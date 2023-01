Schulen aus der Region Brugg führen Schneesportlager durch

Bezirk Brugg Schneesportlager hat zu viele Anmeldungen: Losverfahren entscheidet über die Teilnahme Viele Skigebiete mussten in diesem Jahr aufgrund der Schneemangellage ihre Sessellifte und Gondelbahnen ruhen lassen. Trotzdem haben einige Schulen in der Region Brugg ein Schneesportlager geplant. Schulleiter und Lehrerinnen erzählen, wo ihre Schülerinnen und Schüler die Piste runtersausen werden. Noah Merz 30.01.2023, 05.00 Uhr

Ab dem Februar gehen viele Schulen in der Region Brugg in die Skilager. Symbolbild: Manuela Jans

Die Schneemangellage hat in diesem Winter vor allem in tiefer gelegenen Skigebieten Einzug genommen. Braungrüne Flecken, verkümmerte Schneestreifen und warme Temperaturen prägen im Januar die idyllischen Bergketten. Wie gehen Schulen in der Region Brugg mit dieser unsicheren Schneelage um, wenn doch in zwei Wochen die ersten Schneesportlager anstehen?

Manuel Lehner, Schulleiter der Sekundarschule Freudenstein und der Bezirksschule Hallwyler in Brugg, macht sich dabei keinen Kopf: «Wir verbringen unsere Schneesportlager vom 5. bis 10. Februar auf der Aletsch-Arena und in Saas-Grund in der Region Saas-Fee. Das sind glücklicherweise zwei schneesichere Gebiete.»

Weil Aufsichtspersonen fehlen, streicht die Schule das Lager

Falls allerdings starke Windböen und Regen auftreten würden, reagiert die Schule kurzfristig vor Ort. Umso mehr Zeit hatte man indes bei der Lagerplanung. Bereits im September war die Anmeldefrist zu Ende. «Das kam ebenfalls den Eltern entgegen, da sie frühzeitig wussten, ob ihr Kind teilnehmen kann», sagt Lehner. Schliesslich haben sich 165 Schülerinnen und Schüler der siebten bis neunten Oberstufenklasse angemeldet.

Auf der Klewenalp wird gleichzeitig vom 5. Februar bis am 10. Februar die Primarschule Windisch ihr Schneesportlager durchführen. Bislang zeigt der Schneebericht laut Christoph Alder, Schulleiter von Windisch, dass das Lager stattfinden kann. «Die finale Entscheidung, ob wir die Reise antreten, beschliessen wir am 31. Januar», sagt Alder. Keine Tage im Schnee erlebt gegenwärtig die Oberstufe Windisch. Weil keine Aufsichtspersonen für die Schülerschaft und ein passendes Lagerhaus zur Verfügung standen, strich die Schule das Lager.

Auch die Kreisschule Oberstufe Eigenamt hat vom 6. bis 10. März in Engelberg ein Schneesportlager vorgesehen. «Die Schülerschaft erhält dazu Ski- und Snowboardunterricht von unterstützenden J+S Leiter», sagt Schulleiterin Sara Mattenberger. Zu unsicheren Schneeverhältnissen macht sie sich keine Gedanken: Engelberg gelte in der Regel als schneesicher. Ein Alternativprogramm bei Unwetter sei hingegen schwierig, da die Unterkunft direkt im Skigebiet liege.

J+S Leiter begleiten im Schneesportlager die Schülerinnen und Schüler. Symbolbild: Nicole Nars-Zimmer

Anders als bei den anderen Schulen sind die Schneesportlager der Kreisschule Schenkenberg in die Projektwoche miteingegliedert. Somit durften sich alle Schülerinnen und Schüler anmelden. Wie beliebt die diesjährigen Skilager vom 12. bis am 17. März in Obersaxen und Adelboden sind, zeigten die 120 Anmeldungen deutlich, wobei die Skilager gemäss der Klassenlehrerin Julia Grenacher gerade mal für 100 Plätze ausgelegt sind. Nun entscheidet ein Losverfahren über die Teilnahme. Zumindest bleiben den rund 20 verbliebenen Schülerinnen und Schülern dann noch die Kurse der Projektwoche.

Ein Snowboardleiter wird noch gesucht

Unterstützt werden die Lehrpersonen während den sechs Tagen von J+S Leitern. Sie begleiten die Schülerschaft beim Ski- und Snowboardfahren in kleinen Gruppen. Zurzeit ist die Kreisschule Schenkenberg noch auf der Suche nach einem weiteren Snowboardleiter.

Jene, die ein wenig Abwechslung zu den täglichen Sportaktivitäten brauchen, dürfen gemäss Grenacher einen Nachmittag die Schlittelpiste runterpreschen. Abends sind in den Lagerhäusern Gesellschaftsspiele eingeplant. Sorgen wegen zu wenig Schnee macht sie sich nicht: «Grundsätzlich sind die beiden Orte sehr schneesicher.» Würde es trotzdem zu kritischen Wetterverhältnissen kommen, sei ein Ausflug in ein Hallenbad oder auf die Schlittschuhbahn eine mögliche Alternative.

Die Schule Villigen wollte zu diesem Bericht keine Auskunft geben.