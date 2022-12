Brugg: 45-Jähriger stiehlt Lebensmittel und Staubsauger

Bezirksgericht Brugg «Sie haben mich dressiert, sodass ich bestraft werde»: 45-Jähriger stiehlt Lebensmittel und Staubsauger – auch mit seinem Dealer Anfang Dezember stand ein früherer Autoverkäufer unter anderem wegen gewerbsmässigem, teilweise bandenmässigem Diebstahl vor dem Bezirksgericht Brugg. Das Urteil fiel milder aus als von der Staatsanwaltschaft gefordert. Maja Reznicek Jetzt kommentieren 17.12.2022, 05.00 Uhr

Insgesamt elf Diebstähle wurden dem 45-Jährigen zur Last gelegt. Symbolbild: Andrey Popov/Shutterstock

Über 40 Jahre lang lief das Leben von Matteo (Name geändert) in geordneten Bahnen. «Es waren nur zwei Jahre, die ausser Kontrolle geraten sind», erklärte der gut gekleidete Mann vor dem Bezirksgericht Brugg. Trotzdem habe er sich in dieser Zeit eine massive Last auferlegt. Die Liste an strafbaren Handlungen, die Matteo in der Anklageschrift vorgeworfen wurden, war denn auch lang.