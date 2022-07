Brugg: Wegen Beschimpfung landet Sportler statt im Gym im Gericht

Bezirksgericht Brugg «Darf ich solche Worte hier sagen?»: Wegen Beschimpfung landet ein Sportler statt im Gym im Gerichtssaal Am Bezirksgericht Brugg fand ein Prozess wegen Drohung und Beschimpfung statt. Die Aussagen von Privatklägerin und Angeklagtem unterschieden sich grundlegend. Dieter Minder Jetzt kommentieren 02.07.2022, 05.00 Uhr

Nicht alle hielten sich an die Maskenpflicht während der Pandemie. Symbolbild: Gaetan Bally/KEYSTONE

Es war vor einem Jahr, auch in den Fitnessclubs galt noch Maskenpflicht. Weil sich zwei Männer in einem solchen Studio nicht an diese Vorschrift hielten, forderte dessen Managerin die beiden auf, die Maske hochzuschieben. Die daraus entstandene Diskussion hatte eine Anzeige wegen Drohung und Beschimpfung zur Folge. Am Prozess vor dem Bezirksgericht Brugg trat die Clubmanagerin als Privatklägerin auf.

Sie sei ganz normal auf die zwei zugegangen und habe die Männer aufgefordert, die Maske hochzuziehen, antwortete die Frau auf die Frage von Gerichtspräsident Sandro Rossi. Darauf habe sie einer der beiden angeschrien und beschimpft. Als die Klägerin die besonders für Frauen beleidigenden Schimpfworte wiederholte, fragte sie den Richter:

«Darf ich solche Worte hier sagen?»

Je ruhiger sie gewesen sei, desto mehr habe der Sportler geschrien. Sie bat ihn, das Trainingscenter zu verlassen, ansonst hole sie die Polizei. Da sei er sehr nahe an sie herangetreten und habe gedroht: «Ich bringe dich um, du wirst nicht leben.»

Sein Kopf sei noch etwa eine Hand breit von ihrem Gesicht entfernt gewesen: «Ich hatte Angst, dass er mich schlagen wird.» Alle Schimpfworte habe sie nicht verstanden, da er diese in seiner Muttersprache rief.

Von einer Morddrohung wollte er nichts wissen

Nach dem Vorfall hatte die Klägerin in den nächsten Wochen Angst, alleine im Fitnesscenter zu sein, auch die Abendschicht machte sie nicht mehr gerne. Eine Zeugin bestätigte den Vorfall. Andere Sporttreibende seien ruhig gewesen:

«Sie sagten, sie trauten sich nicht, weil er in einer Bande sei.»

«Ich habe mich persönlich extrem beleidigt gefühlt», entgegnete der Angeklagte. Er sei eine respektvolle Person und habe sich bisher immer korrekt verhalten. So will er auch im Fitnessclub reagiert haben. Die Diskussion mit der Clubmanagerin verlief in seiner Darstellung wesentlich weniger emotional. Wiederholt bezeichnete er sich als respektvollen Menschen.

Der Angeklagte musste sich vor dem Bezirksgericht Brugg verantworten. Sandra Ardizzone (20. Dezember 2018)

Er habe sich immer an die Maskenregeln gehalten, manchmal sei sie ihm im Training allerdings heruntergerutscht. Seit dem Vorfall jedoch nicht mehr, denn im Trainingszentrum hat er Hausverbot. An die Schimpfworte konnte er sich nicht mehr genau erinnern. Eines davon, das er in seiner Muttersprache verwendete, habe er zu sich gesagt, das mache er immer so. Von einer Morddrohung wollte er nichts wissen. Zu seiner persönlichen Situation sagte der Angeklagte, dass er bisher als Coiffeur und in einer Bar gearbeitet habe. Nun wolle er sich als Berater selbstständig machen.

In seinem Urteil wurde Gerichtspräsident Rossi mehr als deutlich. Die Aussagen der Clubmanagerin seien sehr glaubwürdig und stimmig. Ein anderes Bild bot dagegen der Angeklagte. Er spiele den Vorfall herunter, zu Drohungen soll es nicht gekommen sein.

Die Diskrepanz zur polizeilichen Einvernahme nach dem Vorfall war augenscheinlich. So hatte er damals von «Coronascheiss» gesprochen und gesagt:

«Meine Emotionen waren am Kochen.»

Rossi sprach ihn schuldig, sowohl wegen Beschimpfung wie Drohung. Der Sportler wurde zu 80 Tagessätzen à 30 Franken und der Übernahme der Kosten verurteilt. Zum klaren Urteil trugen auch seine Vorstrafen bei. Unter solchen Umständen gab Rossi dem Angeklagten keine gute Prognose.

21 Jugendliche beobachteten den Prozess

Der Prozess fand unter Beobachtung einer Klasse der Alten Kantonsschule Aarau statt. Lehrer Lukas Meier liess die 21 Jugendlichen zum Abschluss der einjährigen Ausbildung über das Rechtswesen auch noch die Praxis erleben. Zur Vorbereitung dieser Praxislektion hatten sie die Anklageschrift gelesen. In der Verhandlungspause diskutierte Meier mit den Schülerinnen und Schülern den Verlauf.

Eine Schulklasse nutzte den Prozess für den Praxisunterricht. Sandra Ardizzone (20. Dezember 2018)

Deren Einschätzungen des Erlebten waren unterschiedlich. Sie stellten fest, dass sich die Privatklägerin eher zurückgenommen habe und ruhig blieb. Der Angeklagte fiel durch eine eher nervöse Körpersprache auf.

Im Anschluss an die Gerichtsverhandlung stellte sich Gerichtspräsident Sandro Rossi den Fragen der Jugendlichen. Er wies auf die Schwierigkeit hin, in einem Fall zu urteilen, in dem sich Aussage gegen Aussage gegenüberstehen. Eine Aussagenanalyse kann hier weiterhelfen:

«Ich lasse sie frei erzählen.»

Die Chronologie sei einfacher und stimmiger, wenn eine Person etwas erlebt habe. Auch ein Vergleich der Aussagen an der Verhandlung mit denjenigen bei der Polizei würden zur Wahrheitsfindung beitragen. Letztlich aber gilt «im Zweifel für den Angeklagten» oder «In dubio pro reo». Es sei schlimmer, einen Unschuldigen zu verurteilen, als einen Schuldigen nicht zu verurteilen, gab Rossi den Jugendlichen mit auf den Weg.

