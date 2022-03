Die Grünliberalen wollen den Reussgraben überwinden

Bezirk Brugg Die Grünliberalen wollen den Reussgraben zwischen Brugg und Baden überwinden In der Stellungnahme zum kantonalen Richtplan macht sich die GLP Bezirk Brugg stark für eine Schnellbus-Verbindung zwischen Birrfeld und Baden/Dättwil, eine Bahnspange beim Bahnhof Turgi sowie eine Drei-Campus-Velovorzugsroute. Michael Hunziker 30.03.2022, 05.00 Uhr

Beim Paul-Scherrer-Institut in Villigen entsteht derzeit der Park Innovaare (rechts). Michael Hunziker (29. März 2022)

Zahlreiche Beziehungen bestehen zwar, die Reuss aber trennt die Regionen Brugg und Baden. Die Grünliberalen des Bezirks Brugg fordern die Schliessung der Netzlücke beim öffentlichen Verkehr sowie direkte Verbindungen für den Veloverkehr.

Der Hintergrund: Der kantonale Richtplan wird aktualisiert. Noch bis am 1. April läuft die Anhörung und Mitwirkung zum 1. Paket, mit dem die Kapitel der Sachbereiche Mobilität und Energie an die neueren kantonalen Strategien angepasst werden.

Für Veloverbindung drängt sich A1-Reussbrücke auf

In ihrer Stellungnahme spricht sich die GLP Bezirk Brugg aus für «die Überwindung des Reussgrabens». Die Regionen Brugg und Baden müssten beim öffentlichen Verkehr enger zusammenwachsen. Denn beide sind stark besiedelt und weisen viele Arbeitsplätze und Geschäfte auf, führt die GLP aus und fügt an:

«So wie die Verkehrsbeziehungen organisiert sind, besteht ein starker Anreiz, die Wege ausschliesslich mit dem Auto zurückzulegen.»

Anzustreben ist deshalb laut Partei eine Schnellbus-Verbindung zwischen Birrfeld und Baden/Dättwil via Autobahn A1. Als längerfristiges Ziel in den Richtplan aufzunehmen sei – in Form einer Vororientierung – zudem der S-Bahn-Ring Wettingen–Brugg–Birrfeld–Dättwil–Wettingen.

Auch für den Veloverkehr bedeute die Reuss eine Zäsur, fährt die GLP fort. Die Gebiete auf beiden Seiten seien daher direkt zu verbinden. «Dafür drängt sich die A1-Reussbrücke auf», hält die Partei fest und schlägt vor, die Velovorzugsroute ins Birrfeld zu verlängern. Diese sei als Zwischenergebnis im Richtplan vorgesehen vom Badener Zentrum nach Dättwil. «Mit einem E-Bike wäre es problemlos möglich, über diese Verbindung innert zirka zehn Minuten beispielsweise von Birr, Lupfig oder Hausen ins Zentrum von Baden zu gelangen.»

Auch Bahnverbindung aus Norden ist zu verbessern

Als Vororientierung vorzusehen in der Region Brugg ist nach Ansicht der GLP zudem eine zusätzliche Velovorzugsroute für die Strecke Villigen–Brugg–Hausen–Birrfeld. Im Norden der Region finden sich das Paul-Scherrer-Institut sowie der neue Park Innovaare, im Birrfeld der kantonale Entwicklungsschwerpunkt für Arbeit, stellt die GLP fest. Eine leistungsfähige Velorute würde «ganz nebenbei zu einer Drei-Campus-Route». Verbunden würden der als «Innovation Campus» angepriesene Park Innovaare, der Fachhochschul-Campus Brugg-Windisch sowie der Campus Reichhold in Hausen/Lupfig.

Blick auf den Campus der Fachhochschule Nordwestschweiz in Brugg-Windisch. mhu (13. Mai 2021)

Aus Norden sei ebenfalls die Bahnverbindung zu verbessern nach Brugg. Das Fehlen einer Direktverbindung beim Verkehrskreuz Turgi beeinträchtige die Attraktivität des Bahnangebots im Verkehr zwischen Unterem Aaretal sowie Brugg/Aarau/Lenzburg, führt die GLP aus. «Beim im Richtplan enthaltenen Doppelspurausbau von Turgi nach Koblenz ist deshalb die Bahnspange Turgi explizit zu ergänzen.»

Umfahrung nur dann, wenn Badener Teil realisiert wird

Auch zum Regionalen Gesamtverkehrskonzept Ostaargau äussert sich die GLP. Die Umfahrung Brugg-Windisch darf laut Partei «höchstens» realisiert werden, wenn gleichzeitig eine Zentrumsentlastung im Raum Baden-Wettingen gebaut wird. Werde auf den Badener Teil verzichtet oder werde dieser verzögert realisiert, so geschehe dies zum Schaden der Region Brugg, «die beträchtlichen Mehrverkehr aufnehmen muss und deren A3-Autobahnanschluss der Kollaps droht».

Was der GLP fehlt, ist der «an sich selbstverständliche» Hinweis, dass der Kanton Massnahmen ergreifen soll, um eine weitere starke Zunahme des Gütertransitverkehrs auf dem Aargauer Strassennetz zu verhindern. Denn der Richtplan weise auf den geplanten Ausbau der deutschen Autobahn A98 hin und auf die Notwendigkeit, die Grenzübergänge anzupassen.