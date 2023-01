Brugggore und weitere Projekte haben iBBooster gewonnen

Bezirk Brugg Mit drei Stimmen Vorsprung gewonnen: Das sind die Sieger von iBBooster Bei der Onlineabstimmung standen 29 Projekte in den Kategorien Soziales, Kultur und Sport zur Auswahl. Die Erst- und Zweitplatzierten erhalten einen Förderbeitrag von 5000 respektive 1000 Franken. Für eines der Siegerprojekte gab es in der Budgetdebatte des Einwohnerrats Brugg vonseiten der EVP Gegenwind. Deborah Bläuer 17.01.2023, 18.30 Uhr

Daniel Steffen (von links), Programmdirektor, Michel Frutig, Festivaldirektor, Romana Hegi, ehemalige Leiterin Festivalorganisation, Alex Büche, Leiter Festivalorganisation, Stephan Filiati, Technischer Leiter. Bild: Mike Enichtmeyer

29 Projekte standen zur Wahl und mehr als 3000 Personen stimmten ab. Mit der Initiative iBBooster will die IBB Energie AG aus Brugg nichtgewinnorientierte Projekte fördern. Pro Kategorie bekommt das Vorhaben mit den meisten Stimmen 5000 und dasjenige mit den zweitmeisten 1000 Franken. Am Dienstag, 17. Januar, wurden die Sieger bekanntgegeben.

Gewonnen in der Kategorie Soziales hat das Sommerlager von Blauring Windisch mit 323 Stimmen. «Auch im Jahr 2023 möchten wir es nicht missen, unseren Blauringmädchen das Erlebnis eines Sommerlagers zu ermöglichen», beschreibt der Verein das Vorhaben. Es sei eine wertvolle Zeit, die den Zusammenhalt stärke. Zweitplatziert wurde das Projekt «Öffentliches Kerzenziehen mit Kaffeestube» des Landfrauenvereins Hausen (284 Stimmen).

In der Sparte Kultur landete das Brugggore Filmfestival auf dem ersten und die Mittwochsmusig im Sommergarten Wasserschloss auf dem zweiten Platz mit 426 respektive 384 Stimmen.

Mitarbeitende, Bekannte und Verwandte mobilisiert

Ein Kopf-an-Kopf-Rennen im Bereich Sport lieferten sich der Ju-Jitsu und Judo Klub Brugg, der ein Trainingslager in Japan durchführen möchte, und diverse Sportvereine aus Brugg und Windisch, die den neuen Fitnessraum im Stadion Au ausstatten wollen. Mit knappen drei Stimmen Vorsprung (insgesamt 670) gewann schliesslich der Ju-Jitsu und Judo Klub.

«Wir haben uns viel Mühe gegeben, bei der Einreichung des Projekts und um Stimmen zu sammeln», erklärt Ciril Grossklaus, ehemaliger Profisportler und Verantwortlicher fürs Marketing und Sponsoring. Man habe Mitarbeitende, Bekannte und Verwandte kontaktiert, und auch über Social Media und Newsletter für Stimmen geworben. «Nach dem Training werden wir auf den Sieg anstossen.»

Die Gewinner sind auf der Website von iBBooster gelistet. Screenshot: Website iBBooster

Konkurrenz mit grosser Bekanntheit und Reichweite

Überrascht, aber hocherfreut über den Sieg, ist Michel Frutig, Festivaldirektor und einer der Begründer des Vereins Brugggore Horror Movie Festival. Schliesslich habe es mit der Mittwochsmusig und dem KleinLaut-Festival zwei Konkurrenten mit grosser Bekanntheit und Reichweite gegeben.

Bereits vor zwei Jahren hat der Verein Brugggore bei iBBooster mitgemacht. «Damals hat es haarscharf nicht für den Sieg gereicht. Umso schöner ist es, dass es jetzt geklappt hat», so Frutig.

Neben dem Gewinn von 5000 Franken kann sich das Horrorfilmfestival über einen finanziellen Beitrag von Swisslos, aber auch der Stadt Brugg freuen. Letzteres ist jedoch nicht unumstritten, so stellte eine Vertreterin der EVP an der letzten Budgetsitzung im Einwohnerrat den Antrag, dieses Geld zu streichen, was jedoch abgelehnt wurde. Frutig sagt dazu:

«Wir nehmen das sportlich.»

Man habe bisher so viele positive Rückmeldungen erhalten, da sei etwas negative Publicity gar nicht schlecht. «Schliesslich geht es ja um ein Horrorfilmfestival», fügt er an und lacht.

Die Abstimmung für iBBooster erfolgte online. Am 30. Januar findet die Gewinnübergabe im Kino Excelsior in Brugg statt, inklusive der Verlosung der Zusatzpreise von sechsmal 500 Franken für alle teilnehmenden Projekte.