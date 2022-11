Arbeitsunfall in Brugg: Stellvertreterlösung beschäftigt Gericht

Bezirksgericht Brugg «Was hätte mein Mandant tun sollen? Niemals wieder weggehen?»: Der Prozess zum Lehrling, der in die Fräsmaschine griff, erreicht die zweite Runde Vor fast vier Jahren kam es in einem Brugger Industriebetrieb zu einem Arbeitsunfall. Wegen fahrlässiger Körperverletzung angeklagt ist der damalige Ausbildner – obwohl er am Unglückstag frei hatte. Maja Reznicek Jetzt kommentieren 29.11.2022, 05.00 Uhr

Beim Unfall an der Fräsmaschine war der damals 15-Jährige noch im ersten Lehrjahr. Symbolbild: Getty Images/Westend61

Warum es zu dem Unfall gekommen ist, fragt sich Marco (alle Namen geändert) bis heute. Mitte Januar 2019 arbeitete einer seiner Lernenden – damals im ersten Jahr der Ausbildung in einem Brugger Industriebetrieb – an einer Metallfräsmaschine. Entgegen den Sicherheitsvorschriften trug der 15-Jährige dabei Handschuhe.

Als er versehentlich mit der linken Hand von unten an das rotierende Fräswerkzeug griff, wurde der Handschuh erfasst und Hand und Unterarm in die Maschine gezogen. Für den angehenden Polymechaniker folgte eine mindestens 17-monatige vollständige Arbeitsunfähigkeit, heute absolviert er eine Ausbildung im kaufmännischen Bereich.

Seinen früheren Ausbildner Marco klagte er wegen fahrlässiger Körperverletzung an – obwohl dieser am Unglückstag einen ordnungsgemässen Freitag hatte. Die Staatsanwaltschaft Brugg-Zurzach schreibt dazu:

«Der Unfall war darauf zurückzuführen, dass der Beschuldigte weder selbst in der Lehrlingswerkstatt anwesend war, noch eine Fachkraft organisiert hatte, die den Privatkläger bei der Arbeit an der besagten Maschine überwachte.»

Ein Lernender müsse bis Ende des zweiten Lehrjahrs beim Bedienen dieser Anlage ständig überwacht werden.

Im Sommer 2021 war erstmals über den Vorfall verhandelt worden. Sandra Ardizzone

Die Staatsanwaltschaft forderte eine bedingte Geldstrafe von 50 Tagessätzen zu je 140 Franken sowie eine Busse von 1400 Franken.

Erstmals über den Fall verhandelt wurde im Sommer 2021. Monate nach dem ersten Prozess schickte das Bezirksgericht Brugg die Anklage wegen neuer Beweismittel aber wieder an die Staatsanwaltschaft zurück. Anfang dieses Septembers – über dreieinhalb Jahre nach dem Vorfall – wurde der Prozess weitergeführt.

Der genannte Stellvertreter konnte sich an nichts erinnern

In der Verhandlung in diesem Jahr stand die Frage nach dem möglichen Stellvertreter von Marco im Zentrum. Der heute 49-Jährige schilderte Gerichtspräsidentin Gabriele Kerkhoven, dass er sich am Vortag des Unfalls – wie bei allen seinen Ferien oder Freitagen – mit Karl, einem ihm gleichgestellten Mitarbeiter, abgesprochen habe.

Er habe ihn über Aufgaben und bisherige Arbeiten der Lernenden informiert. Marco stellte klar:

«Laut meinem Vorgesetzten sollten wir solche Sachen untereinander lösen. Für mich war diese Stellvertreterregelung offiziell.»

Gleichzeitig forderte er die Lernenden des vierten Lehrjahrs auf, bei den drei Lehrlingen des ersten Lehrjahrs «Beobachtungen zu machen» und Vorkommnisse direkt bei Karl zu melden.

Karl konnte sich bei einer früheren Befragung aber nicht mehr daran erinnern, dass er an besagtem Tag für die Betreuung der Lernenden verantwortlich gewesen wäre. Er habe solche Aufgaben bisher nie übernommen. «Dann hatte ich nie eine Stellvertretung», antwortete der Angeklagte darauf. Er ergänzte zudem auf Nachfrage des Verteidigers, dass zwischen ihm und Karl gewisse Zwiespälte im Hinblick auf die Ausbildung der Lernenden bestanden hätten.

Der Lehrlingsausbildner war der Beschuldigte vor dem Bezirksgericht Brugg. Sandra Ardizzone

Der Anwalt des Privatklägers unterstrich daraufhin, dass der Ausbildner die ungenügende Stellvertretung klar zu verschulden habe. In der eingehenden Befragung habe Karl erklärt, dass er seit der Gesetzesänderung 2015 keine Lehrlinge mehr ausbilden dürfe.

Dies decke sich mit den Aussagen der Lernenden, die mit der Aufsicht beauftragt wurden. Der Anwalt ergänzte:

«Keiner erwähnte, dass sie sich bei Karl hätten melden sollen.»

Der Angeklagte habe sich während der Verhandlung zudem an vieles nicht mehr erinnern können.

Eine 100-prozentige Überwachung der Lernenden ist nicht möglich

Der Verteidiger erklärte darauf in seinem Plädoyer, dass es sich um einen Fall handle, in dem «Regeln auf Lebenswirklichkeit prallen». Wie er früher im Prozess erwähnt habe, sei eine 100-prozentige Überwachung der Lernenden nicht möglich. In den 17 Jahren, in denen Marco erfolgreich ausgebildet hatte, kam ein ähnlicher Vorfall «nie vor».

Der Vorfall fand vor knapp vier Jahren in einem Brugger Industriebetrieb statt. Markus Canzani

Zudem bestätigte im Gegensatz zu Karl die Brugger Industriefirma die umstrittene Stellvertreterregelung. Diese habe bis zum Zeitpunkt des Unfalls aber wohl keine grosse Rolle gespielt, weshalb Karl von den Lernenden auch nicht als Ansprechpartner wahrgenommen worden sei. In jedem Betrieb seien aber Stellvertreter nötig. Der Anwalt ergänzte:

«Was hätte mein Mandant sonst tun sollen? Niemals wieder weggehen?»

Marco habe alle ihm von der Firma zur Verfügung stehenden Ressourcen genutzt. Der Verteidiger fügte abschliessend an, dass der Lehrling kein Anfänger im Umgang mit der Fräsmaschine gewesen sei und um deren Gefahren gewusst hätte. Für Marco sei ein Freispruch gefordert.

Das Urteil zum Fall soll im Dezember vorliegen.

