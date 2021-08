Verstoss gegen Waffengesetz: Messer bleiben am Zoll hängen

Bezirksgericht Brugg Die beiden Klappmesser bleiben am Zoll hängen – und werden so richtig teuer Ein 45-jähriger Schweizer steht vor dem Bezirksgericht in Brugg, weil er in Konflikt gekommen ist mit dem Waffengesetz. Über die ausländische Shopping-App Wish hatte er ohne die nötigen Bewilligungen zwei Klappmesser bestellt, die hierzulande als verbotene Waffen gelten. Michael Hunziker 12.08.2021, 05.00 Uhr

Diverse Klappmesser werden angeboten auf der Plattform Wish. zvg/Screenshot

Franz (Name geändert) hat keine bösen Absichten gehabt. Trotzdem musste er vor dem Bezirksgericht in Brugg erscheinen. Er habe, so der Vorwurf, fahrlässig und ohne Berechtigung verbotene Waffen erworben und in die Schweiz eingeführt – und damit gegen das Waffengesetz verstossen.

Ende September des vergangenen Jahres bestellte Franz über die ausländische Shopping-App Wish zwei Klappmesser. Diese wurden in der Folge auf dem Postweg in die Schweiz geschickt, trafen im November bei der Zollstelle Zürich-Flughafen ein – und wurden von der Eidgenössischen Zollverwaltung zurückbehalten.

Denn die Klappmesser sind gemäss Strafbefehl einhändig bedienbar und verfügen über einen federunterstützten Auslösemechanismus. Sie stellen also eine Waffe im Sinne des Waffengesetzes dar. Der Erwerb bedarf einer kantonalen Ausnahmebewilligung, überdies ist eine Einfuhrbewilligung einzuholen. Der beschuldigte Franz verfügte weder über die eine noch die andere.

In der Befragung hat er die Aussage verweigert

Der 45-jährige Schweizer aus der Region bezeichnet sich als Sammler von Messern. Die Fragen, warum und wie lange er schon sammelt, wie gross seine Sammlung ist, welche Art Messer er besitzt, wollte er nicht beantworten gegenüber Einzelrichterin Gabriele Kerkhoven. Franz – graues T-Shirt, blaue Jeans und Turnschuhe – gab zu Beginn der Gerichtsverhandlung freundlich, aber bestimmt bekannt, dass er nichts sagen werde. Er habe stattdessen alles aufgeschrieben.

Sein Schreiben verlas er im Anschluss als Plädoyer gleich selber. Dass er von seinem Recht Gebrauch mache, die Aussage zu verweigern, habe nicht etwa mit fehlender Wertschätzung gegenüber den Anwesenden zu tun, begann er. Vielmehr stelle dieses Strafverfahren eine Stresskomponente für ihn dar.

Als Schweizer Offiziersmesser angeboten

Er sei sich, fuhr er fort, keines Unrechts bewusst. Fahrlässiges Verhalten könne ihm nicht vorgeworfen werden. Denn dass die beiden Messer einhändig zu bedienen seien und über federunterstützte Öffnungsmechanismen verfügen, sei im Beschrieb und auf den Bildern auf der Plattform Wish nicht ersichtlich gewesen. Sie seien explizit als Schweizer Offiziersmesser bezeichnet gewesen.

Ihm könne kein Verstoss gegen die Sorgfaltspflicht vorgeworfen werden, stellte Franz fest. Er sei von Schuld und Strafe freizusprechen. Selbstredend, fügte er an, könnten die Messer der Vernichtung zugeführt werden. Die Bestellung sei eine Dummheit gewesen, sagte er in seinem Schlusswort.

Er hätte sich vorgängig besser informieren müssen

Diese «Dummheit» kommt ihn nun teuer zu stehen. Das Gericht sprach ihn schuldig und verurteilte ihn zu einer Busse von 500 Franken. Weiter muss er die Anklagegebühr und die Verfahrenskosten tragen – ein happiger Betrag von weiteren mehreren hundert Franken.

Der Beschuldigte wurde verurteilt zu einer Busse von 500 Franken.

san

Gerichtspräsidentin Kerkhoven verwies in der Begründung auf das strenge Waffengesetz in der Schweiz, auf die vielen Voraussetzungen, die erfüllt sein müssen für den Erwerb von solchen Waffen. Der Beschuldigte hätte zumindest in den Grundzügen über die geltenden Bestimmungen Bescheid wissen müssen.

Im Internet wären die nötigen Informationen einfach und schnell zu finden. Es hätte zur Sorgfaltspflicht gehört, so die Gerichtspräsidentin, sich vorgängig über die Eigenschaften der Messer zu erkundigen – und allenfalls bei Zweifeln auf einen Kauf zu verzichten. Denn bei Bestellungen im Internet müsse man Vorsicht walten lassen.

Dass er nicht gerade glücklich war über das Urteil, konnte Franz nicht ganz verbergen. Er verabschiedete sich zwar anständig. Beim Verlassen des Gerichtssaals rutschte ihm dann aber gleichwohl mit einem Seufzen ein leises «Scheissdreck» über die Lippen.