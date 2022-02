Nach Lockerungen: Wie es mit Take-away im Bezirk Brugg weitergeht

Bezirk Brugg «Teilweise kamen kuriose Bestellungen»: Diese vier Lokale setzten während Corona auf Take-away – für manche ist das bald gegessen Demnächst könnten viele weitreichende Pandemiemassnahmen Geschichte sein. Gastronomen aus Villigen, Remigen, Mandach und Mülligen erzählen, was das für sie bedeuten würde und welche Gerichte in den letzten zwei Jahren besonders gefragt waren. Maja Reznicek Jetzt kommentieren 15.02.2022, 05.00 Uhr

Kurz vor dem ersten Lockdown öffnete Andrea Wenk die Türen des «Hirschen» in Mandach. Britta Gut

Wo sich eine Restauranttür schliesst, da öffnet sich ein Take-away-Fenster. Seit Beginn der Pandemie riefen einige Gastronomen neu Lieferservice und Mitnehmangebote ins Leben. Für Andrea Wenk, Geschäftsführerin vom «Hirschen» in Mandach, war Take-away zuerst kein Thema. Zu abgelegen sei ihr Standort dafür, hiess es damals gegenüber der AZ. Heute sieht das ganz anders aus.

Mittlerweile führt das Gasthaus online eine eigene Karte in dieser Kategorie. Bestellungen sind Dienstag bis Sonntag möglich, geliefert wird nicht. Wenk erzählt rückblickend:

«Für uns war Take-away seit Beginn der Pandemie sehr wichtig und hat zumindest etwas von unseren Fixkosten decken können.»

Mandach sei ein sehr kleines Dorf, trotzdem sei das Angebot am Wochenende immer sehr gut gelaufen. Besonders gefragt gewesen seien Cordons bleus, aber auch Pouletflügeli mit der geheimen Würzmischung genauso wie kalte Platten, Valentins- und Ostermenus.

Heute hat der «Hirschen» online eine eigene Take-away-Karte. Britta Gut

Das Mitnehmangebot habe nicht nur finanziell geholfen. «Auch nicht ausser Acht zu lassen ist, dass wir alle in dieser nicht einfachen Zeit eine Beschäftigung hatten.» Wie stark das neue Standbein den Umsatz beeinflusste, kann die Wirtin nicht sagen, denn: «Wir hatten ja noch nie einen Normalbetrieb bzw. haben nie ohne Pandemie gearbeitet.» Eröffnung feierte der «Hirschen» nämlich Anfang März 2020, zwei Wochen vor dem ersten Lockdown.

«Umsatzmässig ergibt es fast nichts»

Andere Erfahrungen machte das Restaurant & Hotel zum Hirschen in Villigen. Neben der Möglichkeit, Flammkuchen mitzunehmen, stellte der Betrieb während des zweiten Lockdowns drei Kühlschränke an verschiedenen Standorten auf. Hier erwarteten die Gäste etwa Lasagne oder Fondue zum Selberaufwärmen. Bis heute steht ein solcher Frigo vor dem «Hirschen», erklärt Geschäftsführerin und Küchenchefin Nadja Schuler.

Stephane Wirth und Nadja Schuler, Inhaber des Restaurants zum Hirschen in Villigen. Michael Hunziker

Während des Lockdowns hätten sie die Frigos finanziell über Wasser gehalten, inzwischen lohne es sich nicht mehr. Schuler sagt:

«Es ist eine Zusatzleistung, die wir besonders für die Gäste im Hotel und in den Wohnungen bieten. Umsatzmässig ergibt es aber fast nichts.»

Die Nachfrage sei seit dem Sommer stark zurückgegangen, dann im Oktober – mit den steigenden Fallzahlen – wieder grösser geworden. «In dieser Zeit lief es sehr gut», erinnert sich die Geschäftsführerin. Gefragt waren – wie in Mandach – vor allem Cordons bleus.

Auch für den «Bären» im Remigen war das Take-away-Angebot besonders in der Vergangenheit sehr wichtig. «Es ist aber extrem zurückgegangen», erklärt die Wirtin des Gasthofs Sonja Keller-Wernli. Die meisten Gäste kämen ins Restaurant oder in die gedeckte Gartenterrasse. Im ersten Lockdown richtete das Team neben Mitnehmangeboten ein Whatsapp-Business ein. Über die App können etwa Bauarbeiter und Leute im Homeoffice Mittagsmenus bestellen. Anfänglich wurden diese geliefert, seit der Teilöffnung ist das nicht mehr möglich.

Die Geschwister Sonja Keller-Wernli (sitzend), Thomas Wernli und Esther Baumann-Wernli führen den Gasthof Bären in Remigen. Sandra Ardizzone

Gefragt sei jeweils das Menu 1 gewesen, ein Angebot, das immer mit Fleisch, Gemüse und Beilage serviert werde. Vegetarische oder vegane Gerichte wurden eher selten bestellt. Keller-Wernli sagt: «Es wurde laut Bell ja auch noch nie so viel Fleisch verzehrt wie im letzten Jahr.»

