Geldstrafe für Rentner: Er soll Kontrolleur beschimpft haben

Bezirksgericht Brugg Billettkontrolleur beschimpft: Das Wort «Arschloch» kommt einen 72-jährigen Rentner teuer zu stehen Ein 72-jähriger Rentner steht vor dem Bezirksgericht in Brugg, weil er bei einer Postautofahrt einen Billettkontrolleur beschimpft hat. Michael Hunziker 23.06.2021, 05.00 Uhr

Bei einer Billettkontrolle kam es vor rund einem Jahr zu einem Streit mit einem Rentner (Symbolbild). Alex Spichale

Eine Postautofahrt, die ist lustig. Nicht aber in diesem Fall auf dem Weg von Schinznach-Dorf nach Brugg vor fast genau einem Jahr. Wer laut geworden ist und wer wem gedroht hat, darüber sind die Meinungen diametral auseinandergegangen vor dem Bezirksgericht in Brugg.

Passiert ist es an einem Montag um die Mittagszeit. Erwin (Name geändert) geriet in eine Kontrolle und erklärte, dass er keine Möglichkeit gehabt habe, ein Billett zu lösen. Solche wurden zu diesem Zeitpunkt coronabedingt im Postauto selbst tatsächlich nicht verkauft. Im Laufe der darauffolgenden Diskussion soll Erwin den Kontrolleur als Arschloch betitelt haben, ihm erklärt haben, dass er dann noch eins auf die Nase bekomme.

Drohung und Beschimpfung wurden dem Beschuldigten als strafbare Handlungen zur Last gelegt. Die Staatsanwaltschaft forderte eine bedingte Geldstrafe von 50 Tagessätzen zu 70 Franken sowie eine Busse von 700 Franken.

Geärgert, dass es zu solcher Situation gekommen ist

Dieser Sachverhalt stimme einfach nicht, stellte der 72-jährige Rentner – graue Haare, hellblaues Kurzarmhemd, blaue Jeans – an der Gerichtsverhandlung diese Woche bestimmt fest. Das Wort «Arschloch» sei nicht gefallen im Bus, das sei brandschwarz gelogen. Er möge sich gut an den Vorfall erinnern, sagte er in der Befragung durch Gerichtspräsident Sandro Rossi.

Auf dem Plakat im Postauto sei klar gestanden, dass ein Billett nachträglich bezogen werden könne. Daran habe er sich als Fahrgast halten wollen und dies dem Kontrolleur auch erklärt. Darauf sei dieser laut geworden, habe ihn «völlig unqualifiziert» beschimpft und sei einen Schritt an ihn herangetreten, habe ihn hasserfüllt angeschaut – ohne Maske und ohne den nötigen Sicherheitsabstand, schilderte der beschuldigte Erwin seine Sicht der Dinge. Er habe nur dagesessen. Gedroht habe er nicht, «das mache ich sowieso nicht». Vielmehr habe er sich selbst bedroht gefühlt. Als ihm der Kontrolleur mitteilte, dass er ihn bei der Ankunft am Bahnhof Brugg zum Billettschalter begleitet, habe er gesagt, «dann gibt es mir am Schluss wohl eins auf die Nase».

Beim Aussteigen habe er das Wort «Arschloch» dann gebraucht, räumte Erwin ein, das erste und einzige Mal. Es sei von Herzen gekommen. «Also, Sie Arschloch, kommen Sie», habe er gesagt. «Dazu stehe ich.» Er sei aufgewühlt gewesen, es habe ihm den Deckel gelupft, nannte er gegenüber Einzelrichter Rossi den Grund. Der Kontrolleur sei ein selbstherrlicher Profilneurotiker gewesen, habe zeigen müssen, dass er der Chef sei.

Geärgert habe ihn, fuhr Erwin fort, dass es überhaupt zu einer solchen Situation kommen musste. Es sei unverständlich, dass es in den Postautos keine Billettautomaten gebe.

Bei Ankunft am Bahnhof Brugg wartet die Polizei

Der Kontrolleur war nicht anwesend an der Gerichtsverhandlung. Er hatte sich mit einem Arztzeugnis entschuldigen lassen. Als Zeuge sagte sein Berufskollege aus, der im Postauto ebenfalls anwesend war. Als er festgestellt habe, dass es lauter wurde, habe er sich in die Nähe begeben, weil er befürchtete, die Situation könne eskalieren, blickte der Zeuge zurück. Der Fahrgast sei sehr aufgewühlt gewesen, habe seinen Kollegen mit Schimpfwörtern eingedeckt und ihm gesagt, er gebe ihm eins auf die Nase. Das Streitgespräch sei hin- und hergegangen.

Sein Kollege sei daraufhin einen Schritt zurückgetreten und habe die Polizei verständigt. Diese nahm den Beschuldigten am Bahnhof Brugg in Empfang. Das Wort «Arschloch» sei sicher gefallen, sagte der Zeuge. Sein Kollege und er hätten den Vorfall danach gleich ad acta gelegt. «Das Leben geht weiter.»

Der beschuldigte Erwin schüttelte bei diesen Aussagen mehrmals murmelnd und seufzend den Kopf, sprach von einem abgekarteten Spiel der beiden Kontrolleure. Es sei ein Wahnsinn, aber was solle er machen.

Happiger Betrag für Wort, das leicht vermeidbar war

Das Gericht sprach den Beschuldigten nach kurzer Beratung frei vom Vorwurf der Drohung. Der Kontrolleur hatte damals bei der Befragung durch die Polizei ausgesagt, dass er nicht in Angst und Schrecken versetzt worden sei, so die Begründung.

Schuldig gesprochen wurde der Beschuldigte dagegen wegen Beschimpfung. Verurteilt wurde er zu einer bedingten Geldstrafe von 20 Tagessätzen zu 40 Franken bei einer Probezeit von zwei Jahren. Zahlen muss er eine sogenannte Verbindungsbusse von 160 Franken sowie je die Hälfte der Anklagegebühr und der Gerichtsgebühr, alles in allem 1140 Franken.

Ein happiger Betrag für eine Bemerkung, die leicht vermeidbar gewesen wäre, gab Gerichtspräsident Rossi zu bedenken. Denn das Wort «Arschloch» sei nicht im Gespräch, sondern erst beim Aussteigen aus dem Postauto gefallen, also mit einer zeitlichen und räumlichen Distanz. Der Beschuldigte müsse sich selber an der Nase nehmen. Als Tipp gab ihm Rossi eine alte Funker-Regel mit auf den Weg: «DDSS – denken, drücken, schlucken, sprechen.»