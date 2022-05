Bezirksgericht Brugg: Autofahrerin mit Fussgängerin kollidiert

Bezirksgericht Brugg Fussgängerin zu spät bemerkt und verletzt: Autofahrerin wehrt sich gegen Kostenübernahme von gut 4'000 Franken Mit der Kollision, zu der es an einem frühen Dezemberabend kam, musste sich nun eine Richterin beschäftigen. Laut der Staatsanwaltschaft darf man auch nachts mit Abblendlicht nur so schnell fahren, dass man noch rechtzeitig anhalten kann. Louis Probst Jetzt kommentieren 30.05.2022, 05.00 Uhr

Die Verhandlung hat am Bezirksgericht in Brugg stattgefunden. Sandra Ardizzone

«Ich hatte einen schweren Schock nach dem Unfall», erklärte die junge Frau vor Gericht. «Ich habe Zeit gebraucht, bis ich das verarbeiten konnte.» Als Lenkerin eines Personenwagens hatte sie am frühen Abend eines Dezembertages 2020, auf der Birrfeldstrasse in Birrhard, eine Fussgängerin zu spät bemerkt, die im Begriff war, im Ausserortsbereich die Strasse zu überqueren. Bei der Kollision war die Fussgängerin schwer verletzt worden.

In der Folge wurde die Autofahrerin per Strafbefehl wegen fahrlässiger schwerer Körperverletzung zu einer bedingten Geldstrafe von 60 Tagessätzen zu je 100 Franken, einer Busse von 600 Franken sowie zur Übernahme von Kosten von gut 4'000 Franken verurteilt. Nach Ansicht der Staatsanwaltschaft hätte sie nur so schnell fahren dürfen, als sie innerhalb der überblickbaren Strecke hätte anhalten können. «Dies», so die Staatsanwaltschaft, «gilt auch nachts beim Fahren mit Abblendlicht – sogar auf der Autobahn.»

Die Automobilistin erhob Einsprache gegen den Strafbefehl. Und so hatte sich Bezirksgerichtspräsidentin Gabriele Kerkhoven als Einzelrichterin mit dem Vorfall zu befassen.

Unfallopfer wollte kein Strafverfahren

In der Befragung durch die Richterin sagte die Beschuldigte, dass sie Richtung Mellingen gefahren sei und beim Beschleunigen nach der Innerortsstrecke plötzlich etwas bemerkt habe, das links vor ihrem Auto aufgetaucht sei. Sie habe eine Vollbremsung gemacht und dann gesehen, dass eine Frau am Boden lag. «Ich hatte einen Schock», sagte sie. Und:

«Ich hatte zuerst gedacht, dass es ein Tier sei. Es fällt mir schwer, darüber zu reden.»

Auf den Einwand der Richterin: «Sie sind ins Dunkle gefahren», entgegnete die junge Frau: «Es kam ein Auto entgegen. Deshalb bin ich mit Abblendlicht gefahren. Ich habe geradeaus geblickt. Ich fühle mich nicht schuldig. Die Fussgängerin kam ja von links.»

Die Beschuldigte sagte, dass sie nach dem Unfall die Fussgängerin im Spital angerufen habe, sie wegen der Covid-Massnahme jedoch nicht habe besuchen können. Sie habe dem Unfallopfer Blumen geschickt. Aus einem zweiten Anruf sei ein nettes Gespräch entstanden. Das Opfer habe auch gesagt, dass es kein Strafverfahren möchte. «Es tut mir wirklich sehr, sehr leid», versicherte die Beschuldigte. «Ich weiss aber nicht, was ich hätte besser machen können.»

«Keine Chance, Kollision zu vermeiden»

Der Verteidiger beantragte Freispruch von Schuld und Strafe. Allfällige Zivilansprüche seien auf den Zivilweg zu verweisen, die Kosten auf die Staatskasse zu nehmen. Er stellte fest:

«Meiner Mandantin ist passiert, was jedem Autofahrer und jeder Autofahrerin passieren kann.»

Und: «Sie hat sich absolut korrekt verhalten. Sie hatte keine Chance, die Kollision zu vermeiden. Sämtliche Vorwürfe sind unzutreffend.» An der Unfallstelle gebe es weder eine Beleuchtung noch einen Fussgängerstreifen, machte er geltend. Zudem sei die Beschuldigte wesentlich langsamer gefahren, als an dieser Stelle gestattet sei.

Das Gericht folgt der Verteidigung

Der Verteidiger verwies auch auf die Aussagen der Lenkerin des entgegenkommenden Fahrzeuges. Diese hatte ausgesagt, dass sie die Gestalt, die vor ihrem Auto die eine Fahrbahn überquerte, nicht wahrgenommen habe. Sie hätte gedacht, dass es sich um ein Tier gehandelt habe.

Das Gericht folgte der Verteidigung. Es sprach die junge Frau von Schuld und Strafe frei. «Die Autolenkerin durfte davon ausgehen, dass die Fussgängerin die Situation prüfen werde», erklärte Gerichtspräsidentin Kerkhoven zum Urteil. «Das Gericht verneint die Voraussehbarkeit der Kollision. Das Verhalten der Fussgängerin war derart aussergewöhnlich, dass es für die Lenkerin nicht voraussehbar war.»

