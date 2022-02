Bezirk Brugg: Wetter schädigt Weinernte - wie das Preis verändert

Bezirk Brugg «Das schlimmste Weinjahr seit 2002»: Wetter schenkt lokalen Winzern ein – wie sich das auf die Preise auswirkt Nur 40 Prozent der normalen Ernte konnten die Aargauer Betriebe im 2021 einholen. Auch in Oberflachs, Villigen und Villnachern war der Negativtrend zu spüren. Maja Reznicek Jetzt kommentieren 08.02.2022, 05.00 Uhr

6902 Hektoliter Wein resultierten im Kanton Aargau aus dem letzten Jahr. Symbolbild: Emanuel Per Freudiger

Für die Winzerinnen und Winzer war es ein Jahr der Extreme. Gemäss dem aktuellen Weinlesebericht im Kanton Aargau kämpfte die Branche sowohl mit dem «kältesten Frühling seit 30 Jahren» als auch im Sommer mit dem meisten Regen seit Anfang des Messebeginns 1959. Weiter heisst es dazu: «Diese hohen Wassermengen gepaart mit den doch milden Temperaturen waren der ideale Nährboden für Pilzkrankheiten.»

Winzer Adrian Hartmann, Adrians Weingut in Oberflachs. zvg

Dies musste auch Winzer Adrian Hartmann miterleben. Der Inhaber von Adrians Weingut aus Oberflachs sagt:

«Durch die vielen Niederschläge im Sommer war der Befallsdruck durch den Falschen Mehltau sehr gross.»

Ein heftiges Hagelgewitter Ende Juni habe die Rebtriebe und jungen Trauben ebenfalls stark verletzt – und zusätzlich anfällig für den Pilz gemacht.

Wie viele der 584 Winzerinnen und Winzer im Aargau verzeichnete Hartmann wegen der Wetterereignisse «massive Ertragsausfälle». Nur 6902 Hektoliter Wein konnten laut dem Bericht des Landwirtschaftlichen Zentrums Liebegg kantonal gewonnen werden. Das ist nicht einmal die halbe Menge, die noch 2020 in Flaschen gelangte. Auf Adrians Weingut lag der Ertrag bei 5 bis 10 Prozent eines guten Jahres, teilweise kam es zum Totalausfall.

2021 war gemäss Weinlesebericht ein sehr von Falschem Mehltau geprägtes Jahr. Symbolbild: Suleika Baumgartner

Hartmann ergänzt: «Die Ertragsausfälle haben Ausmass angenommen, wie wir es in unserer Region letztmals Mitte der Achtzigerjahre erlebt haben.» Damals seien die Reben durch Winterfrost stark in Mitleidenschaft gezogen worden.

«Wir müssen flexibel auf die Kapriolen der Natur reagieren»

Ernteeinbussen verzeichnete man auch in Villigen. Judith Schödler bezeichnet das letzte Jahr bezüglich der Wetterlage als «herausfordernd und schwierig». Die Winzerin des Weinguts Schödler sagt:

«Die Erntemenge ist bei einigen Sorten stark reduziert ausgefallen.»

Aktuell seien alle Weine noch in den Tanks. Im Vergleich zu den Vorjahren könne ungefähr 50 Prozent weniger abgefüllt werden.

Judith Schödler schloss die Zweitausbildung als Winzerin 2012 ab. Hier mit Partner Nick Schnider auf dem Weingut Schödler in Villigen. zvg/visualmoment.ch

Besonders hart traf es im letzten Jahr den Weinbau Häusermann in Villnachern. Gemäss Peter Häusermann verzeichnete der Betrieb einen «kompletten Ausfall». Der Winzer führt aus: «Das Weinjahr 2021 war das schlimmste, seit ich 2002 in den elterlichen Betrieb miteingestiegen bin.» Er glaube nicht, dass es seit 1986 etwas Vergleichbares in Villnachern gegeben habe, als die ersten Rebstöcke gepflanzt wurden.

Winzer und Landwirt Peter Häusermann, Weinbau Häusermann in Villnachern. zvg

Besonders hervorhebt Häusermann das Unwetter am 23. Juni 2021. Damals zog ein starker Hagelzug über die Gemeinde:

«Der Hagel hatte damals etwa 80 Prozent der Ernte zerstört.»

