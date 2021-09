Bezirksgericht Brugg: Angeklagter setzt Unterschrift für Ehefrau

Bezirksgericht Brugg «Einen Schaden hat nur der Beschuldigte»: Angeklagter fabriziert die Unterschrift der Frau selber Ein 35-jähriger Mann steht vor dem Bezirksgericht in Brugg wegen Urkundenfälschung. Er erhält eine bedingte Geldstrafe und eine Busse. Louis Probst Jetzt kommentieren 14.09.2021, 05.00 Uhr

Das Bezirksgericht Brugg verurteilte den 35-Jährigen wegen Urkundenfälschung. Sandra Ardizzone (20. Dezember 2018)

Anfänglich schien es niemanden gross interessiert zu haben, dass die Unterschrift der Ehefrau auf dem Mietvertrag vom Ehemann gefälscht worden war. Das änderte sich, nachdem sich die Scheidung abzeichnete. Die Frau reichte Klage gegen ihren Mann ein.

Nachdem der Beschuldigte in der Untersuchung bestritt, die Unterschrift gefälscht zu haben, liess die Staats­anwaltschaft ein grafologisches Gutachten erstellen. Dieses kam zum Schluss, dass die Unterschrift mit «an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit» vom Beschuldigten stammt. Die Staatsanwaltschaft erhob Anklage wegen Urkundenfälschung. Sie forderte eine bedingte Geldstrafe von 30 Tagessätzen zu je 80 Franken sowie eine Busse von 500 Franken, alles unter Kostenfolge.

Er habe heiraten wollen, erklärte der Beschuldigte, ein 35-jähriger sri-lankischer Staatsangehöriger, vor Gericht durch den Übersetzer. Er habe eine Wohnung gebraucht. Er habe nicht in der Wohnung der Schwiegereltern leben wollen.

Erst kurz vor Scheidung habe sie solche Vorwürfe erhoben

Auf die wiederholte Frage von Bezirksgerichtspräsident Sandro Rossi, welche Namen der Beschuldigte auf dem Vertrag angebracht habe, antwortete dieser zwar wortreich, ohne aber auf die Frage einzugehen. Angesichts des Mietvertrags gab er schliesslich zu, die Unterschrift der Ehefrau selber fabriziert zu haben.

Als Grund gab der Beschuldigte an, dass seine Frau mit allem einverstanden gewesen sei. Sie sei wie ein Kleinkind und folge den Anweisungen ihrer Mutter. Auf die Frage, weshalb er bestritten habe, die Unterschrift gefälscht zu haben, liess der Beschuldigte ausrichten, dass er einen Brief von der Polizei erhalten habe. So etwas hätte er nie erwartet. Er habe lange überlegt, was er falsch gemacht habe. Er bitte um Verständnis.

Er gehöre einem Kulturkreis an, in dem man Angst vor dem Staat und vor allem vor der Polizei habe. Was er gemacht habe, sei nicht korrekt. Aber seine Ex-Frau und ihre Familie hätten gewusst, dass er die Unterschrift gefälscht habe. Die Frau habe ihn nie auf diesen Fehler aufmerksam gemacht. Erst kurz vor der Scheidung habe sie solche Vorwürfe erhoben.

«Der Sachverhalt ist überschaubar», meinte der Verteidiger und machte kulturelle Gründe für die Falschaussagen seines Mandanten geltend. Der Verteidiger führte aus:

«Der Beschuldigte hatte niemals die Absicht, jemandem einen materiellen Schaden zuzufügen. Er hat ja alles bezahlt.»

Es liege auch keine Täuschungsabsicht vor. Die Frau sei einverstanden gewesen. Sie habe zwei Jahre gewartet und erst bei der Scheidung Klage eingereicht. «Niemandem, ausser dem Beschuldigten selber, ist ein Schaden entstanden», erklärte der Verteidiger. Er beantragte Freispruch, Entschädigung seines Mandanten für die Verteidigung sowie Übernahme der Verfahrenskosten durch die Staatskasse.

Grundsätzlich ist es möglich, dass ein Ehegatte für den anderen unterzeichne

Das Gericht sah das anders. Es verurteilte den Beschuldigten wegen Urkundenfälschung zu einer bedingten Geldstrafe von 20 Tagessätzen zu je 80 Franken sowie zu einer Busse von 320 Franken. Die Zivilklage der Ex-Frau wurde abgewiesen. Die Verfahrenskosten inklusive grafologisches Gutachten – insgesamt einige Tausend Franken – sowie die Kosten für die Verteidigung gehen zu Lasten des Beschuldigten.

Grundsätzlich sei es möglich, dass ein Ehegatte den andern vertrete und in dessen Namen unterzeichne, erklärte der Gerichtspräsident bei der mündlichen Begründung des Urteils. Das setze aber voraus, dass ersichtlich sei, wer da handle. Zudem müsse das Einverständnis der vertretenen Person vorliegen. «Hier fehlt es an beiden Voraussetzungen», führte der Gerichtspräsident aus.

Durch die Fälschung der Unterschrift sei der Vermieter über die solidarische Haftbarkeit der Eheleute getäuscht worden. Auch habe sich der Beschuldigte einen unrechtmässigen Vorteil verschafft. Dazu genüge jede Besserstellung – beispielsweise ein Zeitgewinn. Gerichtspräsident Rossi: «Man muss bei Verträgen darauf vertrauen können, dass Unterschriften echt sind.»