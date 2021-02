Bezirksgericht Brugg Mutter auf Geisterfahrt verunfallt – Richter: «Das war wie russisches Roulette, aber mit sechs Patronen in der Trommel» Einer Frau verursachte vor knapp zwei Jahren auf der Gegenfahrbahn eine Kollision bei Birrhard. Nun musste sie sich vor dem Bezirksgericht Brugg verantworten. Dieter Minder 18.02.2021, 05.00 Uhr

Die Angeklagte fuhr etwa 7 Kilometer auf der falschen Spur auf der Autobahn – bis es zu einem Unfall kam. Bild: Getty Images



Für die Angeklagte war der 26. Januar 2019 ein schlimmer Tag. Vor ihren Kindern beschimpfte sie ihr Lebenspartner aufs Übelste. Er warf ihr vor, nicht als Putzfrau zu arbeiten, sondern die Nächte mit anderen Männern zu verbringen. «So wollte ich nicht mehr leben», sagte sie vor dem Bezirksgericht in Brugg. Dieses verhandelte unter Leitung von Präsident Sandro Rossi das Geschehen der darauffolgenden Nacht.

Nach der Beschimpfung verliess sie die Wohnung und fuhr nach Otelfingen. Dort nahm sie um 20 Uhr in einem Wald Tabletten ein, um aus dem Leben zu scheiden. Da dies nicht funktionierte, fuhr sie einige Stunden später weiter. Bei Wettingen schwenkte sie auf der falschen Spur der Autobahn in Richtung Bern ein. Eine halbe Stunde nach Mitternacht endete ihre Geisterfahrt bei Birrhard. Sie kollidierte seitlich mit einem korrekt entgegenkommenden Wagen. Eine Polizei­patrouille leistete Erste Hilfe, die Lenkerin wurde ins Spital eingeliefert.

Die Frau musste durch die Feuerwehr aus dem Fahrzeug geborgen werden. Kapo Aargau

Die Polizistin wollte die Frau nicht alleine lassen

Beim Prozess wurde die Kantonspolizistin, deren Patrouille als erste am Unfallort eingetroffen war, als Zeugin einvernommen. Die Fahrertüre liess sich nicht mehr öffnen, weshalb die Polizistin mit der eingeklemmten Lenkerin durch das offene Fenster redete: «Ich wollte sie nicht allein lassen.» Immer wieder sei die Frau kurz abgedriftet, sagte die Polizistin. Und:

«Sie sagte mir, dass sie sich das Leben nehmen wollte und absichtlich auf der falschen Spur gefahren sei.»

Als zweiter Zeuge wurde der Lenker des korrekt fahrenden Autos einvernommen. Er habe das entgegenkommende Licht gesehen, aber angenommen, es komme von der Gegenfahrbahn. Dann habe er einen Knall gehört und sein Auto habe sich gedreht. Seither habe er Mühe, Auto zu fahren, insbesondere auf Autobahnen. Ein dritter Zeuge erschien nicht. Das Gericht verzichtete auf dessen Aussagen und stellte ihm disziplinarische Massnahmen in Aussicht.

Seither hat sie nie mehr an Suizid gedacht

In der Befragung durch den Gerichtspräsidenten kam die Situation der Frau nochmals zum Ausdruck. Mit ihren Eltern war sie vor 30 Jahren aus dem Balkan in die Schweiz eingewandert. Sie hat die Schule abgeschlossen, aber eine Lehre abgebrochen. Sie hat vier Kinder, wovon drei minderjährig sind und bei ihr wohnen. Ihr ehemaliger Partner hat sie verlassen, Alimente zahle er keine.

Doch «die damaligen Probleme habe ich nicht mehr, seither habe ich nie mehr an Suizid gedacht». Bis heute nehme sie auch keine Tabletten mehr ein. Sie plane vor allem, ihren Kindern durch die Lehre zu helfen und selber wieder Arbeit zu finden, antwortete sie auf die Fragen von Rossi.

