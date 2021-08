Bezirk Brugg Diese Kandidatinnen und Kandidaten treten an bei den Wahlen Die Gesamterneuerungswahlen für die Amtsperiode 2022–25 stehen am 26. September in vielen Gemeinden im Bezirk Brugg an. Diese Kandidatinnen und Kandidaten sind für den ersten Wahlgang angemeldet worden. Michael Hunziker 17.08.2021, 14.53 Uhr

Wer schafft die Wahl? Die Ausgangslage ist spannend. Pius Amrein

Birr: Bisherige Gemeinderäte wollen es nochmals wissen

Für den ersten Wahlgang der Gesamterneuerungswahlen in Birr vom 26. September sind für den Gemeinderat folgende Wahlvorschläge eingegangen: André Guillet (Jahrgang 1951, FDP, bisher); Daniel Zimmermann (1964, FDP, bisher); René Grütter (1955, parteilos, bisher); Barbara Gloor (1980, parteilos, bisher); Andreas Bender (1966, FDP, bisher). Als Gemeindeammann stellt sich erneut René Grütter zur Verfügung, als Vizeammann kandidiert wieder Daniel Zimmermann. Um die drei Sitze in der Finanzkommission bewerben sich Monika Sutter-Schläfli (1955, parteilos, bisher); Reto Walker (1983, FDP, bisher); Beat Bechtold (1977, FDP, neu). Für die dreiköpfige Steuerkommission treten an: Simona Mamazza (1997, parteilos, bisher); Patrick Wernli (1972, parteilos, bisher); Nue Dushaj (1987, parteilos, neu). Als Steuerkommission-Ersatzmitglied tritt Aleksandar Antic (1998, parteilos, neu) an.



Bözberg: Sechs Kandidatinnen und Kandidaten buhlen um fünf Sitze

Für die Gesamterneuerungswahlen vom 26. September in Bözberg sind während der Anmeldefrist folgende Kandidatinnen und Kandidaten für den Gemeinderat angemeldet worden: Heinz Dätwiler (Jahrgang 1956, bisher); Max Gasser (1957, bisher); Therese Brändli (1966, bisher); Thomas Obrist (1969, bisher); Hans Peter Flückiger (1972, neu); Patrik Kyburz (1978, neu). Als Gemeindeammann kandidiert erneut Therese Brändli, als Vizeammann stellt sich wieder Thomas Obrist zur Verfügung. Für die fünfköpfige Finanzkommission treten an: Werner Schraner (1960, bisher); Karin Hegg (1972, bisher); Monika Brändli (1964, bisher); Sarah Zellweger (1971, bisher); Rocco Baldinger (1984, neu); Sandra Siegrist (1993, neu). Für die dreiköpfige Steuerkommission kandidieren: Urs Brändli (1964, bisher); Ulrich Ryser (1968, bisher); Annarosa Tanner (1966, bisher). Als Steuerkommission-Ersatzmitglied zur Verfügung stellt sich: Reto Zäuner (1965, bisher).



Böztal: Zwei wollen Gemeindeammann werden

Für den ersten Wahlgang vom 26. September für den Sitz als Gemeindeammann der Fusionsgemeinde Böztal für die Amtsdauer 2022–25 sind folgende Kandidaten angemeldet worden: Robert Schmid (Jahrgang 1970, Bözen); Andreas Thommen (1966, Effingen). Als Vizeammann zur Verfügung stellen sich: Roger Frey (1967, Bözen) und Andreas Thommen.



Brugg: Vier Bisherige und sechs Neue kandidieren

Für die Stadtratswahlen vom 26. September in Brugg sind folgende Kandidatinnen und Kandidaten angemeldet worden: Jürg Baur (Die Mitte, bisher); Leo Geissmann (Die Mitte, bisher); Barbara Horlacher (Grüne, bisher); Reto Wettstein (FDP, bisher); Rita Boeck (SP, neu); Roger Brogli (parteilos, neu); Yvonne Buchwalder (FDP, neu); Alexandra Dahinden (SP, neu); Yolanda Dätwiler (SVP, neu); Adriaan Kerkhoven (GLP, neu). Für das Amt als Stadtammann kandidieren Barbara Horlacher (bisher) und Reto Wettstein (neu). Als Vizeammann zur Verfügung stellt sich Leo Geissmann (bisher). Für die Gesamterneuerungswahl der Steuerkommission (drei Sitze) und eines Ersatzmitglieds der Steuerkommission sind angemeldet worden: Pia Imhof (Die Mitte, bisher); Moritz Küng (FDP, bisher); Adrian Wegmüller (SVP, bisher); Felix Strickler (SP, bisher). Da gleich viele Kandidatinnen oder Kandidaten vorgeschlagen sind, als zu wählen sind, wird eine Nachmeldefrist bis Montag, 23. August, 12 Uhr, angesetzt, innert der weitere Vorschläge eingereicht werden können. Gehen keine ein, werden die Vorgeschlagenen von der anordnenden Behörde beziehungsweise vom Wahlbüro als in stiller Wahl gewählt erklärt.

