SVP-Ortsparteien kämpfen im Bezirk Brugg um Mitglieder

Bezirk Brugg «Die Situation wird von Jahr zu Jahr schwieriger»: SVP-Ortsparteien kämpfen um Mitglieder Die Ortspartei Riniken findet keinen Vorstand mehr. Für Tonja Kaufmann, Präsidentin der SVP-Bezirkspartei Brugg, ein bekanntes Problem. 08.12.2021

Die Ortspartei Riniken wird noch bis Ende Jahr von Ernst Obrist präsidiert. Keystone

Es sei eine bedauerliche Entwicklung, für die man angesichts des mangelnden Interesses jedoch keine andere Lösung sehe: Im aktuellen Mitteilungsblatt der Gemeinde Riniken verkündet die Ortspartei Riniken der Schweizerischen Volkspartei (SVP) ihre Auflösung per Ende diesen Jah-res. Dies habe man im Rahmen der ausserordentlichen Generalversammlung am 16. November einstimmig beschlossen.

Die Ortspartei, die seit 2014 vom ehemaligen Gemeindeammann Ernst Obrist präsidiert wird, schreibt:

«Hauptgrund für diesen Schritt ist die Demission des gesamten Vorstands im Hinblick auf die Erneuerungswahlen im nächsten Jahr.»

Ihre Rücktritte begründen die ­aktuellen Vorstandsmitglieder mit ihrem Alter, der langen Dauer der Vorstandstätigkeit, mit Wohnortswechsel sowie anderweitigen Verpflichtungen. Eine Nachfolge für deren Mandate habe man nicht finden können, heisst es in der Mitteilung.

Gleichzeitig hätten in jüngster Zeit einige Parteimitglieder ihren Austritt erklärt. Demgegenüber gab es keine Eintritte. Wer weiterhin Mitglied der SVP bleiben wolle, so rät der Vorstand, könne Direktmitglied der Bezirkspartei Brugg werden.

Die Pandemie hat die Lage der Ortsparteien verschlimmert

Laut Tonja Kaufmann aus Hausen ist Riniken nicht die einzige Ortspartei, die mit dieser Problematik kämpft. Die Präsidentin der SVP-Bezirkspartei Brugg sagt: «Die Situation wird von Jahr zu Jahr schwieriger.» Sie gibt zu bedenken, dass das Gesamtbild im Bezirk jedoch sehr verschieden sei: Einige Ortsparteien erfreuten sich an grossem Mitgliederzuwachs und könnten ihre Mandate erfolgreich besetzen.

Anders in der Gemeinde Villigen: Hier stellt aktuell die Bezirkspartei das ­dritte Vorstandsmitglied, da der Sitz sonst leer geblieben wäre. Auch bei der SVP Hausen bestehen «gewisse Probleme», was die Mitgliederzahl betrifft. Genaues wollte die Grossrätin dazu nicht verraten.

Tonja Kaufmann ist Grossrätin und Präsidentin SVP-Bezirkspartei Brugg. zvg

Man arbeite aktiv an Lösungen, diese zu ­finden sei aber nicht einfach. Die 34-Jährige erklärt:

«In ­anderen Regionen schaut man, was links und rechts passiert und wie man sich mit anderen Ortsparteien zusammenschliessen könnte.»

Die Pandemie habe die Lage der Ortsparteien zusätzlich verschlimmert.

Die Ortsparteien verlieren aber nicht an Bedeutung

Die SVP-Bezirkspartei Brugg versuche darum, Hand zu bieten. Etwa erliess sie den Ortsparteien die Beiträge für das vergangene Jahr. «Sie konnten schliesslich wegen Corona keine Anlässe veranstalten, um Geld zu verdienen», erklärt Tonja Kaufmann. Dass sich weniger Mitglieder für die Ortsparteien und dann für den Vorstand engagieren, stellt sie nicht mit einem schwindenden politischen Interesse in der Region in Zusammenhang.

Für die Hausenerin gibt es einen anderen Grund:

«Der politische Ton war früher schon scharf und ist jetzt massiv schärfer geworden. Da überlegt man es sich zweimal, ob man sich exponieren will.»

Trotz allem verlieren laut Kaufmann die Ortsparteien in der Region nicht an Bedeutung. Die SVP-Bezirkspräsidentin Brugg führt dazu aus: «Sie sind die, die vor Ort und am Puls der Gemeinde sind.» Ausserdem habe die Pandemie wieder einen Politisierungsschub mit sich gebracht. Bald könne die Anzahl Parteimitglieder in den Ortsparteien wieder ganz anders aussehen.

