Bezirksgericht Brugg

Der Beschuldigte soll am 8. Januar 2018 seine Frau und seine Schwägerin erstochen haben. Ab heute wird dem Beschuldigten den Prozess gemacht. Die Staatsanwaltschaft fordert eine lebenslängliche Freiheitsstrafe. Das Gericht tagt in einer Mehrzweckhalle in Hausen. Verfolgen Sie den ersten Prozesstag im Liveticker.

Raphael Karpf 07.06.2021, 10.46 Uhr