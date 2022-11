Ein Mann kam wegen Urkundenfälschung vors Bezirksgericht Brugg

Bezirksgericht Brugg Er fälschte ihre Unterschrift: «Ich weiss nicht, wieso sie damals gegangen ist» Einem jungen Mann wurde vorgeworfen, bei einem Kreditvertrag die Unterschrift seiner Gattin gefälscht zu haben. Die 47'000 Franken wollte er unter anderem dazu nutzen, die Schulden von der Hochzeit zu bezahlen. Das kommt ihn teuer zu stehen und die Ehe ist inzwischen geschieden. Deborah Bläuer 30.11.2022, 05.00 Uhr

Ein junger Mann musste sich wegen mehrfacher Urkundenfälschung vor Gericht verantworten. Symbolbild: iStockphoto

In einem Punkt waren sich der Angeklagte und seine Ex-Frau einig: Beide wollten, dass die Angelegenheit endlich beendet ist. Abgesehen davon gingen ihre Ansichten aber auseinander.

Vor ein paar Jahren soll der Beschuldigte einen Kreditvertrag über eine Summe von 47’000 Franken und die dazugehörigen Dokumente zwischen dem Ehepaar und einem Kreditunternehmen unterschrieben haben. Ihm wird vorgeworfen, die Unterschrift seiner Gattin gefälscht zu haben. Ein Gutachten bestätigte, dass die vermeintlichen Unterschriften der Ehefrau nicht von dieser stammten.

Nach einiger Zeit bei der Polizei gemeldet

Die junge Frau fiel aus allen Wolken, als sie eines Tages die Post öffnete und eine Bestätigung des Kreditinstituts in den Händen hielt. Es gelang ihr noch rechtzeitig, die Auszahlung des Kredits zu stoppen.

Der Beschuldigte bekam davon nichts mit. Doch als seine Gattin mehrere Stunden nicht nach Hause gekommen sei, sei er zur Polizei gegangen, um sie als vermisst zu melden, erklärte er vor dem Bezirksgericht Brugg mittels einer Dolmetscherin. Nach einiger Zeit habe ihm die Polizei mitgeteilt, dass sich seine Ehefrau gemeldet habe, sie wolle in Ruhe gelassen werden. «Ich weiss immer noch nicht, wieso sie damals gegangen ist», so der sportlich gekleidete Mann um die 30.

Am Bezirksgericht Brugg trafen die mittlerweile geschiedenen Eheleute wieder aufeinander. Bild: Sandra Ardizzone

Sie hätten den Kredit miteinander besprochen. Dieser sei dazu gedacht gewesen, die Schulden von der Hochzeit zu bezahlen, ein schönes Auto zu kaufen und um ein angenehmeres Leben zu haben, erklärte der Berufstätige. Ob sie über einen Kredit gesprochen hätten, wisse sie nicht mehr, so dessen Ex-Frau, die im Prozess als Straf- und Zivilklägerin auftrat, aber:

«Ich weiss, dass ich diese Unterschrift nicht gemacht habe.»

Das sei unmöglich, sagte hingegen der Angeklagte. «Es ist nicht meine Unterschrift, es ist ihre.»

Wie denn der Stand der Ehe zu dem Zeitpunkt gewesen sei, wollte Gerichtspräsidentin Chantale Imobersteg von der Zivilklägerin wissen, worauf diese antwortete:

«Dazu möchte ich nichts sagen. Ich möchte einen Schlussstrich ziehen.»

Der Beschuldigte bezeichnete die Ehe damals noch als gut und schilderte einen Ausflug, den das Paar unternommen habe und der «wunderschön» gewesen sei.

Der Anwalt fand, das Gutachten sei zu wenig schlüssig

«Im Zweifel für den Angeklagten», plädierte der Verteidiger. Das Gutachten sei zu wenig schlüssig. Denn aus diesem gehe nur hervor, dass die Unterschriften nicht von der Klägerin erstellt worden seien, nicht aber, dass sie von seinem Mandanten stammten.

Zudem erinnerte er sich an das Scheidungsverfahren und stellte die Frage in den Raum, warum der Kreditvertrag während dieser nie Thema gewesen sei. Er warf der jungen Frau vor, sich an ihrem Ex-Mann rächen zu wollen. «Ihr Ziel ist es, dass er die Aufenthaltsbewilligung verliert und in sein Heimatland zurückgewiesen wird.»

Gericht geht von einer Vorteilsabsicht aus

Das Gericht sprach den Kosovaren schliesslich der mehrfachen Urkundenfälschung schuldig. Er wurde zu einer bedingten Geldstrafe von 150 Tagessätzen zu 90 Franken verurteilt mit einer Probezeit von zwei Jahren. Ausserdem muss er eine Busse von 2000 Franken bezahlen und die Anklagegebühr sowie die Verfahrenskosten übernehmen.

Chantale Imobersteg erklärte, das Gericht erachte das Schriftgutachten als schlüssig, und verwies zudem auf widersprüchliche Angaben des Beschuldigten. Das Gericht gehe nicht von einer Schädigungs-, aber von einer Vorteilsabsicht aus. «Wahrscheinlich wollten Sie in einer Situation, in der die Ehe schon am Bröckeln war, die letzte Möglichkeit nutzen, noch an Geld zu gelangen.»