Webcams beweisen die kritischen Situationen

Drei Varianten für das Geschehen in den Nachtstunden sehen sowohl Gutachter wie Gericht: 1. Die Angeklagte hat alle Handlungen glasklar ausgeführt; 2. Die Angeklagte war zeitweise zugedröhnt oder 3. Die Angeklagte hat nichts von dem, was sie machte, mitbekommen.

Für die Staatsanwaltschaft war die Lage klar. Sie warf der Angeklagten eventualvorsätzliche Tötung, Widerhandlung gegen das Strassenverkehrsgesetz und Führen eines Motorfahrzeugs in nicht fahrfähigem Zustand vor. Sie habe es in Kauf genommen, dass bei einer Kollision eine Drittperson getötet werden könnte.

Beim Autobahnanschluss Wettingen Ost habe sie die Sicherheitslinie und die Sperrfläche überfahren und das Signal «Einfahrt verboten» missachtet, um auf die Spur Bern–Zürich zu gelangen. Dann sei sie, bis zum Unfall in Birrhard, etwa 7 Kilometer auf der falschen Spur gefahren. Aufnahmen von Webcams beweisen die dadurch entstandenen kritischen Situationen. Für diese Taten verlangte die Staatsanwaltschaft 6,5 Jahre Freiheitsstrafe unbedingt, eine Busse von 1000 Franken und 10 Jahre Landesverweis.

Ganz anders sah dies die Verteidigung und verlangte einen Freispruch. Ihrer Ansicht nach war die Lenkerin nach Einnahme der Tabletten für zirka 4 Stunden mehr oder weniger bewusstlos. Die Videos von der Autobahn zeigten, dass sie den entgegenkommenden Autos ausgewichen sei. Sie hätte nie vorgehabt, falsch zu fahren, und sich auf einer normalen Strasse gewähnt.

Weiter warf die Verteidigerin die Frage auf, ob die Aussagen der Polizistin überhaupt verwendet werde dürften, weil die Lenkerin vor dem Gespräch nicht über ihre Rechte informiert worden sei.

Das Gericht verzichtet auf einen Landesverweis

Einstimmig kam das Gericht zu folgendem Urteil: Die Angeklagte ist schuldig des mehrfachen eventualvorsätzlichen Tötungsversuchs und des vorsätzlichen Fahrens in fahrunfähigem Zustand. In seinem Urteil stützte es sich auf das psychiatrische Gutachten. Der Angeklagten wurde zugestanden, dass sie nach Einnahme der Tabletten nicht mehr alles glasklar erkannte, aber nicht völlig weggetreten war. Der Anschluss an die Autobahn sei deutlich signalisiert. Es sei nur ein Zufall gewesen, dass die entgegenkommenden Fahrzeuge ausweichen konnten.

«Das war wie russisches Roulette, aber mit sechs Patronen in der Trommel», sagte Rossi. Jeder mögliche Kollisionsgegner sei ihr für den Suizid genehm gewesen. Dabei glaubte das Gericht der Angeklagten, dass sie sich heute nicht mehr erinnern könne. Das eingenommene Medikament führe zur Vergesslichkeit.

Das Gericht verurteilte sie neben der Busse zu 60 Tagessätzen zu 30 Franken bedingt auf 2 Jahre. Dazu kommen 30 Monate Freiheitsentzug, wovon 24 Monate bedingt auf 2 Jahre. Die restlichen 6 Monate sind unbedingt. Es liege in der Kompetenz der Vollzugsbehörde, diese in Sozialdienst umzuwandeln, ergänzte Rossi. Auf den beantragten Landesverweis verzichtete das Gericht.

Rossi betonte mehrfach, dass dieser Entscheid nicht einstimmig zu Stande gekommen sei. Es bestehe jedoch kein überwiegendes öffentliches Interesse für den Landesverweis, «obwohl Sie etwas Schlimmes gemacht haben». Die soziale Integration in die Schweiz wurde ihr zugestanden, die wirtschaftliche jedoch nicht. So habe sie seit 2006 über 300'000 Franken an Sozialhilfe bezogen und es seien hohe Betreibungen hängig. Die Minderheit des Gerichts war der Ansicht, dass ein Landesverweis für die Kinder zwar schwer, aber kein Hinderungsgrund sei. Damit war der Prozess zu Ende.