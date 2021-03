Bezirk Brugg «Da ist das Einkommen praktisch auf null gesunken»: Was Corona für Künstler aus der Region bedeutet Die Tangotänzer Duonuevo, die Band Ellas und DJ Marco Costa gehören zur Kulturszene des Bezirks Brugg. Sie erzählen, wie sie mit den Herausforderungen der Pandemie umgehen. Maja Reznicek 17.03.2021, 05.00 Uhr

Bei der Plattentaufe im Royal Baden im Oktober 2020: die Pop-Band Ellas. Bild: zvg

Seit dem ersten Lockdown bleibt das Rampenlicht den meisten Schweizer Kulturschaffenden verwehrt. Für Tanzende sei das letzte Jahr eine sehr einschneidende Zeit gewesen, sagt Mario Bucher. Unter dem Namen Duonuevo bieten der Tanzlehrer und seine Partnerin Angela Jaggi auf den Tango Argentino spezialisierten Unterricht sowie Shows.

Laut Bucher mussten die Paartanzschulen grösstenteils geschlossen bleiben. Zudem fielen einige geplante Auftritte Corona zum Opfer. So entstand für das Duonuevo ein grosser finanzieller Schaden:

«Wir wurden vom Kanton unterstützt, dafür sind wir dankbar. Jedoch reicht die Entschädigung nicht einmal für die Abdeckung der Fixkosten wie Raummiete etc.»

Das Duonuevo aus Villnachern. Bild: zvg

Dank Zweitberuf könne man die Fixkosten momentan noch tragen, lange aber nicht mehr. Auf der anderen Seite – und dies ist für das Paar von mindestens gleicher Bedeutung – sei es durch die Pandemie zu einem Verlust des sozialen Aspekts gekommen. Mario Bucher sagt: «Tanzen ist nicht nur Bewegung zur Musik. Tanzen ist etwas Soziales, ist Paarzeit, ist eine Form, um anderen und sich selbst nahe zu sein. Das Tanzen lebt von den Mitmenschen, vom Miteinander, von der Beziehung zur Tanzlehrperson, welche motiviert und entscheidend dazu beiträgt, dass man dazulernt und Fortschritte macht.»

Ohne die physische Anwesenheit aller Tanzenden gehe ein Teil Menschlichkeit verloren. Zwar nutzte das Paar die Zeit, um allein zu trainieren und sich individuell weiterzubilden. Jedoch: «Dies mag für einen kurzen Zeitraum passen, aber ohne realen Austausch macht Kunst und Tanz keinen Sinn.»

Trotz Pandemie feierten sie zwei Plattentaufen

Auch den Ellas, Pop-Band aus Brugg, gab 2020 einige Male leer zu schlucken. Leadsängerin Jorina Stamm führt aus:

«Die vielen Absagen, vor allem die grossen Festivalkonzerte im Sommer, die wir sehr gerne gespielt hätten, mussten wir erstmals verdauen. Wir und das ganze Team haben lange darauf hingearbeitet.»

Dass unter Schutzmassnahmen ein paar wenige Shows – beispielsweise die beiden ausverkauften Konzerte im Royal Baden – stattfinden konnten, habe ihnen emotional «extrem gutgetan».

Sängerin Jorina Stamm von der Band Ellas. Bild: zvg

Als Überbrückung widmete sich die Band der Produktion von neuem Material. «Statt live zu spielen, haben wir das Schreiben und Aufnehmen neuer Songs in den Fokus gerückt. Wir sehen uns also nicht mehr auf den Bühnen oder im Proberaum, sondern pandemiebedingt regelmässig für mehrere Tage an einem isolierten Ort, wo wir intensiv an neuer Musik arbeiten. Jede und jeder arbeitet zudem für sich von zu Hause aus und wir treffen uns im Internet.»

