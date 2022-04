Berufsbildungsheim Neuhof veranstaltet Setzlingsmarkt in Birr

Birr «Es gibt Pflanzen, die wir nur versteckt handeln»: Nach zwei Jahren Pause kann der Setzlingsmarkt mit über 500 Gemüsearten wieder stattfinden Am Wochenende lanciert das Berufsbildungsheim Neuhof in Birr die dritte Ausgabe des Anlasses. Zusätzlich erwartet die Besucherinnen und Besucher ein buntes Rahmenprogramm. Maja Reznicek 21.04.2022, 05.00 Uhr

1000 Besucherinnen und Besucher werden am Setzlingsmarkt erwartet. Maja Reznicek

Der Geruch erinnert an Gummibärchen. «Colakraut», erklärt Daniel Büchi und zeigt eine dillähnliche Pflanze. Im Gewächshaus reiht sich Topf an Topf, in der Luft liegt ein würziger Duft. Über 25 Minzarten züchtet die Bio-Gärtnerei des Berufsbildungsheims Neuhof allein, verrät dessen Gesamtleiter.

War es bei den Kräutern noch ruhig, herrscht ein Gewächshaus weiter reger Betrieb. Mitarbeitende topfen Pflanzen um, pikieren Sprösslinge und räumen auf. Denn am Freitag muss alles stimmen. Nach einer zweijährigen coronabedingten Pause findet am 22. und 23. April die dritte Ausgabe des Setzlingsmarkts an der Pestalozzistrasse 100 in Birr statt.

Colakraut (links) gilt als Heil- und Gewürzpflanze. Maja Reznicek

Seit Januar bereitet das Team sich auf den Anlass vor. Den erwarteten 1000 Besucherinnen und Besuchern werden über 500 Gemüsearten sowie Kräuter, Chili- und Peperonisetzlinge geboten. Büchi schwärmt:

«Das unglaubliche Angebot macht den Markt zum Publikumsmagnet.»

Alles werde in Bio produziert, viele der Setzlinge tragen das Gütesiegel der Stiftung ProSpecieRara, die gefährdete Kulturpflanzen vor dem Aussterben bewahren will.

Der Trend zum Gärtnern hat massiv zugenommen

Seit fünf Jahren im Team: Hans Jörg Schilliger, Betriebsleiter Gärtnerei. Maja Reznicek

Zu den Spezialitäten der Gärtnerei gehören die über 100 Tomatensorten. Kein Wunder sind diese am Anlass besonders gefragt. Hans Jörg Schilliger, Betriebsleiter Gärtnerei, sagt:

«Einen richtigen ‹Run› gibt es jeweils auf die Pomodorini di Sardegna.»

Überhaupt habe in den letzten zwei Jahren das Interesse am Gärtnern massiv zugenommen. Schilliger ergänzt: «Früher sind besonders ältere Leute in den Garten gegangen, heute sind es auch die Jungen.»

Am Freitag bis 20 Uhr und am Samstag zwischen 9 und 17 Uhr stehen die Gewächshäuser der Öffentlichkeit offen. Maja Reznicek

Viele pflanzten mittlerweile auf engstem Raum, wie auf dem Balkon oder im Hochbeet. «Der Trend ist, in jeden freien Topf etwas zu setzen.»

Nicht alle Sprösslinge der Birrer Gärtnerei stehen am kommenden Wochenende aber zum Verkauf. «Es gibt Pflanzen, die wir nur versteckt handeln», erklärt Hans Jörg Schilliger. Dies sei ganz im Zeichen von ProSpecieRara zu verstehen. Bei diesen Sorten ginge es um den Erhalt, weil nur noch letztes Saatgut übrig sei. Der Betriebsleiter Gärtnerei sagt: «Das steht über dem Verkauf.»

An Aargauischer Berufsmeisterschaft der Gärtner kämpfen drei Teams

Neben dem Setzlingsmarkt findet am Samstag auch der Tag der offenen Tür im Neuhof statt. Jeweils um 10.30 Uhr und um 14 Uhr führt Gesamtleiter Daniel Büchi und sein Stellvertreter Daniel Senn durch die neun Ausbildungs- und Gewerbebetriebe.

Daniel Büchi, Gesamtleiter Berufsbildungsheim Neuhof. Maja Reznicek

Ansonsten hilft Büchi in der Kaffeestube aus. Mit einem Schmunzeln sagt er dazu:

«Ich spiele nicht gerne den Chef.»

Daneben werden eine Festwirtschaft und diverse weitere Programmpunkte für Gross und Klein geboten. Dazu zählen etwa ein grosser Spielplatz, ein Traktoren-Parcour, Eselreiten oder die Anfertigung eines Überraschungsgeschenks.

Bis 16 Uhr können die Besuchenden zudem im Bildungszentrum für Landschaftsgärtner JardinSuisse Aargau – das ebenfalls auf dem Neuhof-Gelände liegt – der 10. Aargauischen Berufsmeisterschaft der Gärtner beiwohnen.

JardinSuisse Aargau hat seinen Standort in Birr. Maja Reznicek

Laut Zentrumsleiter Lukas Borner treten drei Teams à zwei junge Fachpersonen an. Um 16.45 Uhr findet die Rangverkündigung statt.

Setzlingsmarkt Freitag, 22. April, Abendverkauf bis 20 Uhr. Samstag, 23. April, 9 bis 17 Uhr, inklusive Tag der offenen Tür. Pestalozzistrasse 100, 5242 Birr.