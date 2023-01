Bezirk Brugg: Wechsel auf der Beratungsstelle von Pro Senectute

Bezirk Brugg Pro Senectute: Ende März kommt es zum Wechsel auf der Beratungsstelle Nach elf Jahren in Brugg hat sich Stellenleiterin Yvonne Berglund entschieden, eine neue berufliche Herausforderung in Aarau anzunehmen. Claudia Meier 31.01.2023, 05.00 Uhr

Während elf Jahren hat Yvonne Berglund die Beratungsstelle von Pro Senectute in Brugg geleitet. Mario Heller (29. November 2016)

Mit 60 Jahren will Yvonne Berglund nochmals eine neue berufliche Herausforderung annehmen. Die Leiterin der Beratungsstelle von Pro Senectute in Brugg hat sich deshalb entschieden, ihre 90-Prozent-Stelle im Neumarkt 1 per Ende März zu kündigen.