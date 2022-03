Zivilschutzorganisation Brugg: Wie finde ich meinen Schutzraum?

Bezirk Brugg «Täglich mehrere Anrufe»: Frage nach Schutzraum beschäftigt – Zivilschutz korrigiert Zuteilung bei 280 Personen Die Zivilschutzorganisation Brugg Region beurteilt gemäss Major Robert M. Stöckli die Lage der Ukraine-Krise laufend. Die fehlenden personellen Ressourcen dürften die Arbeit nicht erleichtern. Maja Reznicek Jetzt kommentieren 12.03.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

313 Zivilschutzangehörige gehören aktuell zur ZSO Brugg Region. Hier: Einsatzübung im Sommer 2021. Britta Gut (20. Juli 2021)

In der letzten Woche liefen die Leitungen bei der Zivilschutzorganisation (ZSO) Brugg Region heiss. «Täglich erhielten wir mehrere Anrufe oder E-Mails aus der Bevölkerung», erklärt Major Robert M. Stöckli. Im Hinblick auf den Krieg in der Ukraine beschäftigte die Einwohnerinnen und Einwohner des Bezirks dieselbe Frage, die auch eine Seniorin am Dienstag umtrieb:

«Wo ist mein Schutzplatz und wie werde ich darüber informiert?»

Die Antwort darauf liefert Stöckli direkt mit. Die Information erfolge durch die einzelnen Gemeinden. «Die ZSO stellt den Gemeinden auf Anordnung des Bundes/Kantons die notwendigen Daten zur Verfügung.» Stand Donnerstag befinden sich in den 18 Vertragsgemeinden der Organisation 2914 Schutzräume und 64’942 Schutzplätze.

Die Zivilschutzorganisation Brugg Region ist an der Hauptstrasse 12 in Brugg angesiedelt. Claudia Meier

Momentan hat die ZSO Brugg Region noch keine Anpassungen in ihrem Jahresprogramm aufgrund des Kriegsausbruchs im Osten von Europa vorgenommen. «Die Dienstanlässe finden gemäss Vorgaben des Kantons statt», sagt der Major. Schwerpunkte im Programm seien je nach Situation oder Auftrag jedoch jederzeit möglich.

Unterbringung von Flüchtlingen steht im Fokus

Aktuell liege in der Schweiz das Hauptaugenmerk nicht auf dem bewaffneten Konflikt, sondern auf der Unterbringung von Flüchtlingen – vorwiegend Frauen, Kinder und ältere Personen über 60 Jahren. Stöckli ergänzt: «Deren Unterbringung in den Zivilschutzanlagen steht derzeit nicht im Vordergrund.» Man halte sich aber bereit, die zuständigen Stellen bei der Betreuung der Flüchtenden zu unterstützen.

Robert M. Stöckli, Major beim ZSO Brugg Region. Britta Gut (20. Januar 2021)

Das Kommando der ZSO Brugg Region beurteilt die Lage rund um die Ukraine-Krise laufend. Stöckli sagt:

«Wenn angezeigt, werden wir die notwendigen Massnahmen sofort auslösen.»

Beispielsweise habe man am Mittwoch im Rahmen des Wiederholungskurses der Führungsunterstützung die Zuweisungsplanung der Bevölkerung in die Schutzräume der Vertragsgemeinden überprüft. Der Major führt dazu aus: «Auf rund 48’000 Einwohnende musste die automatische Schutzplatzzuteilung bei 280 Personen von Hand korrigiert werden.» Dies entspricht einer Anpassung bei 0,6 Prozent.

Die manuelle Änderung habe mit dem System zu tun. Dieses rechnet ein Wohngebäude mit einer grösseren Anzahl von Bewohnerinnen und Bewohnern als eine Einheit. «Wenn es in unmittelbarer Nähe des Gebäudes keinen Schutzraum mit der entsprechenden Anzahl Schutzplätze mehr gibt, muss die Zuteilung manuell in einen freien Schutzraum erfolgen.»

Prüfung der Zusammenlegung ist längst überfällig

Gibt es zwar genügend Schutzräume in der Region, mangelt es dem ZSO Brugg Region nach wie vor an personellen Ressourcen. Im Sommer 2021 lag die Anzahl Zivilschutzangehörige (AdSZ) noch bei 350 Mann – inzwischen sind es gemäss Stöckli nur noch 313. Damit besteht in Brugg ein Unterbestand von rund 34 Prozent: Vorgegeben wären 477 AdSZ.

Pascale Gautschi ist die erste Frau, die freiwillig Einsatz bei der Zivilschutzorganisation Brugg Region leistet. Britta Gut (2. Juli 2021)

Bis Ende 2024 prüft der Bund zwei Varianten zur Sicherstellung des Sollbestandes bei Armee und Zivilschutz. Zur Diskussion stehen sowohl eine Dienstpflicht für Frauen als auch eine Zusammenlegung des Zivilschutzes mit dem Zivildienst. Es sei richtig und wichtig, dass die beiden Varianten vertieft geprüft und einander gegenübergestellt würden, sagt Robert M. Stöckli.

Erst wenn alle Vor- und Nachteile bekannt seien, liege die notwendige Entscheidungsgrundlage vor. Zu ersterer Variante führt der Major aus:

«Bei der Dienstpflicht für Frauen stellt sich mir die Frage nach der generellen Gleichstellung von Mann und Frau.»

Im Sommer begrüsste die ZSO Brugg Region die erste freiwillige Zivilschützerin in der Region in ihren Reihen. Leider sei das bisher die einzige Frau, die sich gemeldet habe, bestätigt Stöckli. Auch die Prüfung der Zusammenlegung von Zivilschutz und Zivildienst sei, so unterstreicht der Major, «schon längst überfällig».

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen