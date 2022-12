Brugg/Windisch: Jurapark Aargau plant neues Veloangebot

Bezirk Brugg Radeln durch das Schenkenbergertal und über den Bözberg: Jurapark Aargau plant neues Veloangebot Anfang Dezember fand in Mönthal die Vorstandssitzung von Brugg Regio statt. Dabei wurde nicht nur einem Projekt Unterstützung zugesprochen. Maja Reznicek 16.12.2022, 05.00 Uhr

Das neue Angebot könnte durch das Schenkenbergertal führen. zvg/Philipp Schuppli

Eine klassische Veloroute sei es nicht. Andrea Schäublin vom Jurapark Aargau erklärt: «Der Savurando ist vielmehr eine kulinarische Schnitzeljagd: Gäste erhalten verschiedene Rätsel, lösen diese und suchen sich so den Weg per E-Bike durch den Jurapark.» Unterwegs würden sie an verschiedensten Stopps mit regionalen Produkten verwöhnt.

Noch ist das neue Veloangebot in der Region im Aufbau. Man sei mitten in der Erarbeitung der Route, so Schäublin. Start und Ende würden aber sicher in Brugg/Windisch sein. Sie ergänzt:

«Angedacht ist eine Routenführung durch das Schenkenbergertal und über den Bözberg.»

Anfang Dezember genehmigte der Vorstand von Brugg Regio an seiner Sitzung in der Gemeinde Mönthal eine einmalige finanzielle Unterstützung für das Projekt von 4000 Franken.

Buchbar ist das Angebot ab Frühling/Sommer 2023

Erst im vergangenen Sommer hatte der Jurapark Aargau entschieden, einen Savurando zu erarbeiten. Dieser ist ein Projekt des Netzwerks Schweizer Pärke und wird unterstützt von Coop. Buchbar soll das neue Angebot per Frühling/Sommer 2023 sein, Kostenpunkt liegt laut Brugg Regio bei 49 Franken.

Weiter wählte dessen Vorstand im Dezember zwei Mitglieder für die Arbeitsgruppe Verpackungsanlage geologisches Tiefenlager (AVGT). Gemäss Ankündigung der Nagra wird das Tiefenlager in der Standortregion Nördlich Lägern und die Verpackungsanlage beim Zwischenlager in Würenlingen angedacht. Der Vorstand des Vereins Regionalkonferenz Jura Ost (RKJO) habe beschlossen, seine Auflösung den Mitgliedern zu beantragen.

Um die Mitwirkung weiterhin sicherstellen zu können, wird im Auftrag des Bundesamts für Energie die AVGT eingesetzt. In der Mitteilung heisst es:

«Unter der Leitung der Gemeinde Würenlingen sind zirka vier bis sechs Infositzungen pro Jahr angedacht.»

Die Planungsverbände sowie Standortgemeinden wurden angefragt, ob sie je ein bis zwei Sitze in der neuformierten Arbeitsgruppe beanspruchen möchten. Dies idealerweise mit Personen, die sich im Thema Oberflächeninfrastruktur der RKJO bereits auskennen.

Brunegg wurde aus dem Verband verabschiedet

Als Vertretung von Brugg Regio in die AVGT wurden Bözberger Gemeindeammann Therese Brändli (Regionalkonferenz Jura Ost, Arbeitsgruppe Oberflächeninfrastruktur) und Mandacher Gemeindeammann Lukas Erne (Regionalkonferenz Jura Ost, Arbeitsgruppe Oberflächeninfrastruktur) gewählt. Schliesslich verabschiedete Richard Plüss, Präsident von Brugg Regio, die Gemeinde Brunegg per Ende 2022 aus dem Regionalplanungsverband.