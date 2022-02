Google-Rezensionen mit Nachspiel: 49-Jähriger steht vor Gericht

Bezirksgericht Brugg Google-Rezensionen mit Nachspiel: Frau im Frust als «der letzte Rotz» tituliert Ein 49-Jähriger steht vor dem Bezirksgericht in Brugg wegen Drohung, Verleumdung, Beschimpfung und mehrfacher Sachbeschädigung. Aber in drei Anklagepunkten wird das Strafverfahren eingestellt. Michael Hunziker Jetzt kommentieren 07.02.2022, 05.00 Uhr

In einer Kurzschlussreaktion habe er die Google-Rezensionen publiziert, sagte der Beschuldigte (Symbolbild). Michael Würtenberg

Er habe sich nicht korrekt verhalten, räumte Martin (Name geändert) vor dem Bezirksgericht in Brugg freimütig ein. Aber wenn er sehe, was die andere Seite gemacht habe, dann bereue er nichts.

Als strafbare Handlungen zur Last gelegt wurden dem 49-Jährigen Drohung, Verleumdung, Beschimpfung und mehrfache Sachbeschädigung. Er soll gemäss Anklageschrift jemanden in Schrecken oder Angst versetzt, dessen Ruf geschädigt, in der Ehre angegriffen haben. Konkret habe der Beschuldigte die Betreiberin einer Praxis im Gesundheitswesen im Bezirk Brugg in Google-Rezensionen als «der letzte Rotz» bezeichnet, sie und ihr «blöder» Mann sowie ihre «bescheuerten» Freundinnen der Erpressung beschuldigt. Er sorge dafür, habe er weiter festgehalten, dass ihre «Existenz totgeht».

Ebenfalls habe er in einem Gewerbegebiet im Kanton Zürich mehrere Fahrzeuge mit einem aggressiven Reinigungsmittel besprüht und Schäden von gegen 11'000 Franken verursacht. Die Staatsanwaltschaft beantragte eine unbedingte Freiheitsstrafe von acht Monaten sowie eine unbedingte Geldstrafe von 30 Tagessätzen zu je 70 Franken.

Eintrag einen Tag später bereits wieder gelöscht

Martin kehrte den Spiess um in der Befragung, sah sich als Opfer. Er hätte Anzeige erstatten sollen, denn er sei es gewesen, der bedroht worden war. Der gebürtige Deutsche – schlanke Statur, Glatze, grauer Pullover, graue Hose und Turnschuhe – lebt im Kanton Zürich, verfügt als selbstständiger Unternehmer über Berufserfahrung im Gesundheitswesen und im Informatikbereich. Die Fragen von Gerichtspräsidentin Gabriele Kerkhoven beantwortete er klar, ruhig und sachlich.

An die Praxisbetreiberin im Bezirk Brugg sei er über einen Kollegen gelangt, führte er aus. Die Frau habe Hilfe gebraucht, er habe sie dabei während einiger Wochen unterstützt, ihren Betrieb zu retten und zum Laufen zu bringen. Er habe ihr aus der Patsche geholfen. Dann aber sei die Frau mit dem Geld abgehauen und habe ihm Rechnungen gestellt.

Die Forderungen, erklärte Martin, seien aus der Luft gegriffen gewesen. Er warf der Frau Boshaftigkeit und Habgier vor. Sie habe ein falsches Spiel gespielt. Er habe Geld verloren und um seine Existenz fürchten müssen. Ob es Streit gegeben habe, wollte Einzelrichterin Kerkhoven wissen. Nein, antwortete Martin. Er habe den Praxisschlüssel abgegeben und sei gegangen.

Als ihn die Frau betrieben und unter Druck gesetzt habe – der Ehemann habe sogar handgreiflich werden wollen –, sei er «natürlich» sauer geworden, habe aus Frust in einer Kurzschlussreaktion die Google-Rezensionen publiziert, den Eintrag einen Tag später allerdings wieder gelöscht, hielt Martin fest. «Ich wusste nicht, was ich mache.»

Nur mit oberen Nachbarn gab es Spannungen

Nicht erinnern mochte sich Martin ebenfalls an die Beschädigung der Autos. Er wisse nichts mehr, könne nicht sagen, ob er es gewesen sei, ob er etwas damit zu tun habe, erklärte er. Im Gebäude in einem Gewerbegebiet im Kanton Zürich hat Martin einen Raum gemietet. Mit den benachbarten Betrieben habe er ein gutes Einvernehmen. Spannungen habe es aber gegeben mit den oberen Nachbarn. Diese hätten ihn in einer Nacht im April 2020 ins Gesicht geschlagen und verletzt. Am Tag darauf ereignete sich der Vorfall mit dem Reinigungsmittel.

Das Bezirksgericht in Brugg verurteilte den Beschuldigten zu einer bedingten Geldstrafe von 90 Tagessätzen zu je 30 Franken. Sandra Ardizzone

Der Betreiber einer benachbarten Firma sagte als Auskunftsperson aus vor dem Bezirksgericht. Er bestätigte, dass es mit den oberen Nachbarn viel böses Blut gegeben habe, «das war die Hölle für alle». Martin sei ein guter Nachbar, habe ihm nichts Böses antun wollen, zeigte sich der Gewerbetreibende überzeugt. Trotzdem habe Martin, war sich der Gewerbetreibende sicher, das Reinigungsmittel über die Fahrzeuge geschüttet. Die Flasche habe danach auf dem Tisch vor der Liegenschaft gestanden und der Beschuldigte – der nervös und alkoholisiert gewirkt habe – sei weggelaufen. Den Schaden an seinem Auto, der noch heute zu sehen sei, möchte er ersetzt haben, sagte der Gewerbetreibende. Er möchte sich aber, fügte er an, gütlich einigen.

Gültigkeit des Strafantrags ist nicht überprüfbar

Für sich forderte Martin einen Freispruch. Mittlerweile liegt das schriftliche Urteil vor. Eingestellt wird das Strafverfahren in den Anklagepunkten Drohung, Verleumdung und Beschimpfung. Die Gültigkeit des Strafantrags kann nach Auffassung des Gerichts nicht überprüft werden, da aus der Anklage nicht hervorgehe, zu welchem Zeitpunkt die Google-Rezensionen verfasst worden sind beziehungsweise zu welchem Zeitpunkt die Strafklägerin die Rezensionen entdeckte und damit Kenntnis von der Tat und dem Täter erlangt haben soll. Der Sachverhalt sei damit ungenügend erstellt, die Anklage unvollständig.

Schuldig gesprochen wird der – vorbestrafte – Beschuldigte dagegen der mehrfachen Sachbeschädigung. Verurteilt wird er zu einer bedingten Geldstrafe von 90 Tagessätzen zu je 30 Franken. Aufgrund der Begebenheiten sieht es das Gericht als erstellt, dass der Beschuldigte mit dem Reinigungsmittel einen Schaden an den Fahrzeugen verursacht hat. Er muss einen Drittel tragen der Anklagegebühr von 1400 Franken, einen Drittel der Gerichtsgebühr sowie die Kosten für die Auskunftsperson – alles in allem nochmals etwas über 1000 Franken. Abgewiesen wird der Antrag einer Strafklägerin auf Parteikostenersatz, nicht eingetreten wird auf die Anträge auf Schadenersatz oder Genugtuung.

