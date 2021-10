Bezirk Brugg: Während der Pandemie nahmen die Hundebestände zu

Bezirk Brugg «Viele Menschen fühlten sich während des Lockdowns eingesperrt»: Seit dem Beginn der Pandemie steigen die Vierbeinerbestände Die Zahl der Hunde hat von 2019 bis 2021 stärker zugenommen als in den Vorjahren. In welchen Gemeinden im Bezirk die Bestände am meisten zugenommen haben und woran diese Entwicklung liegen könnte. Carla Honold Jetzt kommentieren 02.10.2021, 05.00 Uhr

Mit seinen Schülerinnen und Schülern führt André Schibli von Fun-for-Dogs Lernspaziergänge durch. zvg

Insgesamt leben im Bezirk Brugg laut der Identitas AG, die die schweizerische Tierverkehrsdatenbank betreibt, zurzeit 3232 Hunde. Vor zwei Jahren waren es laut ihren Daten noch 2985 Vierbeiner. Im Vergleich mit 2019 nahm die Anzahl Hunde im Bezirk Brugg daher um mehr als acht Prozent zu. Von 2016 bis 2018 vergrösserte sich die Anzahl Hunde weniger stark – um zirka 1,6 Prozent.

In mehr als einem Drittel der Gemeinden im Bezirk nahm die Anzahl Hunde über die letzten drei Jahre um mindestens zehn Prozent und zu. In Habsburg, Mönthal und Remigen vergrösserte sich der Hundebestand um mehr als 20 Prozent. Abgenommen hat die Anzahl Hunde von 2019 bis 2021 in fünf der 23 Gemeinden des Bezirks. In Mandach und Elfingen reduzierte sich die Zahl der Hunde um mehr als zehn Prozent.

Viele Personen bringen den Hund mit an den neuen Wohnsitz

In der Gemeinde Habsburg ist die Zunahme der Hunde laut Leiterin Finanzen der Gemeinde Séverine Schatzmann nicht spürbar. Die Anzahl Hunde in Habsburg hat sich von 2019 bis 2021 um 21,2 Prozent vergrössert. Für die Zunahme kann sich Schatzmann verschiedene Gründe vorstellen:

«Die gute Wohnlage, die Familien, der Zuzug von Hundehaltern oder Zufälligkeit.»

In Mönthal hat die Anzahl Hunde am stärksten (24,2 Prozent) zugenommen. Nadja Hasler-Graf, die stellvertretende Gemeindeschreiberin in Mönthal, berichtet, dass die Zunahme zumindest auf der Gemeindekanzlei nicht aufgefallen sei. In den letzten zwei Jahren hätten besonders viele Zuzüger einen oder mehrere Hunde mit an den neuen Wohnsitz gebracht.

In Remigen hingegen ist die Zunahme der Hunde um 22,5 Prozent von 2019 zu 2021 laut Gemeindeschreiber Jonas Hürbin bemerkbar. Den Grund für den Anstieg erklärt Hürbin:

«In der Gemeinde wurden in den vergangenen Jahren viele neue Wohnungen gebaut.»

Allein in der Überbauung im Gebiet Unterdorf beispielsweise seien auf 140 Wohnungen 20 Hunde registriert.

Der Lockdown animierte zum Hundekauf

André Schibli aus Hausen betreibt die Hundeschule Fun-for-Dogs. Hier ist er mit seinem Nova Scotia Duck Tolling Retriever Amik zu sehen. zvg

In André Schiblis Hundeschule Fun-for-Dogs macht sich der Anstieg der Hundebestände bemerkbar. Schibli berichtet: «Ich schätze, es handelt sich um eine Zunahme von zirka 30 Prozent.» Der zertifizierte Hundetrainer bietet verschiedene theoretische und praktische Kurse in und um Birr an.

Schibli stellt fest, dass sich viele während der Coronapandemie einen Hund kauften. «Da sich viele Menschen während des Lockdowns eingesperrt fühlten, setzten sie den Wunsch nach einem Hund um.» Schibli erklärt den Einfluss auf seinen Betrieb:

«Bei den Neuanmeldungen sind zirka 60 Prozent Ersthundehalter.»

Die erstmalige Anschaffung eines Hundes begründen seine Kunden verschieden. Teilweise würden sie mehr Zeit in der Natur verbringen wollen oder sie hätten durch den Lockdown mehr Freizeit. Auch nennen die Kursteilnehmer den Bewegungsmangel im Homeoffice. Schibli ergänzt:

«Ich habe auch gehört, dass durch die eingeschränkten Freizeitaktivitäten mehr finanzielle Mittel vorhanden seien.»

André Schibli bietet auch das Mantrailing an. zvg

Die Nachfrage für Hundebetreuung nimmt zu

Joëlle Schär bietet in ihrer Hundeschule Learn-Dogish neben diversen Kursen auch einen Gassiservice an. Die Bruggerin ist seit 2008 im Bereich Hundetraining tätig. Ihren Kundenstamm hätte sie grösstenteils vor der Pandemie gehabt. Sie berichtet:

«In den letzten Wochen steigerten sich die Anfragen für die Betreuung, vielerorts sind die Plätze ausgebucht.»

Schär erzählt: «Ich bemerke im Alltag auf meinen Runden einen grossen Zuwachs an Hunden.» Über die Motivation hinter der Anschaffung könne sie nur spekulieren. «Ich vermute als Grund die Entschleunigung mit Möglichkeiten wie Homeoffice oder durch einen Arbeitswechsel.» Auch könne sie sich vorstellen, dass die limitierten Ferienmöglichkeiten Struktur für die Haustieranschaffung bieten.

Hundetaxe beschert den Gemeinden jährlich mehrere tausend Franken

Hundehaltende müssen jeweils im Mai pro Tier und Jahr 120 Franken an die Wohngemeinde bezahlen. Zur Verteilung der sogenannten Hundetaxe schreibt die Stadt Brugg auf ihrer Website: «Davon verbleiben 100 Franken in der Gemeinde und 20 Franken sind dem Kanton zu überweisen.»

In die Robidogs entsorgen Hundehalter den Kot ihrer Vierbeiner. Carla Honold

Michael Schleuniger, der Leiter Finanzen der Gemeinde Windisch, erklärt die Verwendung der Gelder:

«Die Hundesteuer wird für den Aufwand des Bauamts für die Betreuung der Robidog-Standorte sowie für die Anschaffungen der Säcke verwendet.»

Aktuell befänden sich 32'700 Franken auf dem Windischer Konto für die Hundetaxe.