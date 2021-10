Birr, Birrhard, Lupfig und Mülligen Umfrage zeigt: Bevölkerung begrüsst Grossfusion – eine Gemeinde verzichtet Die vier Gemeinden Birr, Birrhard, Lupfig und Mülligen lassen eine Machbarkeitsstudie für einen Zusammenschluss erstellen. Nicht mitmachen wollen die Habsburger. Was die Resultate sonst noch zeigen. Claudia Meier Jetzt kommentieren 05.10.2021, 05.00 Uhr

Sie waren bei der Präsentation der Umfrageergebnisse dabei (v. l.): Werner Rüegsegger (Habsburg), René Grütter (Birr), Stefan Hänni (Mülligen), Martin Hitz (AWB Comunova AG), Ursula Berger (Birrhard), Gemeindeschreiberin Fabienne Zinniker und Richard Plüss (Lupfig). Claudia Meier

(4. Oktober 2021)

Vor den Sommerferien führten die Eigenämter Gemeinden eine Bevölkerungsumfrage zum Zusammenschluss Birrfeld durch. Die Behörden von Birr, Birrhard, Habsburg, Lupfig und Mülligen wollten wissen, wie die Bevölkerung gegenüber einer Gemeindefusion eingestellt ist und mit wem ein allfälliger Zusammenschluss geprüft werden sollte. Teilnehmen durften alle Stimmberechtigten sowie Jugendliche ab 16 Jahren (ohne Ausländer).

Am Montag hat Martin Hitz von der beauftragten AWB Comunova AG die Auswertung der Umfragebögen den Medien vorgestellt. Im Gemeindehaus Lupfig anwesend waren zudem die Ammänner Richard Plüss (Lupfig), René Grütter (Birr), Ursula Berger (Birrhard) und Werner Rüegsegger (Habsburg) sowie Vizeammann Stefan Hänni (ab 2022 Gemeindeammann von Mülligen).

Fast gleich viele Frauen wie Männer machten mit

Die Auswertung zeigt eine klare Tendenz auf: Die Gemeinden Birr, Birrhard, Lupfig und Mülligen stimmen einer Fusion «Birrfeld» grossmehrheitlich zu. Eine Fusion mit anderen Gemeinden (wie Brugg, Windisch oder Birmenstorf) stösst auf geringes Interesse. Die Teilnehmenden von Habsburg lehnen eine Fusion mit anderen Gemeinden klar ab.

Dank der hohen Beteiligung von durchschnittlich 40,7% ist das Umfrageresultat repräsentativ. Mit 63% war die Teilnahme in der Gemeinde Habsburg am höchsten. Von den ins- gesamt 2389 Teilnehmenden haben 78% den Papier- und 22% den Online-Fragebogen aus- gefüllt. Das Geschlechterverhältnis ist ausgewogen: 52% der Teilnehmenden sind männlich und 48% weiblich.

Im Grundsatz haben sich 65% (ohne Habsburg: 71%) der Teilnehmenden für eine Gemeindefusion ausgesprochen. Der Fusionswunsch ist mit 87% in Birr am grössten, gefolgt von Mülligen (75%), Birrhard (64%) und Lupfig (58%). In Habsburg haben sich 190 Personen (88%) gegen einen Gemeindezusammenschluss ausgesprochen, nur 12% waren dafür.

Grossräumiges Denken und Synergiennutzen zählen

Nach den Gründen für eine Fusion gefragt, wurden vor allem die Nutzung von Synergien und das grossräumige Denken genannt. Gross ist der Leidensdruck in Mülligen, Birrhard und Habsburg zudem, um genügend Kandidierende für die Behörden zu finden. Eine langfristig gesicherte Finanzperspektive wurde am wenigsten oft genannt. Die Gegner führten ins Feld, dass die Fusion einen Verlust der Autonomie und Handlungs­freiheit bedeute. Ausserdem soll das funktionierende, bestehende Gemeindegefüge beibehalten werden.

Im Fall einer Fusion und lässt man die Antworten von Habsburg weg, so sprechen sich 93% der Teilnehmenden für den Zusammenschluss Birrfeld aus. Etwas weniger klar ist das Resultat in Mülligen. Die Option Birrfeld befürworten 78%. Auf Platz zwei ist die Gemeinde Windisch und auf Platz drei Birmenstorf. Für Habsburger kämen auch Brugg, Windisch oder Hausen als Fusionspartner in Frage.

Der Kanton beteiligt sich finanziell an den Abklärungen

Wie das Beispiel Birrhard zeigt, kann man die Ortsbürger- und Einwohnergemeinde unabhängig von einer Gemeindefusion zusammenlegen. Von den Umfrageteilnehmenden könnten sich 73% den Zusammenschluss von Ortsbürger- und Einwohnergemeinde vorstellen.

Aufgrund des eindeutigen Umfrageergebnisses haben die Gemeinderäte von Birr, Birrhard, Lupfig und Mülligen entschieden, die Machbarkeit einer Fusion im ersten Quartal 2022 abklären zu lassen. Laut Martin Hitz von der Beratungsfirma zahlt der Kanton pro Gemeinde 5000 Franken an die Studie. Wird der Fusionsprozess danach angestossen, würde man andere Gemeinden wie Hausen oder Brunegg nochmals fragen, ob sie sich beteiligen, hält Gemeindeammann Richard Plüss von Lupfig fest.

Informationsanlass auf dem Flugplatz Birrfeld

Dass Habsburg bei diesem Projekt nicht mitmachen will, habe der Gemeinderat geahnt, aber wollte es bestätigt haben, sagt Ammann Werner Rüegsegger. In den nächsten zehn Jahren sei eine Fusion für Habsburg aus finanziellen Gründen kein Thema. Martin Hitz wies auf die eingegangenen Kommentare hin:

«ÖV-Verbindungen im Birrfeld fehlen und werden als Vor­aussetzung für eine Fusion genannt.»

Auch die Erhaltung der Schulstandorte, Postleitzahlen und Strassennamen beschäftige. Richard Plüss ist der Ansicht, dass der Druck von unten wachsen müsse, um den ÖV etwa mit Rundkursen zu optimieren. René Grütter von Birr betonte die Qualität vor der Geschwindigkeit der Abklärungen. Ursula Berger wies darauf hin, dass eine Fusion mit nur einer Gemeinde für Birrhard nicht in Frage komme. Stefan Hänni von Mülligen sagte, dass eine Fusionsabsicht auch wieder kippen könnte.

Am Samstag, 23. Oktober, um 10 Uhr sind alle Interessierten zu einem zertifikatspflich­tigen Infoanlass auf dem Flugplatz Birrfeld eingeladen.