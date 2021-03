Bezirk Brugg Drei Gemeinden haben kein Budget: Das hat der Gemeinderat in Schinznach vor In 5 von 23 Gemeinden im Bezirk Brugg sollte dieses Jahr der Steuerfuss steigen. Der Widerstand aus der Bevölkerung dagegen ist gross. Lösungen zu finden, erfordert Zeit. In zwei Fällen liegt der Ball bereits beim Regierungsrat. Im Schenkenbergertal darf das Volk nochmals entscheiden. Claudia Meier 10.03.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Urs Leuthard ist Gemeindeammann von Schinznach. zVg/cm

Am 1. Januar 2021 standen im Bezirk Brugg sechs Gemeinden ohne gültiges Budget da. Dass ein Viertel der Kommunen zum Jahresbeginn nur das Nötigste ausgeben und nicht investieren darf, ist im Bezirk Brugg vermutlich noch nie oder schon sehr lange nicht mehr vorgekommen. Inzwischen haben die Stimmberechtigten von Brugg und Lupfig den Voranschlag 2021 an der Urne und diejenigen von Mülligen (mit unverändertem Steuerfuss von 109%) an der Gmeind genehmigt.

Noch immer kein gültiges Budget haben die Gemeinden Hausen, Riniken und Schinznach. Bei den beiden Erstgenannten liegt der Ball nun beim Regierungsrat. In der Referendumsabstimmung vom 14. Februar lehnte das Schinznacher Stimmvolk das Budget 2021 mit einer Erhöhung des Steuerfusses um 5% auf 110% mit 312 zu 600 Stimmen klar ab. Gegen den Gemeindeversammlungsentscheid vom November (42 Ja zu 37 Nein) war das Referendum erfolgreich mit 603 Unterschriften ergriffen worden.

Gemeinderat verzichtet auf eine Steuerfusserhöhung

Auf Nachfrage sagt der Schinznacher Gemeindeammann Urs Leuthard: «Über das überarbeitete Budget wird das Stimmvolk am 11. April entscheiden.» Der Steuerfuss betrage wie bisher 105%. Der Gemeinderat verzichtet auf eine Steuererhöhung und hofft, dass der Souverän den Voranschlag dieses Mal gutheisst. Coronabedingt konnten zwar Ausgaben – etwa fürs Jugendfest – gestrichen oder reduziert werden. Das Budgetdefizit sei aber auf über 896'000 Franken angestiegen. Urs Leuthard ergänzt:

«Wir haben unsere Finanzplanung nun so angepasst, damit die Schuldenlast pro Kopf nicht auf über 4000 Franken wächst.»

Das heisst Sanierungsprojekte für die Bezirksschule oder von Strassen wurden um ein bis zwei Jahre aufgeschoben.

Der Gemeinderat Riniken hielt auch im zweiten Anlauf an einem Budget mit einer Steuerfusserhöhung um 7% auf 119% fest. Mit 166 Ja zu 286 Nein schickte das Stimmvolk die Vorlage Ende Januar bachab. Nun muss der Regierungsrat den Steuerfuss festlegen.

Ueli Müller ist Gemeindeammann von Riniken. Bild: Janine Müller

Gemeindeammann Ueli Müller hat vom Kanton bisher noch nichts gehört, sagt aber:

«Die Bevölkerung hat keinen Ausgabenposten kritisiert. Auch ohne Budget müssen wir den ordentlichen Betrieb aufrechterhalten.»

Das war beispielsweise nach starken Schnee- und Regenfällen der Fall. Aufgrund einer verstopften Mischleitung floss das Wasser an der Oberfläche ab. In der Not musste ein kurzes Stück Leitung neu gemacht werden.

Hausen erwartet den Entscheid des Regierungsrats Ende Mai

Ebenfalls um 7% auf 106% hätte der Steuerfuss ursprünglich in der Gemeinde Hausen steigen sollen. Doch auch das überarbeitete Budget mit einem um 6% höheren Steuerfuss von 105% fand am Sonntag keine Mehrheit an der Urne. Es wurde mit 446 Ja- zu 694 Nein-Stimmen deutlich abgelehnt. Der Gemeinderat wollte das Stimmvolk eigentlich an einer ausserordentlichen Gemeindeversammlung über das neue Budget entscheiden lassen, musste coronabedingt aber umdisponieren.

Eugen Bless ist Gemeindeammann von Hausen.

Bild: Claudia Meier

«Vielleicht wäre an der Versammlung ein Ja möglich gewesen, weil wir auf Fragen hätten eingehen können», sagt Ammann Eugen Bless und ergänzt:

«Wenn irgendwie möglich, werden wir künftig wieder eine Gemeindeversammlung durchführen. Die Themen sollen diskutiert werden.»

Bless rechnet damit, dass der Budgetentscheid des Regierungsrats bis Ende Mai vorliegen wird. Im Jahr der Gesamterneuerungswahlen will der Gemeinderat zum vierten Mal eine Bevölkerungsumfrage durchführen, um zu erfahren, was den Leuten wichtig ist. «Was mal an Leistungen abgebaut worden ist, braucht Mut und Zeit, um es wieder aufzubauen», so Bless.

Lupfiger Gemeindeammann: «Viele Bürger entscheiden emotional»

Den Leistungsabbau in Lupfig dürften noch einige zu spüren bekommen, sagt Gemeindeammann Richard Plüss. Anstatt um 8% konnte der Steuerfuss nur um 4% auf 96% erhöht werden. Mit 477 Ja- zu 442 Nein-Stimmen fiel das Resultat Ende Januar an der Urne knapp aus.

Richard Plüss ist Gemeindeammann von Lupfig. Bild: Severin Bigler

«Die Bürger setzen sich oft nicht ernsthaft mit der Finanzvorlage auseinander und entscheiden dann emotional», sagt Richard Plüss.

Einzig in Remigen wurde die Steuerfusserhöhung von 3% auf 98% schon im November an der Urne mit 284 zu 190 Stimmen im ersten Anlauf gutgeheissen. Das Brugger Budget (Steuerfuss unverändert 97%) kam erst nach einer Aufwandreduktion von 500'000 Franken im Einwohnerrat und im Januar an der Urne durch.