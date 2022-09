Bezirksgericht Brugg: Mann gibt Bub auf Spielplatz eine Ohrfeige

Bezirksgericht Brugg Mann gibt 10-jährigem Bub eine Ohrfeige und will Busse nicht bezahlen Auf einem Spielplatz in einem Dorf in der Region Brugg hat ein 36-jähriger Bauarbeiter einem Buben ins Gesicht geschlagen und ihn verletzt. Vor Gericht ist es zu einer überraschende Lösung gekommen. Noah Merz Jetzt kommentieren 14.09.2022, 05.00 Uhr

Mann schlägt auf dem Spielplatz in einem Dorf einem Jungen ins Gesicht. Symbolbild: Getty

An einem Donnerstagabend im März 2021 gegen 17 Uhr schlug ein Bauarbeiter auf einem Spielplatz in einem Dorf einem 10-jährigen Jungen mit der flachen linken Hand gegen die rechte Wange. Der Bruder des Jungen beobachtete den Vorfall. Bei einer Untersuchung im Kantonsspital Baden konnte über der Wange des Zehnjährigen rechts eine 2x2 Zentimeter grosse Rötung festgestellt werden. Das Opfer trug jedoch keine bleibenden Schäden davon.

Die Staatsanwaltschaft Brugg-Zurzach verurteilte den Beschuldigten zu 300 Franken Busse oder zu einer Ersatzfreiheitsstrafe von drei Tagen. Der Beschuldigte legte Einsprache ein.

Richter erinnerte an Verhandlungen am Tisch

Gerichtspräsident Sandro Rossi eröffnete das Gericht mit dem Hinweis, dass die Kinder, der Geschädigte selbst und sein Bruder als potenzieller Zeuge, vorerst dem Gerichtsraum fernbleiben werden. Einzig der Vater und der Beschuldigte mit muskulöser Statur und Berufsbekleidung wurden im Gerichtsraum begrüsst.

Rossi erinnerte an frühere Zeiten, als Männer miteinander am Tisch zusammensassen, ein Problem verhandelten und schliesslich eine Lösung fanden. Daraufhin fragte der Gerichtspräsident zuerst den Beschuldigten in Anwesenheit seiner Übersetzerin und danach den Vater des Geschädigten, ob es möglich sei, eine aussergerichtliche Vereinbarung miteinander zu finden. Beide erklärten sich dazu bereit.

Nach einer einstündigen Verhandlung, bei der die Presse nicht dabei sein durfte, einigten sich die Parteien. Der Beschuldigte wird zu Gunsten des Kinderheims Brugg 300 Franken zahlen. Erst nach Einzahlung des Geldes wird der Strafantrag zurückgezogen. Anschliessend entschuldigte sich der Beschuldigte beim Opfer persönlich.

