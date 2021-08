Bezirk Brugg: Das Thema Fusion ist in aller Munde

Bezirk Brugg Ob im Birrfeld oder bei Brugg und Villnachern: Das Thema Fusion ist in aller Munde Bald sollte sich zeigen, welche Gemeinden im Bezirk Brugg die Zusammenarbeit intensivieren möchten und was die Bevölkerung wünscht. Das sind die nächsten Schritt. Claudia Meier 11.08.2021, 05.00 Uhr

Der Bezirkshauptort Brugg will sich als regionales Zentrum behaupten.

Bild: Claudia Meier

(25. August 2015)

Brugg und Schinznach-Bad haben sich per 1. Januar 2020 zusammengeschlossen. Bözen, Effingen und Elfingen verabschieden sich Ende Jahr vom Bezirk Brugg, fusionieren mit der Gemeinde Hornussen und wechseln zum Bezirk Laufenburg. Weitere mögliche Fusionsprojekte könnten schon bald von Brugg und/oder im Birrfeld lanciert werden.

Schon seit einiger Zeit ist bekannt, dass die Gemeinde Villnachern aufgrund einer Bevölkerungsumfrage mit Brugg eine Fusion prüfen möchte.

Bruggs Stadtammann Barbara Horlache. Bild: Sandra Ardizzone

In Sachen Feuerwehr hat man das bereits getan und politisch absegnen lassen. Da der Bezirkshauptort – verständlicherweise – nicht alle paar Jahre mit einer kleineren Gemeinde einen Zusammenschluss abklären und realisieren möchte, haben der Stadtrat Brugg und der Gemeinderat Villnachern Ende Mai alle Mitgliedsgemeinden des Planungsverbands Brugg Regio angeschrieben. Bis Mitte Juli hatten sie laut Stadtammann Barbara Horlacher Zeit, «ihr Interesse an einem Austausch zu Haltung und Bedürfnissen im Hinblick auf die künftige Gemeindezusammenarbeit in der Region mitzuteilen».

Gemeinde Brunegg verzichtet auf Teilnahme am Treffen

Von den 21 angeschriebenen Gemeinden haben 17 ihr grundsätzliches Interesse an der Teilnahme an einem entsprechenden Treffen bekundet. Theoretisch hätten sich auch Gemeinden melden können, die nicht Mitglied von Brugg Regio sind, was aber laut Frau Stadtammann nicht geschehen ist. Sie ergänzt:

«Der Austausch mit den interessierten Gemeinden wird am 19. August im Anschluss an die Vorstandssitzung von Brugg Regio stattfinden.»

Über Inhalte, Resultate und das weitere Vorgehen werde man nach dem Treffen informieren.

Sicher nicht teilnehmen wird die Gemeinde Brunegg, wie Gemeindepräsidentin Ruth Imholz Strinati auf Nachfrage sagt, «weil eine Fusion gemeindeintern kein Bedürfnis ist». Sollte es ein Thema werden, würde man es auf jeden Fall zuerst mit der Bevölkerung anschauen.

Eine mögliche Gemeinde Birrfeld könnte 2026 starten

Anfang Juni, nur wenige Tage nachdem das Schreiben von Brugg und Villnachern rausgegangen ist, wurde über einen möglichen Gemeindezusammenschluss im Birrfeld informiert. Die Arbeitsgruppe unter der Leitung von Gemeindeammann Richard Plüss aus Lupfig erklärte, dass die Bevölkerung von Birr, Birrhard, Habsburg, Mülligen und Lupfig zu einer Umfrage eingeladen wird.

Zusammenschluss Birrfeld Stb / Aargauer Zeitung

Bis Ende Juni konnten alle stimmberechtigten Einwohnerinnen und Einwohner der fünf Gemeinden sowie Jugendliche ab dem 16. Altersjahr (ohne Ausländer) mitteilen, ob und mit welcher Gemeinde eine Fusion geprüft werden soll. Die Auswertung der Umfrage liegt zwar noch nicht vor, aber der Rücklauf mit um 3000 Antworten wird von den Verantwortlichen bereits als erfreulich bezeichnet.

Die Spannung ist gross, ob die Umfrage klare Antworten liefert, wohin die Reise gehen soll. Sobald die Resultate von der AWB Comunova AG vorliegen, wird die Öffentlichkeit laut Richard Plüss informiert. Eine neue Gemeinde könnte 2026 starten.

Gemeindeammann Roland König von Villnachern.

Bild: zvg

Die zuvor erwähnte Vorstandssitzung von Brugg Regio wird in Birr stattfinden. Direkt im Anschluss werden Stadtammann Barbara Horlacher und Gemeindeammann Roland König von Villnachern das Zepter übernehmen und versuchen herauszufinden, ob und in welchen Bereichen die Gemeinden die Zusammenarbeit intensivieren wollen. Der Gemeindeammann von Villnachern betont: «Wir möchten in nächster Zeit Klarheit haben, wer ein wirkliches Interesse an einem neuen Fusionsprojekt in der kommenden Amtsperiode hat.» Entsprechend hofft er auf klare Signale der teilnehmenden Gemeindevertreter.

Für den Gemeinderat Hausen ist es der falsche Moment

In einer Art Sandwichposition zwischen Birrfeld und Zentrum Brugg/Windisch befindet sich die Gemeinde Hausen. Für Gemeindeammann Eugen Bless, der noch bis Ende Jahr im Amt ist, kommen die jüngsten Anfragen zum Ende der Amtsperiode im falschen Moment. Der Gemeinderat Hausen hat das so der Stadt Brugg mitgeteilt. Ob er dann doch noch am Treffen in Birr teilnehmen werde, liess Bless offen. In Zukunft sei die Fusion sicher ein Thema.

Hausen gehört bei Brugg Regio zum Zentrum und grenzt ans Birrfeld. Bild: Claudia Meier

In der Bevölkerungsumfrage, die in Hausen jeweils zum Abschluss der Legislatur durchführt, ging es um Lebensqualität und nicht um eine Fusion. Im Vergleich zur letzten Bevölkerungsumfrage fiel der Rücklauf diesen Sommer mit 66 Bögen extrem tief aus (2017 gab es über 700 Antworten).

Wegen der Ablehnung des Budgets habe der Gemeinderat Sparmassnahmen ergriffen, so die Erklärung, und die Umfrage nicht mehr anonym durch eine externe Firma im Internet durchführen können.