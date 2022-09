Bezirksgericht Brugg: Eine Kandidatur für die Präsidiumsstelle

Für die Ersatzwahl einer Gerichtspräsidentin oder eines Gerichtspräsidenten am Bezirksgericht Brugg ist am Freitag, 23. September, 12 Uhr, die Anmeldefrist abgelaufen. Das Amt kann voraussichtlich in stiller Wahl von einer Birmenstorferin besetzt werden.

AZ 23.09.2022, 17.20 Uhr