Dies ermöglicht laut Stamm – unter Verzicht auf die Löhne – die vom Kanton erhaltene Ausfallentschädigung. Trotz Pandemie habe man also Songs rausgebracht, zwei Plattentaufen im Royal Baden gefeiert und eine Handvoll Konzerte spielen dürfen. So geht es der Band nach eigener Aussage «eigentlich gut».

Sein zweites Standbein steht «total auf der Kippe»

Marco Costa aus Hausen legte vor Corona regelmässig an Partys und Festen auf. Im Rahmen seiner Tätigkeit als DJ Costa habe sich im letzten Jahr sehr viel verändert. Er sagt: «Plötzlich kann man keine Partys mehr in Clubs organisieren, was sich sicherlich in die zweite Jahreshälfte von 2021, wenn nicht Anfang 2022 erstrecken wird.» Und weiter: «Da ist natürlich das Einkommen praktisch auf null gesunken. Mein zweites Standbein steht total auf der Kippe.» Costa fügt an:

Marco Costa alias DJ Costa aus Hausen. Bild: zvg

«Da muss man sich gut überlegen, wie man mit der Tätigkeit als Kunstschaffender weitermacht. Man muss sich neu orientieren und fängt an, sich um Sachen Gedanken zu machen, die vor Covid noch ganz selbstverständlich waren.»

Dadurch, dass er nicht Vollzeit DJ sei, gehe es ihm aber besser als vielen seiner Kollegen. Von befreundeten DJs habe er zudem gehört, dass die Unterstützung durch den Kanton nur sehr langsam und träge über die Bühne gehe. «Das sollte auf jeden Fall besser koordiniert und ein Augenmerk daraufgelegt werden.»

Trotz allem legte der Hausener von August bis Anfang Oktober 2020 an ein paar Hochzeiten auf. Dies konnte die grosse Einkommenslücke nicht kompensieren, sei aber ein Licht am Ende des Tunnels gewesen. Zudem nutzte der Vater zweier Töchter die Zeit für seine Familie und kreative Dinge: «Was die Musik angeht, habe ich mehr Zeit gehabt, mich meinem Auftritt gegen aussen zu widmen.»

So habe er die eigene Website aktualisiert und zwischen März und Dezember sieben Mixtapes veröffentlicht. «Ich habe Livestreams gemacht und versucht, das Networking aufrecht zu erhalten, sodass man bei den richtigen Stakeholdern auf dem Bildschirm ist, wenn es wieder losgeht.»

2020 lernten die Musiker eines: Geduld

Aktuell wird wieder über Lockerungen der Coronamassnahmen für Kulturbetriebe diskutiert. Seit 1. März ist draussen ein Treffen von maximal 15 Personen für kulturelle Aktivitäten erlaubt. Ansonsten sind Veranstaltungen weiterhin verboten. Was heisst das für die Kunstschaffenden? Jorina Stamm der Band Ellas:

«Das bedeutet für uns, dass sich langsam wieder etwas tut. Dass die Hoffnung zurückkehrt, dass ein Teil der rund 20 ab Mai geplanten Konzerte stattfinden kann. Aber wenn wir 2020 etwas gelernt haben, dann ist es Geduld. Wir werden bereit sein, wenn es wieder losgeht.»

Marco Costa alias DJ Costa sieht das ähnlich: «Das heisst für alle Licht am Ende des Tunnels. Wir bereiten uns vor, wieder zu starten und hoffen, dass die Resultate positiv sein werden.» Jedenfalls freue er sich auf die erste Party in einem Club, wenn es wieder losgehe.

Für das Duonuevo macht die Lockerung keinen Unterschied. Mario Bucher führt aus: «Wir möchten sehr gerne wieder mit Menschen arbeiten, mit ihnen Zeit teilen und ihnen nahe sein.» Für das Tanzpaar stelle sich seit langem die Frage: Wie hoch darf der gesellschaftliche Preis sein, um die Ausbreitung des Virus zu verringern?