Gesunde und lokal produzierte Speisen sind gefragt

Eine besonders ernüchternde Bilanz zieht Robin Deb Jensen. Der CEO der Geissepeter Gruppe, zu der unter anderem die «Müli» in Mülligen gehört, erklärt, dass zwar die beiden Verkaufskanäle Take-away und Delivery (Lieferung) während der Pandemie stark zugelegt haben. Aber:

«Die Zahlen der Gruppe zeigen deutlich, dass diese Geschäfte 2020/21 keinen Zuwachs darstellen, sondern fast ausschliesslich Verlagerung.»

In keiner Weise könne man damit den Ertrag aus Restaurant und Terrasse vor Corona decken, schon gar nicht diese aus Catering und Events.

Die 30- bis 50-prozentige Deckung sei nur ein Tropfen auf den heissen Stein, bestätigt Deb Jensen. Neben starken Umsatzverlusten verzeichnete die Geissepeter Gruppe auch «radikale Margenverluste». Diese ergaben sich durch die höheren Herstellungskosten für Verpackung und Logistik sowie aufgrund der «viel teureren» Vertriebskanäle. Deb Jensen spricht von einer Lieferkommission von bis zu 13 Prozent bei Services wie Just Eat oder Uber Eats.

Robin Deb Jensen und Marloes Tjalsma betreiben die «Müli» in Mülligen. Britta Gut

Trotzdem: Dank des Take-away- und Lieferservice-Geschäfts konnten die Restaurants der Geissepeter Gruppe bisher fast alle Mitarbeitenden halten. Nicht zuletzt wegen der unkomplizierten Kurzarbeitsdeckung des Kantons, ergänzt Deb Jensen. In Mülligen habe man noch niemanden entlassen müssen, das Verfahren der Aufwandsentschädigung des Kantons sei noch offen. Zudem sagt Deb Jensen:

«Der Durchschnittsumsatz pro Lieferbestellung – im Vergleich Lieferung vor und während der Pandemie – hat zugenommen und wir haben neue, zahlungskräftige Kundensegmente registriert.»

Es handle sich um Kundinnen und Kunden, die vor Corona keine oder nur selten Lieferdienst in Anspruch genommen hätten.

Das Gourmet-Stübli in der «Müli» kam seit der Eröffnung nur selten zum Zug. Britta Gut

Auch was bestellt werde, habe sich verändert. Vermehrt seien gesunde und lokal produzierte Speisen gefragt. Bei vegetarischen und veganen Bestellungen wurde ein Zuwachs von 15 Prozent im Jahr 2021 festgestellt. «Darunter sind teilweise kuriose Bestellungen wie etwa Beyond-Veggi-Burger mit Speck oder rotes Curry mit Planted-Poulet und Crevetten», sagt Deb Jensen.

«Normalbetrieb kennen wir noch gar nicht»

Dass Mitte dieser Woche viele Coronamassnahmen wegfallen könnten, darauf freut sich das «Bären»-Team aus Remigen enorm. Es gebe leider auch Nachteile, sagt Sonja Keller-Wernli: «Die einen Gäste haben uns bereits angekündigt, dass wir länger auf sie verzichten müssen, wenn das Ganze aufgehoben wird.» Take-away und Whatsapp-Business werden so belassen wie bisher.

Während des Lockdowns im Frühling 2020 richteten die «Bären»-­Wirte zusätzlich zum Take-­away ein Whatsapp-Business ein. Claudia Meier

Auch die Restaurants der Geissepeter Gruppe wollen an ihrem Angebot festhalten. Man habe schliesslich schon vor der Pandemie geliefert. «Lieferdienst und Take-away sind in der Gesellschaft angekommen», sagt Robin Deb Jensen. Er rechnet mit einer radikalen Lockerung der bestehenden Massnahmen. Zudem prognostiziert der CEO: «Wir gehen von einem guten Sommergeschäft mit vollen Terrassen aus.» Gewohnheiten wie Abstandhalten und das Tragen von Masken in der Menge würden sich wohl noch eine Weile halten oder ganz etablieren.

Für den «Hirschen» in Mandach würde die Lockerung insbesondere eines bedeuten, wie Andrea Wenk sagt:

«Dass wir endlich auf Normalbetrieb umschalten könnten, den wir nur im Sommer auf der Terrasse hatten.»

Normalbetrieb kenne man noch gar nicht richtig. «Und endlich dürfen wieder alle Gäste unser Restaurant besuchen, falls die Zertifikatspflicht aufgehoben wird.» Das Take-away-Angebot behalte man bei. «Weil wir es sehr gerne machen und damit auch diejenigen, die nicht gerne ins Restaurant gehen, weiterhin Essen bestellen können.» Die Nachfrage sei ebenfalls da.

Endlich Normalbetrieb, freut sich Andrea Wenk, Geschäftsführerin des «Hirschen» in Mandach. Britta Gut

Nur in Villigen könnte das Mitnehmangebot bald kein grosses Thema mehr sein. Sollten die Massnahmen fallen, wird der Kühlschrank vor dem «Hirschen» noch zwei bis drei Wochen stehenbleiben und dann entfernt, sagt Chefin Nadja Schuler.