Dem überaus nassen Sommer und den damit verbundenen starken Mehltau-Infektionen sei dann der Rest der verbliebenen Trauben zum Opfer gefallen.

Trotz allem – Judith Schödler kann den vergangenen Monaten auch Positives abgewinnen: «Rückblickend hat uns das Weinjahr 2021 vor einige Herausforderungen gestellt, aber wir haben auch wichtige Erfahrungen und Erkenntnisse sammeln können.» Die Villiger Winzer hätten wieder einmal eindrücklich gezeigt bekommen, wie gross ihre Abhängigkeit von der Natur sei. «Wir müssen flexibel auf ihre Kapriolen reagieren und ihr mit einer angepassten Bewirtschaftung Sorge tragen.»

Ausserdem würden sich die Jungweine vielversprechend entwickeln: «Wir freuen uns über diesen mengenmässig kleinen, aber qualitativ schönen Jahrgang.»

Biodynamischer Weinbau verzichtet auf chemische Schutzmittel

Auch Adrian Hartmann unterstreicht zwar, dass er mit dem Jahrgang 2021 mengenmässig nicht zufrieden sein könne, fügt aber an: «Glücklicherweise wurden wir im Herbst mit viel Sonne verwöhnt und das Gemüt auch etwas beruhigt. Dank diesem schönen Herbst und der sorgfältigen Handlese konnten wir qualitativ sehr schöne Trauben ernten.»

2021 sei für alle Produzenten in der Region ein sehr schwieriges Jahr gewesen:

«Hätten wir immer eine solche nasse Witterung im Sommer, würde der Weinbau bei uns wohl verschwinden oder wäre nur noch mit neuen resistenten Sorten möglich.»

Diese seien viel weniger anfällig auf Mehltau. 20 Prozent der Anbaufläche hat Hartmann mit solchen Sorten bepflanzt, dort seien die Ausfälle deutlich geringer gewesen. «Trotzdem liegen mir die alten Sorten ebenfalls sehr am Herzen, sie ergeben charakterstarke Weine und sind enorm wichtig für den Erhalt des Kulturgutes Weinbau.»

Im biodynamischen Weinbau – wie Hartmann ihn betreibt – darf gegen Pilzkrankheiten nicht mit chemisch-synthetischen Pflanzenschutzmittel behandelt werden. «Im Bioweinbau setzen wir gegen Falschen und Echten Mehltau Kupfer, Schwefel und Backpulver ein. Die Kupferdosierungen sind sehr gering.»

Jährliche Schwankungen bei der Weinmenge sind ganz normal

Werden die Ereignisse des letzten Jahres denn auch bei den Preisen der Weine «einschenken»? Jein, lässt sich aus den Antworten der drei Betriebe herauslesen. Bei Adrians Weingut in Oberflachs verteuern sich die meisten Produkte ab Frühling, wenn die ersten neuen Weine in den Verkauf kommen, tatsächlich um 10 bis 20 Prozent. Dies passiere aber unabhängig von der kleinen Ernte des vergangenen Jahres, wie Hartmann erklärt:

«Nach der Umstellung auf biodynamischen Weinbau vor sechs Jahren haben sich die Hektarerträge bereits ab dem Jahrgang 2019 auf einem kleineren Niveau eingependelt.»

Beim Weinbau Häusermann in Villnachern bleibt dahingegen alles beim Alten. Peter Häusermann sagt: «Da ich noch Teilzeit in einem Betrieb arbeite, sind Preiserhöhungen kein Thema für mich.»

Auch beim Villiger Weingut Schödler steigen die Preise – obwohl der Jahrgang 2021 klein ausfällt – nicht. Jährliche Schwankungen in der Herstellung der Weinmenge seien «eigentlich ganz normal», sagt Judith Schödler.

Erst bei stark steigenden Produktionskosten, die sich über Jahre hinweg abzeichneten, würde eine Preisanpassung vorgenommen werden. Schödler gibt jedoch zu bedenken: «Wenn ein Winzer einen ganz speziellen Wein aus der kleinen Ernte 2021 herstellt, soll dieses Produkt auch preislich angepasst verkauft werden.»

