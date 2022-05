Katzenbesitzer suchen Unterstützung für die hohen Tierarztkosten

Muri Es stand drei Jahre leer: Aargauer Firmen sanieren ein 8-Zimmer-Haus für Flüchtlinge

Auf eigene Faust brachte Stefanie Bühlmann aus Muri ein Projekt für Ukraine-Flüchtlinge ins Rollen. Dank «Happy Day» und der Freiwilligenarbeit mehrerer Firmen können bereits am Freitag die ersten Personen in das frisch sanierte 8-Zimmer-Haus einziehen. Weitere kommen in den nächsten Wochen nach.