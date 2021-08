Bildung Fachhochschule Nordwestschweiz kämpft um mehr Studierende Die Fachhochschule Nordwestschweiz hat ihren Leistungsauftrag trotz Corona-Pandemie insgesamt erfolgreich erfüllt. Doch etwas bereitet den Verantwortlichen Kopfzerbrechen. 25.08.2021, 11.32 Uhr

Die Fachhochschule Nordwestschweiz wünscht sich mehr Studierende.



Zvg

«Der Anteil der Aargauer Studierenden an der FHNW hat sich seit 2017 zwar insgesamt um ein Prozent erhöht, doch es zeigt sich, dass sich Aargauer Studierende vermehrt an umliegenden Fachhochschulen und Standorten der FHNW einschreiben.» So steht es im Bericht der Jahresrechnung 2020. Es mache sich der Konkurrenzdruck aus den benachbarten Fachhochschulen bemerkbar.