Brugg-Windisch: Mülimatt-Dieb entkommt knapp einem Landesverweis

Bezirksgericht Brugg Im Sportzentrum Mülimatt entwendete er Wertsachen: 39-Jähriger entkommt knapp dem Landesverweis Die Rechtssprechung in der Schweiz scheint den Beschuldigten nicht zu beeindrucken: Wegen mehrerer strafbarer Handlungen musste er erneut vor Gericht erscheinen. Zwei Polizisten haben den Mann vom Zentralgefängnis begleitet, ein dritter Polizist sagte als Zeuge aus. Claudia Meier 09.11.2021, 16.32 Uhr

Am 18. Oktober 2019 war der Beschuldigte im Sportausbildungszentrum Mülimatt in der Damen- und in der Herrengarderobe unterwegs. Claudia Meier

Als Neunjähriger kam Murat (Name geändert) 1991 von Bosnien und Herzegowina in den Kanton Graubünden. Der Vater lebte bereits in der Schweiz. Nach der Schule absolvierte der Beschuldigte eine Lehre, bekam Probleme, lebte teilweise auf der Strasse und in einer Sozialinstitution, wurde straffällig, hatte im Mai dieses Jahres einen Unfall und ist bei der IV angemeldet.

Jetzt musste sich der 39-Jährige am Dienstagmorgen vor dem Gesamtgericht in Brugg verantworten. Zur Last gelegt wurden ihm mehrfacher Diebstahl (teilweise versucht), mehrfacher Hausfriedensbruch und das Benützen des ÖV ohne gültigen Fahrausweis. Laut der Anklageschrift drohten Murat zehn Monate Freiheitsstrafe, eine Busse in der Höhe von 500 Franken sowie fünf Jahre Landesverweis.

Polizist ging zum Training in die Sporthalle und wurde hellhörig

Aufgrund eines anderen Strafverfahrens sitzt Murat seit vier Monaten im Zentralgefängnis Lenzburg. Von dort wurde er nach Brugg gefahren und in Handschellen von zwei Kantonspolizisten in den Gerichtssaal geführt und bewacht. Ein dritter Polizist war als Zeuge eingeladen.

Dieser schilderte auf die Fragen von Gerichtspräsident Sandro Rossi, was er am Freitagnachmittag, 18. Oktober 2019, in der Garderobe der Sporthalle Mülimatt erlebt hat, als er ins Training ging. Er sei ganz sicher, dass es der Beschuldigte war, der in der Herrengarderobe nach Wertsachen gesucht habe und dann Richtung Unterwindisch flüchtete. Der Polizist rief den Notruf. Die Patrouille konnte den seit zwei Wochen zur Verhaftung Ausgeschriebenen kurz darauf in Unterwindisch festnehmen.

In der Anklageschrift heisst es, der Beschuldigte habe in der Mülimatt zuerst in der Damengarderobe in den Sachen von sich im Sportunterricht befindlichen Schülerinnen nach Vermögenswerten gesucht. Dabei habe er unter anderem 4000 mazedonische Denar (zirka 70 Franken) und 20.25 Franken sowie Reka-Checks im Wert von 30 Franken mitgenommen. In der Herrengarderobe habe er weitere Sporttaschen durchsucht und sei dann vom Polizisten in Zivil überrascht worden.

Beschuldigter kann sich an vieles nicht erinnern

Murat bestritt nicht nur den Wahrheitsgehalt der Zeugenaussage, sondern auch den Aufenthalt in der Mülimatt-Sporthalle am 18. Oktober 2019. Fragen des Gerichtspräsidenten, etwa nach der Herkunft der 4000 mazedonischen Denar, welche die Patrouille beim Beschuldigten fand, beantwortete Murat selten präzis, schweifte oft ab oder konnte sich nicht mehr an die Begebenheiten erinnern. Zusammenfassend sagte Murat:

«Mir ging es in den letzten paar Jahren nicht gut. Ich war oft vergesslich.»

Hausfriedensbruch warf ihm die Staatsanwaltschaft nicht nur bei der Mülimatt-Sporthalle vor, sondern auch beim Betreten der Toilettenanlage trotz Hausverbot in der Migros-Filiale im Neumarkt im April 2020 sowie beim Betreten des geschlossenen Teils der Tunnelgarage in Baden im Juni 2020. Angesprochen auf die vielen Vorstrafen sagte Murat, dass es ihn nicht beeindrucke, wenn er verurteilt werde.

Verteidigerin ortet keine übermässig kriminelle Energie

Die amtliche Verteidigerin sprach von einer gefallenen Persönlichkeit mit nicht übermässiger krimineller Energie. Zwar seien einige von Murats Taten strafbar, aber unter dem Strich doch eher Bagatellen. Sie forderte einen Freispruch von allen Anträgen und sagte:

«Der Beschuldigte hat nochmals eine Chance verdient, eine letzte.»

Das Gesamtgericht sah es anders und verurteilte den 39-Jährigen zu acht Monaten Freiheitsstrafe und einer Busse von 200 Franken. Murat wurde vom Hausfriedensbruch bei der Mülimatt-Sporthalle und der WC-Anlage im Neumarkt freigesprochen. Im ersten Fall sind die Garderoben an Werktagen frei zugänglich und Murat hatte kein Hausverbot von der Gemeinde Windisch. Und weil sich die Toiletten im Treppenhaus des Neumarkts 1 befinden, sei nicht klar ersichtlich, dass sie zur Migros gehörten, hielt Rossi fest.

Uneinig war sich das Gericht beim Landesverweis. Für einen obligatorischen Landesverweis hätte ein Einschleichdiebstahl vorliegen müssen. Da der Tatbestand des Hausfriedensbruchs bei der Sporthalle aber nicht erfüllt ist, kam laut Sandro Rossi nur ein freiwilliger Landesverweis in Frage. Dafür gab es innerhalb des Gesamtgerichts aber keine Mehrheit.