5 Schlösserlauf in Brugg/Lenzburg lockt bisher 270 Läufer

Bezirk Brugg/Lenzburg Für die Veranstalter des 5 Schlösserlaufs steht der Endspurt an – noch sind halb so viele Läufer angemeldet, wie erhofft Am Samstag feiert der Anlass durch die Bezirke Brugg und Lenzburg Premiere. Nervenaufreibend zeigt sich ein Aspekt der Planung. Maja Reznicek 20.09.2022, 05.00 Uhr

270 Läuferinnen und Läufer haben sich bisher für den Event, der auch Blick auf das Schloss Habsburg gewährt, angemeldet. AZ Archiv

Nach rund zwei Jahren Vorbereitung ist die Ziellinie in Sicht. Der 5 Schlösserlauf geht am 24. September erstmals über die Bühne. Bei den Veranstaltern ist die Spannung vor der Premiere bereits gross. Christian Rindlisbacher, Mitglied des Organisationskomitees (OK), sagt auf Nachfrage der AZ: