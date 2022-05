73 Lehrstellen sind im Bezirk Brugg noch offen

Bezirk Brugg Lehrstellen: Mehr als einen Drittel jeder Branche ist noch unbesetzt Die Suche auf diesen Sommer ist in vollem Gange. Welche Berufsrichtungen sich auch im Bezirk Brugg über grosse Beliebtheit freuen – und wo man sich einen besseren Überblick über die nach wie vor freien Lehrgänge einholen kann. Flavia Rüdiger 04.05.2022, 05.00 Uhr

Die Baubranche hat es auch in diesem Jahr nicht leicht bei der Besetzung der Lehrstellen 2022. Symbolbild: Getty Images

Viele Jugendliche starten nach den Sommerferien ein neues, grosses Kapitel. Das kann beängstigend, verwirrend, aber auch aufregend sein. Die obligatorische Schulzeit ist zu Ende und die Schülerinnen und Schüler begeben sich Schritt für Schritt in die Selbstständigkeit. Einige von ihnen gehen in die Kanti, andere wählen den Weg der Lehre. Sich für den einen oder anderen Pfad zu entscheiden, kann schon schwierig sein, aber die passende «Stifti» zu finden, ist eine echte Herausforderung.

Gut ersichtlich sind die besetzten und freien Stellen auf dem kantonalen Lehrstellennachweis (Lena). Gemäss der neusten Statistik vom 20. April, sind im gesamten Kanton Aargau in diesem Jahr 4111 Stellen verfügbar gewesen. Da es für viele Schüler im Sommer losgeht, sind bereits 2660 Lehrstellen besetzt worden. Somit hat es noch 1451 Ausbildungsplätze, die auf eine Besetzung warten.

73 offene Lehrstellen im Bezirk Brugg

Gemäss einem Kommentar von Lena sind gegenüber dem Vorjahr rund acht Prozent mehr Lehrstellen ausgeschrieben. Ausserdem wurden im April 2021 rund 18 Prozent weniger freie Lehrstellen verzeichnet. Bei der Mehrzahl der Berufsgruppen wird aktuell noch über einen Drittel der angebotenen Lehrstellen als frei gemeldet. Die Wahlmöglichkeiten sind für Lehrstellensuchende somit noch immer gross, so Lena.

Der Volg in Lupfig sucht auf diesen Sommer einen Lehrling im Detailhandel. Flavia Rüdiger

Im Bezirk Brugg hat es am Stichtag, 27. April, noch 73 offene Lehrstellen zu vergeben. Dies zeigt ein Blick in einen Auszug des Lena. Darunter ist noch fast alles, vom Detailhandel bis über die Gastronomie, zu haben. Die Liste wurde vom Departement Bildung, Kultur und Sport des Kantons Aargau für die AZ gezogen.

In dieser Branche sind von 179 Stellen noch 146 frei

Herausfordernd ist es Jahr für Jahr in der Baubranche. Im ganzen Kanton Aargau waren 179 Stellen ausgeschrieben. Laut Lena sind davon noch 146 frei. Die Erne Bauunternehmung, die ihren Hauptsitz in Laufenburg hat, bildet in der Niederlassung Birrhard folgende Berufe aus: Maurer, Strassenbauer und Baumaschinenmechaniker.

Die Erne AG hat noch offene Lehrstellen. Severin Bigler

Maren Eichert, Verantwortliche Aus- und Weiterbildung, sagt:

«Wir bieten pro Jahr zwischen drei und fünf Lehrstellen an. Für diesen Sommer sind die Maurer- und Strassenbauerstelle noch zu haben.»

Gemäss Eichert variiert die Rangliste der Besetzung immer wieder. Sie erklärt: «Welche Stelle mehr oder weniger gefragt ist, ist wirklich ganz unterschiedlich. Das kann man so pauschal gar nicht festlegen.»

Die KV- und die Informatiklehre sind sehr beliebt

Etwas anders tönt es bei der Fachhochschule Nordwestschweiz Brugg-Windisch (FHNW). Severin Grunder, HR-Spezialist Projekte und Tools, erklärt:

«Wir rekrutieren jeweils gemäss der Empfehlung der Sekundarschulen nach den Schulferien für das Lehrjahr, welches ein Jahr später beginnt.»

Aus diesem Grund hätten sie die Lehrstellen für den Sommer 2022 bereits besetzt. Gemäss Grunder kann die FHNW die Lehrstellen in der Informatik am besten besetzen. Er sagt:

«Für diesen Lehrgang haben wir am meisten Interessierte.»

Auch die Lehre zum Kaufmann oder zur Kauffrau sei äusserst beliebt. Nicht zuletzt, weil die FHNW auch eine Sportler-KV-Lehre anbiete.

Informatik- und KV-Lehren stehen laut Lena im ganzen Aargau weit oben auf der Präferenzliste. So konnten für die Informatiklehre von insgesamt 131 Stellen 111 besetzt werden. Das ergibt eine Prozentzahl von knapp 85 Prozent. Ähnlich steht es um die allseits beliebte Grundausbildung, die KV-Lehre. Ganze 719 Lehrstellen wurden für dieses Jahr ausgeschrieben. 638 Stellen konnten besetzt werden. Somit liegt die Prozentzahl bei satten 88,7 Prozent.

Am 4. Mai findet der kantonale «Radiotag» statt

Um sich besser in der Berufswelt zurechtzufinden und einen guten Einblick in die einzelnen Branchen zu erhalten, findet am Mittwoch, 4. Mai, zum 14. Mal der interkantonale Tag der Berufsbildung statt. Dieser wird auch «Radiotag» genannt. Zusammen mit Radio Argovia berichtet die Abteilung Berufsbildung und Mittelschulen des Kantons Aargau über aktuelle Themen der Berufsbildung. Die Zuhörenden dürfen sich gemäss der Website des Kantons auf spannende Reportagen und Interviews sowie interessante Studiogäste freuen.

Trailer Radio Argovia «Radiotag» Zum 14. Mal findet der interkantonale Tag der Berufsbildung statt. Keystone / Aargauer Zeitung Hören

Beratungsdienste für Ausbildung und Beruf im ask!: https://www.beratungsdienste.ch/