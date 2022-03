Corona: Wo man ab April im Bezirk Brugg noch testen kann

Bezirk Brugg Wenn die letzten Corona-Massnahmen fallen: Wo man ab April in der Region noch testen kann Das Testcenter im Brugger Geissenschachen schliesst diese Woche seine Türen. Apothekerin Martina Sigg erklärte die Gründe. Maja Reznicek Jetzt kommentieren 29.03.2022, 05.00 Uhr

Ende 2020 öffnete das Testcenter im Brugger Schachen seine Türen. Claudia Meier (31. August 2021)

Vor 14 Monaten war es noch eine Rarität in der Region. Im Dezember 2020 eröffnete die Hausarztpraxis MZB AG mit regionalen Partnerapotheken ein öffentlich zugängliches Corona-Testcenter. Schnell wurde der anfängliche Drive-in im Brugger Geissenschachen auch für Fussgänger und Fahrradfahrer zugänglich.

Martina Sigg, Apothekerin, Apotheke Schinznach. Alex Spichale (5. September 2018)

Seit Beginn der Pandemie wurden so über 10'000 PCR- und Schnelltests durchgeführt, erklärte Apothekerin Martina Sigg Mitte Februar. Damit soll am 30. März aber Schluss sein.

Am Mittwochmorgen finden im blauen Container zwischen Aufeld- und Militärstrasse die letzten Tests statt. Danach wird die Anlage entfernt, bestätigt Sigg am Montag. Der Grund liege auf der Hand: Ende März könnte «die besondere Lage» in der Schweiz ihr Ende finden und der Bundesrat die letzten Corona-Massnahmen aufheben.

Die Eigentümerin der Apotheke Schinznach an der Oberdorfstrasse 27 sagt:

«Fällt die Isolation weg, wird die Nachfrage nach den Tests zusammenbrechen.»

Die Weiterführung des Centers im Schachen stand bereits Mitte Februar zur Diskussion. Rückblickend sagt Sigg jedoch: «Es war gut, dass wir uns dagegen entschieden haben. Die Nachfrage war nochmals hoch und der März hat sich sehr gelohnt.»

Für Reisende gibt es keine Tests – mit gutem Grund

Kommt es nun – wie erwartet – zur Auflösung des Centers im Schachen, werden sich die einzelnen Apotheken wieder selbst organisieren. Die Apotheke Schinznach will in diesem Fall ab dem 1. April ein Angebot für die eigene Kundschaft anbieten. Getestet würden nur Personen ohne Symptome, die etwa ein Zertifikat für eine Reise benötigen. Daneben blieben die grossen Testcenter in den Spitälern bestehen und auch regional gebe es weitere Möglichkeiten, fügt Sigg an.

Der blaue Container war anfänglich ein reiner Drive-in. Maja Reznicek (4. Dezember 2020)

Eine der Möglichkeiten ist die Brugger Apotheke und Drogerie Kuhn. Während der gesamten Woche werden zu ausgewählten Zeiten sowohl Antigen-Schnell- als auch PCR-Tests durchgeführt. Am Freitagnachmittag und Samstag sind letztere gemäss Website nicht möglich, da keine Abholung durch das Labor erfolge. Ebenfalls bietet die Apotheke keine PCR-Tests für Reisende an.

Mit gutem Grund, wie Apothekerin Barbara Kuhn erklärt:

«Wir können wegen des externen Labors nicht garantieren, dass das Resultat innerhalb von 24 bis 48 Stunden und damit rechtzeitig vorliegt.»

Wie es mit dem Testangebot am Bahnhofplatz 7 in Brugg nach der Aufhebung der letzten Coronamassnahmen weitergeht, stand am Montag noch nicht fest. In Abhängigkeit von den Entscheiden des Bundesrats wisse man wohl Ende Woche mehr, sagt Barbara Kuhn. Die neusten Informationen seien jeweils auf der Website der Apotheke zu finden.

Die Nachfrage ist weiterhin gross

Ähnlich klingt es von Seiten der Hausarztpraxis MZB AG an der Fröhlichstrasse 5 in Brugg. Aktuell werden Montag bis Samstag Antigen-Schnell- und PCR-Tests angeboten. Für das weitere Vorgehen ab April will man auf Anfrage der AZ ebenfalls erst die Beschlüsse des Bundesrats abwarten. Die Nachfrage nach Tests sei letzte Woche weiterhin gross gewesen.

Im März des letzten Jahres bot Apothekerin Sarah Ali Corona-Schnelltests im Aussenzelt an. Michael Hunziker (29. März 2021)

Auch bei der Apotheke Kuhn ist die Nachfrage momentan immer noch vorhanden, gehe aber langsam zurück, hält Barbara Kuhn fest. Wird das Angebot nach dem 1. April weitergeführt, sollen weiterhin keine PCR-Tests für Reisende gemacht werden.

Seit einem Jahr verfügt die Vindonissa Rotpunkt Apotheke in Windisch ebenfalls über Testmöglichkeiten. Im März 2021 baute Geschäftsführerin Sarah Ali ein eigenes Center auf. Gemäss Website können sich hier Personen ohne Symptome und ohne Kontakt zu positiven Personen ab 6 Jahren einem PCR- oder Antigen-Schnelltest unterziehen. Aufgrund einer Ferienabwesenheit konnte am Montag keine Auskunft zur Zukunft des Centers gegeben werden.

