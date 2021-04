Bezirksgericht Brugg Junger Mann mit bedenklich vielen Delikten: Staatsanwaltschaft spricht von typischem Berufsverbrecher Ein 24-jähriger Italiener hat via Internetplattformen Waren angeboten und sich im Voraus bezahlen lassen. Geliefert hat er aber meist nicht. Das Bezirksgericht in Brugg verzichtet knapp auf einen Landesverweis. Dieter Minder 26.04.2021, 05.00 Uhr

Zur Last gelegt wurden dem Beschuldigten gewerbsmässiger Betrug, gewerbsmässiger Diebstahl, mehrfacher Hausfriedensbruch sowie mehrfache Sachbeschädigung (Symbolbild).

Bild: Stefan Kaiser

Giuseppe Lupo (Name geändert), 24 Jahre alt, mit italienischem Pass, ist in Zürich geboren und aufgewachsen, hier zur Schule gegangen. Hier leben er und seine Familie. Für die Staatsanwaltschaft ist er ein typischer Berufsverbrecher, und selbst sein amtlicher Verteidiger stellte fest, dass er schon einiges angestellt habe. Angesichts der Anklageschrift mit 17 Privatklägern sprach er von einer bedenklich langen Liste mit Delikten.

Um über die Taten von Lupo zu urteilen, ist das Bezirksgericht in Brugg unter dem Vorsitz von Präsident Sandro Rossi bereits zum zweiten Mal zusammengetreten. Der erste Termin im Dezember 2020 fand nicht statt. Lupo meldete sich nur Minuten vor Verhandlungsbeginn per SMS-Nachricht bei seinem Verteidiger ab. Als Grund gab er eine heftige Covid-Erkrankung an. Anlässlich der neuerlichen Verhandlung in Brugg gab er zu, dass er nie an Covid erkrankt gewesen sei.

Keine Erinnerungen an die früheren Verurteilungen

Nach der Schule hatte Lupo eine Lehre als Koch angetreten. Nach einem Jahr gab er diese auf: «Es hat nicht mehr gepasst für mich.» Es folgten weitere Lehren, die er alle abbrach. Aus der Befragung ging hervor, dass er mehrere Arbeitsstellen hatte, alle nur kurze Zeit. Konkrete Angaben konnte er keine machen und sich auch nicht mehr an die Arbeitgeber erinnern.

Einmal hat er in Italien einen Pizzaiolokurs besucht. Ob er Arbeitsverträge hatte, wusste er nicht: «Ich hab die Übersicht verloren.» Ein regelmässiges Einkommen habe er nicht, dafür schätzte Lupo die hängigen Betreibungen auf zirka 30'000 Franken. Auch an die bisherigen Verurteilungen konnte er sich nicht mehr genau erinnern, da es lange her sei.

DNA-Spuren sind laut Verteidiger ein Zufall

Als ihn Rossi zu den Taten befragte, verweigerte er die Antworten oder verwies auf die Aussagen der früheren Befragung. Zur Last gelegt wurden ihm gewerbsmässiger Betrug, gewerbsmässiger Diebstahl, mehrfacher Hausfriedensbruch und mehrfache Sachbeschädigung. Lupo hatte, so die Anklageschrift, meist via Internetplattformen E-Bikes, E-Roller und Akkus zu E-Bikes angeboten. Von den Käufern liess er sich die Ware im Voraus bezahlen, geliefert hat er meist nicht.

In denjenigen Fällen, in denen er lieferte, waren die Objekte gestohlen. Um die Käufer in Sicherheit zu wiegen, liess er sie Fotos seines Ausweises machen. In anderen Fällen verkaufte er E-Bike-Akkus, die er angeblich auf dem Flohmarkt oder von einem Kollegen, der bei einer Fahrradfirma arbeite, gekauft habe. Die Akkus hatte er entwendet.

Zusammen mit einem damals noch Minderjährigen hatte Lupo Kellerabteile aufgebrochen. Dass an Einbruchswerkzeugen seine DNA gefunden wurde, muss nach Ausführung des Verteidigers Zufall sein. Zufälle oder mangelnde Beweise rechtfertigten, so der Verteidiger, vor allem Freisprüche. Weiter wies er auf die Absicht des Angeklagten hin, sich zu bessern. Dazu habe der Angeklagte intensive Gespräche mit seinem Vater geführt. Dieser war mit ihm an den Prozess gekommen, verliess die Verhandlungen nach einiger Zeit.

Gericht stellt Angeklagten keine positive Prognose

Das Gericht machte es sich mit dem Urteil nicht einfach, die Beratung dauerte mehrere Stunden. In Fällen, in denen die Beweislage unsicher war, wurde er nach dem Leitsatz «Im Zweifel für den Angeklagten» freigesprochen. Doch für den Rest der Verfehlungen verfügte das Gericht 23 Monate Haft, 60 Tagessätze zu 30 Franken sowie eine Busse von 1000 Franken. Weiter muss er Gebühren übernehmen und dem Kanton Aargau die Kosten des amtlichen Verteidigers zurückerstatten.

Zu den verschiedenen Verkäufen stellte das Gericht fest, dass er keine Absichten gehabt habe, die bezahlte Ware zu liefern: «Es existieren keinerlei Anhaltspunkte dafür.» Jeglicher Erfüllungswille für die Geschäfte fehle, und dieses Muster zeige sich auch bei den Vorstrafen. Für die Zukunft gab es dem Angeklagten keine positive Pro­gnose. Selbst die drei rechtskräftigen früheren Urteile hätten zu keiner Besserung geführt. Konsequenterweise wurde die Strafe unbedingt ausgesprochen.

Auf die weiter geforderte Landesverweisung für 6 Jahre verzichtete das Gericht. Ausführlich ging Rossi auf diesen Entscheid ein. Er sei nicht einstimmig gefallen. Für die Mehrheit des Gerichts wäre ein Landesverweis ein Härtefall gewesen. Dagegen sah die Minderheit keine Gründe gegen einen Landesverweis. Ihrer Ansicht nach ist der Angeklagte auch nicht ansatzweise ins wirtschaftliche und gesellschaftliche Leben integriert.

Das Urteil wird den Parteien noch schriftlich zugestellt, dann beginnt auch die Frist für einen allfälligen Weiterzug.