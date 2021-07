Brugg: Lehrling klagte seinen Ausbildner nach Arbeitsunfall an

Bezirksgericht Brugg Nach einem Arbeitsunfall klagt der Lehrling seinen Ausbildner an, der am Unglückstag frei hatte Der Zwischenfall an einer Metallfräsmaschine – bei der der Lehrling entgegen den Vorschriften mit Handschuhen arbeitete – führt zu einem Nachspiel vor dem Bezirksgericht Brugg. Louis Probst 01.07.2021, 19.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Aufnahmen vom Bezirksgericht in Brugg AG. Fotografiert am 20. Dezember 2018.

Sandra Ardizzone / BRU

Nur ein halbes Jahr hatte die Ausbildung des jungen Mannes in einem grossen Brugger Industriebetrieb zum Polymechaniker gedauert, als sie ein jähes Ende nahm. Bei der Ausbildung an einer Metallfräsmaschine – bei der er entgegen den Vorschriften mit Handschuhen arbeitete – griff er versehentlich mit der linken Hand an das rotierende Fräswerkzeug. Der Handschuh wurde erfasst und samt Hand und Unterarm in die Maschine gezogen.

Der Lehrling erlitt eine komplexe Hand- und Unterarmverletzung, die eine längere, vollständige Arbeitsunfähigkeit nach sich zog. Er brach die Lehre ab und klagte gegen den Ausbildner. In der Folge erhob die Staatsanwaltschaft Anklage gegen den Ausbildner wegen fahrlässiger Körperverletzung.

Staatsanwaltschaft fordert Busse von 1400 Franken

«Der Unfall war darauf zurückzuführen, dass der Beschuldigte weder selbst in der Lehrlingswerkstatt anwesend war, noch eine Fachkraft organisiert hatte, die den Lehrling bei der Arbeit an der Fräsmaschine überwachte», so die Staatsanwaltschaft. Für den Ausbildner sei – angesichts des Verhaltens des Lehrlings – voraussehbar gewesen, dass dieser ohne ständige oder zumindest häufige Überwachung einen Fehler begehen und sich verletzen würde. Die Staatsanwaltschaft beantragte eine bedingte Geldstrafe von 50 Tagessätzen zu je 140 Franken und eine Busse von 1400 Franken.

«Die Sicherheitsvorschriften sind das allererste, das die Lehrlinge mitbekommen, wenn sie die Werkstatt betreten», erklärte der Beschuldigte in der Befragung durch Bezirksgerichtspräsidentin Gabriele Kerkhoven.

«Die Lehrlinge haben die Vorschriften gelesen, und sie sind darüber abgefragt worden. Bevor sie an die Maschinen gingen, sind die Vorschriften nochmal durchgegangen worden.»

Er sei 100-prozentig überzeugt, dass der Lehrling gewusst habe, dass er keine Handschuhe tragen dürfe. Zum Vorwurf der Abwesenheit erklärte der Beschuldigte, dass er offiziell einen freien Tag bezogen habe. Er habe seinen Vorgesetzten und Stellvertreter informiert. Ob dieser ständig bei den Lehrlingen gewesen sei, wisse er nicht. «Ich gehe aber davon aus, dass er das ernst genommen hat», sagte er.

Er habe zudem den älteren Lehrlingen gesagt, dass sie intervenieren müssten, falls sie etwas feststellen würden. «Ich hatte das Recht, einen Tag freizunehmen», stellte er fest.

«Ich konnte mit gutem Gewissen die Lehrlinge meinem Stellvertreter anvertrauen.»

Der Vertreter des Klägers forderte die Bestrafung des Beschuldigten gemäss Anklage. Zudem sei eine Schadenersatz- und Genugtuungspflicht festzustellen. Seinem Mandanten – der jetzt eine kaufmännische Ausbildung an einer Privatschule absolviert – seien nur noch sehr leichte Tätigkeiten möglich, machte er geltend.

Der Stellvertreter des Ausbildners war anwesend

Es sei Pflicht des Beschuldigten gewesen, die Lehrlinge zu instruieren, zu beaufsichtigen und nötigenfalls abzumahnen, betonte er. Er bezweifelte, dass sein Mandant vom Handschuhverbot gewusst habe, und kritisierte die Vertretung des Beschuldigten als «ungenügend und unzulässig».

Der Verteidiger des Ausbildners beantragte Freispruch. «Der Privatkläger hat sich leider ungewollt verletzt», stellte er fest. «Das Tragen der Handschuhe war pflichtwidrig und kausal für die Verletzung. Man kann meinem Mandanten nicht vorwerfen, nicht vor Ort gewesen zu sein. «Sein Stellvertreter war da. Bestätigt wird das durch ein Organigramm der Firma. Mein Mandant kann nicht dafür verantwortlich gemacht werden, wie seine Stellvertretung ausgeübt wurde.»

In seinem letzten Wort erklärte der Ausbildner: «Ich bin mir keiner Schuld bewusst. Es tut mir wirklich leid, was passiert ist.» Das Bezirksgericht Brugg wird das Urteil schriftlich ­eröffnen