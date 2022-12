Kürzlich fand vor dem Bezirksgericht Brugg ein Verfahren statt

Bezirksgericht Brugg Gewaltvideo fand er «normal»: Der Beschuldigte war sich angeblich keiner strafbaren Handlung bewusst Kürzlich fand vor dem Bezirksgericht Brugg ein Verfahren wegen des Besitzes und der Weiterleitung von Pornografie mit Minderjährigen und Gewaltdarstellungen statt. Der Beschuldigte zeigte sich reumütig. Noah Merz Jetzt kommentieren 09.12.2022, 05.00 Uhr

Ein Mann hat ein Video, auf dem ein Knabe sexuelle Handlungen vornimmt, an zwei Personen weitergeleitet. Symbolbild: Gorodenkoff Shutterstock

Ein verschicktes Video über den Facebook-Messenger brachte einen Mann in eine schwerwiegende Situation. Der Beschuldigte hatte im Sommer 2021 eine Videodatei unter seiner User-ID an zwei Personen weitergeleitet. An sich nichts Ungewöhnliches, Millionen Menschen tun dies täglich, doch in diesem Fall handelte es sich um eine strafbare Handlung.

Denn die Videodatei zeigte einen minderjährigen Jungen bei sexuellen Handlungen mit einer Frau. «Dem Beschuldigten war der Inhalt des Videos bekannt und er leitete dieses wissentlich und willentlich zweimal weiter», heisst es in der Anklageschrift.

Verschiedene Speicherorte enthielten Videos

In diesem Jahr sicherte die Polizei in der Wohnung des Mannes sein Mobiltelefon und ein USB-Stick. Auf dem Handy wurden folgende gespeicherte Daten gefunden:

Ein Video, auf dem der Intimbereich eines Minderjährigen zu sehen ist, sowie zwei identische Fotos mit einem nackten Knaben drauf.

Auch beschlagnahmte die Polizei ein Video, auf dem ein mutmasslich indisches Schächtungsritual durchgeführt wurde. Ausserdem fand man auf dem USB-Stick ein Video, wiederum von einem Knaben, der unbekleidet in der Dusche tanzt.

Das Bezirksgericht Brugg kommt zu einer leicht milderen Strafe, als die Staatsanwaltschaft Brugg-Zurzach forderte. Bild: Sandra Ardizzone

Angesichts des Besitzes von mehrfachen pornografischen Inhalten und Gewaltdarstellungen verklagte die Staatsanwaltschaft Brugg-Zurzach den Mann. Sie beantragte, ihm eine bedingte Geldstrafe von 150 Tagessätzen à 80 Franken mit einer Probezeit von zwei Jahren aufzuerlegen. Ferner sollte der Beschuldigte eine Busse von 1600 Franken bekommen. Zudem sollte der ältere Mann ein lebenslängliches Verbot für jede berufliche sowie jede organisierte ausserberufliche Tätigkeit, die einen regelmässigen Kontakt mit Minderjährigen umfasst, erhalten.

Darauf gestützt fand vor kurzem ein Verfahren vor dem Bezirksgericht Brugg statt. Die Verhandlung leitete Gerichtspräsidentin Chantale Imobersteg.

Der Beschuldigte bezog Stellung

Auf die Frage, was der Beschuldigte zu der Anklage meine, antwortete dieser mittels eines Dolmetschers, er sei sich seiner Schuld im Klaren und wisse, dass er einen Fehler begangen habe. Aber ihm sei nicht in den Sinn gekommen, dass seine Handlungen und deren Konsequenzen strafbar seien. Der Beschuldigte gab zudem an, die Videos als lustig empfunden zu haben und nicht als sexuelle Handlungen eingestuft zu haben. Demzufolge habe er sich beim Weiterschicken keine weiteren Gedanken gemacht.

Er möchte sich entschuldigen und würde seine Taten heute sicherlich nicht noch einmal in Betracht ziehen, so der Angeklagte.

Urteil fiel milder aus, als von der Staatsanwaltschaft gefordert

Während der Befragungen erklärte er auch den Besitz des Videos einer Ziege, die geschächtet wird:

«Ich bin religiöser Hindu. In meinem Kulturkreis ist es normal, ein Schächtungsritual dieser Art zu vollziehen.»

Schliesslich sprach die Gerichtspräsidentin folgendes Urteil aus: Das Gericht befand den Beschuldigten wegen Besitz von mehrfacher Pornografie und Gewaltdarstellungen für schuldig. Die bedingte Geldstrafe beträgt 120 Tagessätze à 80 Franken mit einer Probezeit von zwei Jahren. Wie die Staatsanwaltschaft bereits forderte, muss der Beschuldigte eine Busse von 1600 Franken zahlen. Überdies besteht das lebenslängliche Verbot für berufliche und organisierte ausserberufliche Tätigkeiten, die einen regelmässigen Kontakt mit Minderjährigen umfassen. Das Mobiltelefon und dessen Zubehör sowie der USB-Stick wurden eingezogen.

Für die entstandenen Gerichtskosten muss der Beschuldigte selbst aufkommen. Einzig die Zahlungen an den Dolmetscher übernimmt das Gericht.

