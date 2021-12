Bezirk Brugg: So sieht die Corona-Lage in den Pflegezentren aus

Bezirk Brugg «Wir rechnen damit, dass die Infektionen nach den Festtagen ansteigen» – so sieht die Corona-Lage in den Pflegezentren aus Seit Samstag 4. Dezember gelten neue Massnahmen in den Gesundheits- und Betreuungseinrichtungen. Wie viele Fälle diese aktuell verzeichnen und welche Massnahmen bei einem Erkrankungsausbruch nötig werden könnten. Carla Honold 07.12.2021, 05.00 Uhr

Das Sanavita Pflegezentrum in Windisch war im Februar wegen der Corona-Lage geschlossen. Carla Honold

«Aktuell haben wir keine positiven Corona-Fälle unter den Bewohnerinnen und Bewohnern», erklärt Walter Weber Geschäftsführer der Sanavita AG, die das Pflegezentrum in Windisch betreibt. Von den Mitarbeitenden seien zurzeit zwei Personen positiv auf das Coronavirus getestet worden. «Einige weitere befinden sich in Quarantäne», fügt Weber hinzu.

Insgesamt liegen die Infektionen laut dem Geschäftsführer auf einem tiefen Niveau. Dies sei schon seit Beginn der Pandemie der Fall. Weber erklärt:

«Einzig im Februar war das Pflegezentrum, wie viele andere, einmal geschlossen.»

Seither sei es ruhig in der Windischer Institution. «Wir rechnen damit, dass die Infektionen nach den Festtagen ansteigen», so Weber. Auch im letzten Jahr seien Mitte Januar mehr Fälle aufgekommen. Er betont: «Eine grosse Sorge von uns ist es, die Fallzahlen bis über die Festtage hinaus tief zu halten.»

Neue Regelungen können gut durchgesetzt werden

Walter Weber ist der Geschäftsführer des Sanavita Pflegezentrums in Windisch. zvg

Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus verzeichnet das Pflegezentrum laut Weber keine. Bei den Hospitalisierungen sei es schwer, eine genaue Zahl zu nennen. «Es sind immer mehrere Auffälligkeiten, die zu einer Hospitalisierung führen», berichtet der Geschäftsführer.

Von den Bewohnerinnen und Bewohnern des Sanavita Pflegezentrums sind laut Weber viele bereits mit einer Booster-Impfung versehen. Gar nicht geimpft seien nur einzelne. «Die neuen Massnahmen, die seit vergangenem Samstag gelten, funktionieren recht gut», so Weber. Die Regelungen träfen auf Verständnis.

Bei einem Ausbruch könnten die Besuchszeiten gekürzt werden

In Gesundheits- und Betreuungseinrichtungen im Kanton Aargau gilt laut der Website des Kantons seit dem 4. Dezember eine Masken- und Zertifikatspflicht für alle Mitarbeitenden sowie Besucherinnen und Besucher. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die nicht über ein Zertifikat verfügen, müssen wöchentlich am repetitiven Testen teilnehmen.

Das Sanavita Pflegezentrum in Windisch verfügt über einen Restaurantbereich. Carla Honold

Im Restaurant des Sanavita Pflegezentrums wurde die Zertifikatspflicht zusätzlich ausgeweitet. Der Geschäftsführer erklärt:

«Neu müssen auch die Bewohnerinnen und Bewohner für den Restaurantbesuch ein Zertifikat vorweisen.»

Die Besuchszeiten hat das Pflegezentrum noch nicht angepasst. «Bei einem Ausbruch könnte es sein, dass wir diese reduzieren.»

Zertifikatskontrolle nimmt Personal in Anspruch

Béatrice Böhringer, stellvertretende Geschäftsführerin der Haus Eigenamt AG in Lupfig, meint:

«Bisher sind wir verschont geblieben.»

Weder die Bewohnerinnen und Bewohner noch die Mitarbeitenden des Pflegezentrums hätten sich bisher mit dem Coronavirus infiziert. «Insgesamt hatten wir seit Beginn der Pandemie zwei Verdachtsfälle, die sich nicht erhärtet haben», meint Böhringer.

Das Pflegeheim Haus Eigenamt befindet sich in Lupfig. Britta Gut (31. Mai 2021)

Am Dienstag, 7. Dezember, werden laut der stellvertretenden Geschäftsführerinnen alle 46 Bewohnerinnen und Bewohner des Pflegezentrums mit der Booster-Impfung versehen. «Wir haben von allen die Einwilligung erhalten», so Böhringer. In der Haus Eigenamt AG wurden die Besuchszeiten aufgrund der personellen Ressourcen, welche die Zertifikatskontrolle in Anspruch nimmt, auf 14 bis 17 Uhr verkürzt.

Die Ansteckung konnte verhindert werden

Auch im Alters- und Pflegeheim Auhof in Veltheim gibt es zurzeit keine Corona-Fälle unter den Bewohnenden wie auch den Mitarbeitenden, wie Heimleiterin Anita Schmidt-von Arx mitteilt. Eine Bewohnerin infizierte sich laut Schmidt-von Arx trotz doppelter Impfung Mitte Oktober. Dies sei der bisher einzige Fall gewesen. «Glücklicherweise konnten wir einen Ausbruch im Keim ersticken», meint Schmidt-von Arx. Es habe sich niemand mit dem Virus angesteckt.

Die Heimleiterin sagt:

«Sämtliche Bewohnerinnen und Bewohner haben die Booster-Impfung mittlerweile erhalten.»

Bereits seit Anfang Oktober gelten im Auhof Zertifikats- und Maskenpflicht für Besucherinnen und Besucher.

20 Bewohnerinnen und Bewohner sind nicht geimpft

Hanspeter Müller ist der Geschäftsführer des Alters- und Pflegheim in Schinznach-Dorf. zvg

Im Alters- und Pflegeheim Schenkenbergertal in Schinznach-Dorf sind laut Geschäftsführer Hanspeter Müller aktuell keine Bewohnerinnen und Bewohner am Coronavirus erkrankt. Unter den Mitarbeitenden gäbe es zurzeit einen Fall.

«Insgesamt gab es während der Pandemie einen Fall unter den Bewohnenden und fünf unter den Mitarbeitenden», sagt Müller. 33 Bewohnerinnen und Bewohner hätten die Booster-Impfung erhalten. Müller sagt: «Ungeimpft sind 20.»

Hospitalisiert wurden nur geimpfte Personen

In der Süssbach Pflegezentrum AG sind laut Leiterin Marketing und Kommunikation Nathalie Detsch Southworth 35 Bewohnerinnen und Bewohner sowie 30 Mitarbeitende seit dem Ausbruch der Pandemie positiv auf das Coronavirus getestet worden. Zum momentanen Stand sagt Detsch Southworth:

«Unter den Bewohnern haben wir keine aktuellen Fälle, unter den Mitarbeitenden zwei.»

Das Pflegezentrum Süssbach befindet sich an der Fröhlichstrasse in Brugg. Michael Hunziker (5. Februar 2019)

Von den Bewohnerinnen und Bewohnern seien fünf nicht geimpft. «95 Prozent haben die Booster-Impfung erhalten», erklärt die Leiterin Marketing und Kommunikation weiter. In direktem Zusammenhang mit dem Coronavirus sind laut Detsch Southworth im Pflegezentrum Süssbach in Brugg drei Personen verstorben. Hospitalisiert worden im Zusammenhang mit einer Coronavirus-Infektion seien vier Personen. Diese waren gemäss Detsch Southworth alle geimpft.