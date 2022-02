Birr: Kanton zögert mit Angebot für Frauen auf dem Neuhof

Birr Angebot für Frauen: Bildungsdepartement lässt den Neuhof im Stich Das Berufsbildungsheim in Birr könnte neu auch gewaltbereite Frauen betreuen und ausbilden. Vor drei Jahren hat der Kanton ein entsprechendes Projekt angestossen und der Neuhof den Bedarfsnachweis erbracht. Seither stockt das Vorhaben. Betroffene Frauen aus dem Aargau werden ausserkantonal untergebracht. Claudia Meier Jetzt kommentieren 28.02.2022, 05.00 Uhr

Der Neuhof in Birr bietet 40 jungen Männern zwischen 15 und 25 Jahren ein Wohn-, Schul- und Ausbildungsangebot. Claudia Meier (26. Juni 2021)

Das Thema, ein Betreuungsangebot für straffällige oder gewaltbereite Frauen zu schaffen, scheint im Aargau seit ein paar Jahren nicht vom Fleck zu kommen. Dabei war es der Kanton, der 2019 das Berufsbildungsheim Neuhof in Birr anfragte, ein entsprechendes Grobkonzept für die Betreuung junger Frauen zu entwickeln. Denn die Eigenämter Institution hatte bisher nur Angebote für 40 junge Männer.

Diesem Wunsch des Kantons kam der Neuhof am 31. Oktober 2019 nach und reichte die beiden Konzepte «Dezentrale Wohngemeinschaft für Frauen» und «Tagesaufenthalter» beim kantonalen Departement Bildung, Kultur und Sport (BKS) ein. Über 13 Monate später, Mitte Dezember 2020, bekam der Neuhof endlich eine Rückmeldung vom BKS.

Das Neuhof in Birr betreut und fördert Jugendliche in der sozialen und beruflichen Entwicklung. Michael Hunziker (25. Juni 2020)

Das Wohngemeinschaftskonzept wurde als «nachvollziehbar und überzeugend» beurteilt. Zu klären seien die Mitfinanzierung und die Anerkennung durch das Bundesamt für Justiz (BJ), hiess es damals. Da der Neuhof mit zusätzlichen sechs Plätzen rechne, müsse ein Bedarfsnachweis erfolgen, teilte das BKS mit.

Kanton kann die verlangten Zahlen nicht liefern

Auch diesem Wunsch sei der Neuhof wie verlangt bis Mitte Februar 2021 nachgekommen, sagt Gesamtleiter Daniel Büchi von der Institution in Birr. Für den Bedarfsnachweis könnten ausserkantonale Platzierungen aus dem Kanton Aargau erste Anhaltspunkte liefern, riet das BKS im Dezember 2020. Damit liesse sich eine Finanzierung ab 2022 anstreben.

Auf die Frage, wie viele gewaltbereite junge Frauen wegen des mangelnden Platzangebots ausserkantonal platziert sind, bekam der Neuhof Anfang 2021 vom Kanton allerdings keine Antwort. Die AZ stellte die gleiche Frage vor wenigen Tagen.

Via BKS-Medienstelle heisst es, dass die Kategorie der «gewaltbereiten jungen Frauen» keine fest definierte und entsprechend statistisch erhobene Kategorie sei. Die Notwendigkeit für einen Heimaufenthalt ergebe sich aus unterschiedlichen, meist kombinierten Gründen. Deshalb schreibt BKS-Sprecherin Sascha Katja Giger:

«Genaue Zahlen zur Gruppe der weiblichen Jugendlichen, die ausserkantonal in hochstrukturierten Angeboten untergebracht sind, sind leider nicht verfügbar.»

Konkret handelt es sich bei diesem Angebot im Kinder- und Jugendbereich laut BKS um Klientinnen, die eintreten, bevor sie 18 Jahre alt sind, und während der Ausbildung (maximal bis 25-jährig) bleiben könnten.

Neuhof-Gesamtleiter Daniel Büchi. Claudia Meier

Daniel Büchis Bedarfsnachweis ergab, dass im Jahr 2018 für insgesamt 7989 Tage junge Frauen aus dem Aargau in anderen Kantonen in vom BJ anerkannten Institutionen untergebracht waren. Im Folgejahr waren es 8102 Tage. Viele der von den Behörden gewählten Einrichtungen böten zwar eine Tagesstruktur, aber keine internen Ausbildungsplätze, hielt Büchi in seiner Analyse fest.

Das Jahresgespräch wurde vom BKS ersatzlos abgesagt

Im auf den 29. November 2021 angesetzten Jahresgespräch zwischen der BKS-Abteilung Sonderschulung, Heime und Werkstätten und dem Neuhof in Birr hätte das Thema wieder aufgenommen werden können. Doch der Termin wurde vom BKS kurzfristig abgesagt und nicht nachgeholt.

Auf der Traktandenliste stand allerdings nichts von Rückmeldungen zu «Wohngruppen für Frauen» und «Tagesaufenthalter», sondern «Stand der Einführung des Lehrplans 21». Daniel Büchi meldete dem BKS, dass der Punkt zum Lehrplan 21 zu streichen sei, «da der Neuhof keine Schule mit Schulabschluss führt». Er fügte stattdessen die beiden vermissten Punkte auf der Traktandenliste ein. Danach ging nichts mehr.

Die AZ hat nun beim Kanton nachgefragt, wie es um das mögliche neue Angebot für gewaltbereite junge Frauen im Aargau steht. Die BKS-Sprecherin teilt mit:

«Ein formelles, konkretes Gesuch des Neuhofs in Birr wurde bis dato nicht eingereicht.»

Doch das war für den Neuhof gar nicht möglich, da laut Büchi längst versprochene Rückmeldungen zu offenen Fragen von Seiten BKS noch ausstehend sind. Seit 2020 hätten Gespräche mit dem Neuhof stattgefunden, «bei denen der Kanton grundsätzlich Interesse bekundet hat, dass ein solches Angebot geschaffen wird, da im Aargau ein Unterangebot besteht», schreibt das BKS. Und so dreht sich diese Geschichte im Kreis weiter.

