderer Höhepunkt wird die Gewerbeausstellung Eigeschau sein, die vom 13. bis 15. Oktober auf dem Areal des Schulzentrum Nidermatt in Birr durchgeführt wird.