Lupfig: Zwei Neue wollen in den Gemeinderat

Am 26. September findet in Lupfig der erste Wahlgang der vom Volk zu wählenden Behörden und Kommissionen für die Amtsperiode 2022-25 statt. Für den Gemeinderat sind folgende Kandidaturen angemeldet worden: Ivano Colomberotto (Jahrgang 1965, Pro Lupfig-Scherz, bisher); Marc Freiermuth (1982, SVP, neu); Peter Hochstrasser (1967, SVP, bisher); Brigitte Huber (1960, parteilos, bisher); Eveline Leutenegger (1959, Pro Lupfig-Scherz, neu); Richard Plüss (1954, SVP, bisher). Als Gemeindeammann kandidiert erneut Richard Plüss. Als Vizeammann stellt sich neu Brigitte Huber zur Verfügung. Um einen der drei Sitze in der Finanzkommission bewerben sich: Anna Gyr (1971, SVP, neu); Roland Meyer (1959, bisher); Marcel Tenzin (1966, Pro Lupfig-Scherz, neu); Kurt Vogt (1960, SVP, neu). Für die dreiköpfige Steuerkommission treten an: Hans Peter Meyer (1959, bisher); Jeannette Wolleb (1976, SVP, bisher). Als Steuerkommission-Ersatzmitglied kandidiert Martin Zaugg (1971, bisher).



Mülligen: Drei Sitze sind noch vakant

In Mülligen sind nach wie vor Kandidatinnen und Kandidaten gesucht für den Gemeinderat. Angemeldet worden sind für die Gesamterneuerungswahlen: Stefan Hänni und Franziska Näf. Die übrigen drei Sitze sind noch vakant.



Villigen: Bisherige Gemeinderäte treten erneut an

Für die Gesamterneuerungswahlen in Villigen stellen sich die fünf bisherigen Gemeinderäte wieder zur Verfügung: Daniela Cipolat (Jahrgang 1978, bisher); Thomas Frei (1982, bisher); Peter Gut (1963, bisher); Olivier Moser (1968, bisher); René Probst (1957, bisher). Als Gemeindeammann kandidiert erneut René Probst. Als Vizeammann tritt Olivier Moser wieder an. Für die dreiköpfige Finanzkommission treten an: Dominik Mayr (1972, bisher); Linus Steigmeier (1956, bisher); Roy Weber (1979, bisher). Für die drei Sitze in der Steuerkommission kandidieren: Christoph Briner (1958, bisher); Manuela Bryner (1970, neu); Maja Burger (1965, neu). Als Steuerkommission-Ersatzmitglied stellt sich Annelise Berner (1953, bisher) zur Verfügung.



Windisch: Acht Personen buhlen um fünf Gemeinderatssitze

Für den ersten Wahlgang der Gemeinderatswahlen in Windisch vom 26. September sind acht Kandidatinnen und Kandidaten angemeldet worden: Heidi Ammon (SVP, bisher); Bruno Graf (SP, bisher); Isabelle Bechtel (von Grünen portiert, neu); Anita Bruderer (FDP, neu); Reto Candinas (SP, neu); Conrad Gerhardt (FDP, neu); Monika Treichler (SP, neu); Novica Vidic (SVP, neu). Als Gemeindepräsidentin stellt sich Heidi Ammon (bisher) zur Verfügung, für das Vizepräsidium Monika Treichler (neu). Keine Gemeinderatskandidatur eingereicht hat die Die Mitte, nachdem unter anderem Einwohnerrätin Elsbeth Hofmänner eine solche in Erwägung zog, sich aber dagegen entschied.